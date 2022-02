Slovenska smučarka Andreja Slokar je na olimpijskem slalomu v Pekingu osvojila peto mesto. Slokarjeva, ki je po prvi vožnji zasedala četrto mesto, je v drugo napadla, a ji je malce zmanjkalo do olimpijske medalje. To je na koncu zgrešila za deset stotink. Naslov olimpijske prvakinje je v igri stotink osvojila Slovakinja Petra Vlhova, ki je bila po prvi vožnji šele osma. Druga je bila Avstrijka Katharina Liensberger (+0,08), tretja pa Švicarka Wendy Holdener (+0,12). Druga Slovenka v finalu Ana Bucik je osvojila enajsto mesto (+1,69).

Tudi druga preizkušnja za alpske smučarke na olimpijskih igrah v Pekingu je postregla z izjemno zanimivim razpletom. V igri za odličje je bila tudi Slovenka Andreja Slokar, ki je na progi Ledena reka v Jančingu v hribih nad Pekingom zasedla peto mesto. Za zmagovalko, Slovakinjo Petro Vlhovo, je zaostala le 22 stotink, za tretjim mestom pa le deset. Slokarjeva je bila odlična že v prvi vožnji, po kateri je zasedala četrto mesto. V drugo je napadla, a je pred koncem naredila dve manjši napaki, ki sta jo na koncu stali odličje. Že ob prihodu v cilj je zasedla četrto mesto in olimpijskih sanj o medalji je bilo konec.

Ajdovka je bila sicer dobra na progi že v drugi vožnji ponedeljkovega veleslaloma, v kateri je napadla z 20. mesta, a nato svoj nastop končala predčasno. Štiriindvajsetletna slovenska smučarka je v tej sezoni naredila velik korak naprej. Na prizorišču v Lech Zürsu je novembra postala prva Slovenka z zmago na paralelnih tekmah v ženski in moški konkurenci, s tem pa tudi enajsta Slovenka, ki se lahko pohvali vsaj z eno zmago na tekmah za svetovni pokal. Izjemno je nastopila tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem je v slalomu osvojila peto mesto, zdaj pa je ta dosežek ponovila in še enkrat dokazala, da zna v najpomembnejših trenutkih prikazati odlične vožnje.

Za zmagovalko Petro Vlhovo je zaostala 22 stotink sekunde. Foto: Guliverimage

"Ne vem … Poskušala sem smučati čim hitreje, tvegala sem, a se na koncu ni izšlo. To je šport. Zdaj moram reči, da me zelo boli, po drugi strani pa, če ne tvegaš, ne dobiš. Te solze so trenutna reakcija, nisem imela še časa, da zadiham in malo premislim. Zagotovo boli, sploh glede na to, kako veliko napako sem naredila in kako majhen je bil na koncu moj zaostanek," je v prvi izjavi po koncu tekme za TV Slovenija v solzah dejala Slokarjeva.

"Danes sem bila že od jutra zelo sproščena. Ne spomnim se, da bi bila že na ogrevanju kdaj tako suverena, kot sem bila danes. Jasno mi je bilo, kaj moram narediti," je dejala debitantka na OI in pogledala tudi v prihodnost. "Predvsem vem, da je največja rezerva v mojem razmišljanju. Vem, da me v trenutku, ko si ne zaupam, ni. Vem, da smučam dobro, in tudi nimam skrbi, da ne bi smučala tudi v nadaljevanju," je še dejala lastnica do zdaj najboljšega izida slovenskih alpskih smučarjev na teh igrah.

Razočaranje po koncu tekme Foto: Anže Malovrh/STA

Vlhova našla pot na vrh

Slovakinja Vlhova, ki je v tej sezoni dobila pet od sedmih slalomov za svetovni pokal, je po slabem izkupičku v veleslalomu (14. mesto) tokrat našla pot na vrh. Slovaška smučarka je po prvi vožnji zasedala šele osmo mesto, v drugo pa je izkoristila postavitev svojega trenerja in nekdanjega trenerja slovenske šampionke Tine Maze Maura Pinija ter se zavihtela na olimpijski prestol. To je hkrati tudi prvo olimpijsko odličje za slovaško alpsko smučanje. Drugo mesto je osvojila Avstrijka Katharina Liensberger (+0,08), ki je bila po polovici tekme peta, tretje mesto pa je pripadlo Švicarki Wendy Holdener (+0,12).

Petra Vlhova se je z osmega mesta po prvi vožnji zavihtela do naslova olimpijske prvakinje. Foto: Reuters

Vodilna po prvi vožnji, Nemka Lena Dürr, je na koncu zasedla nehvaležno četrto mesto (+0,19). Odlično je šlo v drugi vožnji na progi tudi tretji po prvi vožnji in veleslalomski olimpijski prvakinji, Švedinji Sari Hector, ki je bila na vseh vmesnih časih pred Slovakinjo, a je nato v spodnjem delu naredila napako in odstopila.

Lep slovenski uspeh je z enajstim metom dopolnila Ana Bucik (1,69). Po prvi vožnji je Novogoričanka zasedala 14. mesto, v finalu je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo in na koncu pridobila tri mesta. Bucikova je bil enajsta tudi na veleslalomu.

Ana Bucik je v finalu pridobila tri mesta. Foto: Reuters

Z odstopom v prvi vožnji je svoj prvi olimpijski nastop končala Neja Dvornik, ki je sicer napadla, a je v srednjem delu povozila količek in svoj nastop končala brez rezultata. Na enak način je odstopila tudi najboljša Slovenka z veleslaloma Meta Hrovat, ki v tej sezoni nikakor ne najde pravih slalomskih občutkov.

Shiffrinova ponovila napako z veleslaloma

Za veliko presenečenje je v prvi vožnji poskrbela Američanka Mikaela Shiffrin, ki je tako kot na veleslalomu tudi na slalomu odstopila že po nekaj zavojih. Na postavitvi svojega trenerja Mika Daya se ni znašla. "Počutim se grozno. To je zdaj normalno. Želela sem si odsmučati dobro vso vožnjo. Trudila sem se, a še preden sem dobila pravo priložnost, sem odstopila. Počutim se, kot da sanjam, a ni konec sveta, čeprav se zdaj počutim res slabo," je po prihodu v cilj predstavnikom sedme sile dejala Shiffrinova.

Mikaela Shiffrin je tako kot na veleslalomu odstopila že po nekaj zavojih. Foto: Guliverimage

26-letna Američanka je leta 2014 osvojila prvo olimpijsko zlato kolajno v slalomu in leta 2018 v veleslalomu. V svetovnem pokalu je zbrala 47 slalomskih zmag, kar je največ v obeh konkurencah, ženski in moški, na svetovnih prvenstvih je bila štirikrat prvakinja v tej disciplini. Če bi zmagala v sredo, bi se izenačila s Švicarko Vreni Schneider, ki je edina do zdaj dvakrat stopila na slalomski Olimp (1988, 1994).

"Ne bom se večno počutila obupno, le zdaj sem na tleh," je ob tem dejala šestkratna svetovna prvakinja, ki se bo na igrah pomerila še v treh disciplinah. V petek jo čaka superveleslalom, v ponedeljek smuk, 17. februarja pa se bo preizkusila še v alpski kombinaciji. Odprta ostaja tudi možnost nastopa v skupinskem paralelnem slalomu mešanih ekip prihodnjo soboto.

Končni vrstni red:

1. Petra Vlhova (Svk) 1:44,98

2. Katharina Liensberger (Avt) +0,08

3. Wendy Holdener (Švi) +0,12

4. Lena Dürr (Nem) +0,19

5. Andreja Slokar (Slo) +0,22

6. Michelle Gisin (Švi) +0,60

7. Camille Rast (Švi) +0,77

8. Paula Moltzan (ZDA) +1,20

9. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,33

10. Aline Danioth (Švi) +1,66

11. Ana Bucik (Slo) +1,69

...



Vrstni red po 1. vožnji:

1. Lena Dürr (Nem) 52,17

2. Michelle Gisin (Švi) +0,03

3. Sara Hector (Šve) +0,12

4. Andreja Slokar (Slo) +0,47

5. Wendy Holdener (Švi) +0,48

6. Paula Moltzan (ZDA) +0,62

7. Katharina Liensberger (Avt) +0,66

8. Petra Vlhova (Svk) +0,72

9. Camille Rast (Švi) +1,18

10. Katharina Gallhuber (Avt) +1,23

...

14. Ana Bucik (Slo) +1,56

...



Odstop: Neja Dvornik (Slo), Meta Hrovat (Slo)