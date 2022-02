Senzacija Slovenke: leto dni po rojstvu sina osvojila olimpijski bron #video

Slovenska deskarka Gloria Kotnik je spisala eno najlepših pravljic na letošnjih olimpijskih igrah. Potem ko se je skozi šivankino uho uvrstila na svoje četrte olimpijske igre, je 32-letna Velenjčanka osvojila bronasto olimpijsko medaljo. In to komaj leto dni po rojstvu sina Maja, ki je konec januarja praznoval prvi rojstni dan.

V cilju so jo od sreče in ganjenosti zalile solze, ki so tekle tudi na podelitvi maskot in med pogovorom za nacionalno televizijo.

Gloria Kotnik finally realises her Winter Olympic dream with bronze in the women's parallel giant slalom.



She can't hold back the tears anymore 👏🥉#Beijing2022 | #Snowboard pic.twitter.com/BgkFK5CDdW — Eurosport (@eurosport) February 8, 2022

"Neverjetno. Ne morem verjeti," se je nova slovenska športna junakinja čudila svojemu dosežku, bronasti medalji na olimpijskih igrah, ki jo je posvetila tistim, ki so ji ves čas stali ob strani, njenim najbližjim. A še bolj kot olimpijski bron ceni tisto, kar ima doma.

Največji dosežek življenja jo čaka doma. Družina.

Kotnikova z družino. Foto: Instagram "Največji dosežek mojega življenja me čaka doma," je dejala 32-letna Velenjčanka, ki je pred natanko 377 dnevi povila svojega prvorojenca Maja. Svetlolasi skodrani deček, ki pogosto krasi njen profil na Instagramu, je konec januarja praznoval prvi rojstni dan.

Prav sin je bil tisti, ki je najbolj tempiral vrnitev Kotnikove v deskarsko karavano.

Prvi dve tekmi je odpeljala decembra lani, 11 mesecev po porodu, peto (olimpijsko kvoto je zaradi materinstva lovila na zgolj petih od 15 kvalifikacijskih tekem) pa januarja letos, ko je bila s Timom Mastnakom šesta na tekmi mešanih ekip v Simonhöhleju.

Materinstvo jo je spremenilo

V svet profesionalnega športa se je vrnila drugačna kot pred materinstvom. Nova vloga jo je povsem spremenila.

"Lahko rečem, da sem z rojstvom otroka svoj življenjski cilj dosegla. Povsem pomirjena sem in še nikoli v življenju se nisem počutila bolje. Nisem več tako neučakana, nervozna, zdaj si znam vzeti čas, zadihati in razmisliti o svojih nadaljnjih korakih. Sin me vsakodnevno opominja na to, kaj je v življenju res pomembno, zato se z rezultati res ne obremenjujem. Tega res ne potrebujem. Moje vodilo je, da sledim poti do cilja. To je vrnitev na raven, kjer sem nekoč že bila," je pred začetkom sezone pripovedovala v intervjuju za Sportal.

Vzela si je čas za razmislek

Čeprav je ob novici o nosečnosti marsikdo pomislil, da to pomeni konec njene kariere, vsaj javno o tem ni nikoli razpredala.

"Že v času nosečnosti sem dejala, da samo prekinjam kariero in da si bom vzela čas za razmislek. Potem pa sem zelo hitro začela spet migati, obiskovati fitnes, želela sem si povrniti mišično maso. Brez tega sem zelo hitro začela čutiti bolečine v hrbtu, kolenih."

"Če si vse življenje športnik, gibanja preprosto ne moreš kar postaviti na stran. Šport potrebujem in če se ukvarjam s športom, se tudi bolje počutim. Skozi treninge, ki sem se jih lotevala zelo počasi in zelo postopoma, sem ugotovila, da se mi je zelo hitro uspelo vrniti na visoko raven. Še sebe sem presenetila."

"Kondicijo sem sicer izgubila, ampak moči pa sploh ne. Že po nekaj treningih sem se zamislila, češ, saj se super počutim, vrnitev sem vajena, tudi po poškodbah sem se morala, šport imam zelo rada … Zakaj pa ne. Veliko športnic se je po nosečnosti uspešno vrnilo v šport," je dejala v prej omenjenem intervjuju in očitno je imela prav.

"Že po nekaj treningih sem se zamislila, češ, saj se super počutim, vrnitev sem vajena, tudi po poškodbah sem se morala, šport imam zelo rada … Zakaj pa ne. Veliko športnic se je po nosečnosti uspešno vrnilo v šport," je Kotnikova decembra razmišljala v pogovoru za Sportal. Foto: Alenka Teran Košir

Dvakrat izgorela, a se je vedno pobrala

Na svoje četrte olimpijske igre je odpotovala povsem neobremenjeno, a hkrati z dobro popotnico nasvetov očeta Petra Kotnika, ki je trener kitajske deskarske reprezentance in olimpijski poligon v Secret Gardnu pozna do potankosti.

Do zdaj je bil njen največji uspeh četrto mesto na tekmi svetovnega pokala in naslov mladinske svetovne podprvakinje v paralelnem veleslalomu, a še večje je dosegala v zasebnem življenju. Dvakrat se je uspešno spopadla z izgorelostjo, spretno pa krmari tudi med delom (Kotnikova dela za podjetje, ki se ukvarja s prodajo podložnih plošč za snežne deske).

"Z izgorelostjo sem se srečala dvakrat. Prvič se iz tega nisem naučila ničesar, drugič pa sem vsekakor se." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Z izgorelostjo sem se srečala dvakrat. Prvič se iz tega nisem naučila ničesar, drugič pa sem vsekakor se. Mislim, da mi je tudi glede tega materinstvo pošteno odprlo oči. Naučila sem se tudi tega, da ni nič narobe, če koga prosim za pomoč. Zakaj bi me zato morala peči vest? Saj imamo vsi ljudi, ki nam želijo priskočiti na pomoč. Ni treba, da vse storimo sami," je poudarila najboljša slovenska deskarka, ki jo je izkušnja z izgorelostjo naučila tudi tega, da zna reči ne. "Zdaj to rečem večkrat. Poleg tega sem se prej zelo veliko obremenjevala s čustvi drugih, s tem, kaj bodo drugi rekli, če bom naredila to ali ono. Dogajalo se je, da sem čustva drugih dajala pred svoja. Tudi tega ne počnem več."

Ni pričakovala, da si bo zmagovalni oder delila s češko superšampionko Ester Ledecko. Foto: Anže Malovrh/STA

