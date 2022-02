Mastnak tik pod Olimpom, Kotnikova pripravila senzacijo, Košir tokrat brez odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta število olimpijskih medalj za Slovenijo na teh olimpijskih igrah dvignila na pet.

Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta število olimpijskih medalj za Slovenijo na teh olimpijskih igrah dvignila na pet. Foto: Reuters

Slovenski kulturni praznik se je začel po slovenskih notah. Štiričlanska deskarka odprava, ki je imela na teh olimpijskih igral zgolj eno olimpijsko preizkušnjo, je osvojila kar dve medalji. Tim Mastnak je po tesnem finalu osvojil srebrno odličje, Gloria Kotnik pa je nepričakovano premešala štrene pri vrhu in osvojila bron.

Da je vse pripravljeno za napad na kolajne, je na novinarski konferenci pred odhodom v Peking napovedal že trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, a bržkone si ni obetal medalje v obeh konkurencah. A zgodilo se je ravno to. Danes zarana se je slovenska zbirka medalj v Pekingu povečala na pet.

Fotogalerija z olimpijske deskarske preizkušnje (foto: Anže Malovrh/STA)

V Celju živeča Velenjčanka Gloria Kotnik, ki se je komaj dobro vrnila s porodniškega dopusta, je na paralelni veleslalomski tekmi v Secret Gardnu uprizorila pravo senzacijo in osvojila bronasto odličje, Tim Mastnak, ki je že pred tekmo veljal za enega glavnih favoritov za zmago ali pa vsaj medaljo, pa je osvojil srebrno odličje.

Foto: Reuters

Mastnak zobe pokazal že v kvalifikacijah

Da je danes njegov dan, je nakazal že v kvalifikacijah, kjer je postavil četrti čas, potem pa iz kroga v krog precej zlahka izločal tekmece. Najprej Nemca Yannicka Angenenda, v četrtfinalu Poljaka Oskarja Kwiatkowskega, v polfinalu pa še olimpijskega prvaka iz Sočija, Američana z ruskim potnim listom Vica Wilda, ki je na koncu zasedel tretje mesto.

Edini, ki je bil Mastnaku danes kos, je avstrijski veteran Benjamin Karl, ki je zmagal v velikem finalu in z zlato olimpijsko medaljo dopolnil svojo olimpijsko zbirko, v kateri že ima bron iz Sočija (2014) in srebro iz Vancouvra (2010).

Foto: Anže Malovrh/STA

Sneg na očalih

A kaj lahko bi se razpletlo drugače. 36-letni Avstrijec je bil že v izgubljenem položaju. Približno na sredini proge je storil napako, pred njo in po njej zaostajal, a se je napaka pripetila tudi 31-letnemu Celjanu, ki je zaostal in ciljno črto prečkal z držanjem za glavo. Zavedal se je izpuščene priložnosti, da bi postal olimpijski prvak.

Finalna vožnja Tima Mastnaka. Foto: Reuters

"Najbrž sem se že tudi sam videl kot olimpijski prvak," je priznal v pogovoru za Val 202. Kot glavni razlog za napako je navedel slabo vidljivost. Tekmec mu je namreč pri napaki poslal nekaj snega v obraz. A se Mastnak na to ne izgovarja, priznava, da njegove vožnje niso bile idealne. "Po kvalifikacijah moja pričakovanja niso bila velika. Vožnji nista bili idealni, nisem vedel, kje bi lahko kaj dodal. Rekel sem si, da se moram boriti, kar bo, pa bo. Osvojil sem želeno kolajno in moram biti zadovoljen in vesel."

36-letni Avstrijec Benjamin Karl je dočakal naslov olimpijskega prvaka. Foto: Guliverimage

Kotnikova do popolnosti izkoristila priložnost

Še bolj vesela, kaj vesela, povsem iz sebe, je 32-letna Gloria Kotnik, ki je danes na zmagovalnem odru ni pričakoval nihče. Niti sama. Kotnikova je zaradi materinstva izpustila celotno lansko sezono in je sprva ni bilo na seznamu potnikov. Kvoto je dobila šele naknadno in priložnost izvrstno izkoristila.

Foto: Reuters

Po kvalifikacijah je zasedala 14. mesto, nato pa ji je šlo v izločilnih bojih gladko kot še nikoli. Najprej je premagala Japonko Tsubaki Miki, v četrtfinalu Nemko Carolin Langenhorst, v polfinalu je izgubila tesen boj proti Avstrijki Danieli Ulbing, ki je v finalu morala priznati premoč prvi zvezdnici tega športa in novi stari olimpijski prvakinji Čehinji Ester Ledecki, nato pa v malem finalu ugnala Nizozemko Michelle Dekker.

Deskarska preizkušnja skozi objektiv GuliverImages:

"Pred tekmo nisem razmišljala o nobenem rezultatu. Sem se pa že na kvalifikacijah odlično počutila, vse mi je ustrezalo. In nato se je samo stopnjevalo. Samo deskala sem in uživala. Medalja je nagrada za ves trud v karieri," je povedala v izjavi za Val 202.

Žan Košir je tokrat ostal brez medalje, a je vesel, da je po kalvariji v izolaciji sploh lahko nastopil. Foto: Guliverimage

Košir ni našel stika s podlago, a je vesel, da je po koronakolobociji sploh lahko nastopil

V finalne boje se je uvrstil tudi Žan Košir, slovenski deskarski junak s prejšnjih dveh iger, ki tokrat ni bil blizu odličij, a je po vseh zapletih, ki jih je imel zaradi okužbe z novim koronavirusom, zadovoljen, da je sploh lahko nastopil.

Z 11. časom kvalifikacij se je uvrstil v zaključne boje, a v obračunu z italijanski veteranom Rolandom Fischnallerjem ni našel pravega stika s podlago, dvoboj izgubil in zasedel 11. mesto, kar je njegova najslabša olimpijska uvrstitev.

Rok Marguč je v svojo olimpijsko statistiko vpisal 25. mesto. Foto: Guliverimage

Zastavonoša do 25. mesta

Še na drugih zaporednih igrah je brez zaključnih dvobojev ostal Rok Marguč, po 17. mestu v Pjongčangu je slovenski zastavonoša na odprtju olimpijskih iger tokrat zasedel 25. mesto.

