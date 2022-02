Slovenski kvartet zgodaj zjutraj v slalomski boj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sreda na olimpijskih igrah prinaša šest slovenskih nastopov. Kot prva se bodo v slalomski boj podala dekleta. Slovenske barve bodo zastopale šesta slalomistka sezone Ana Bucik, Andreja Slokar in Meta Hrovat, ki so tekmovale že v veleslalomu, ter Neja Dvornik. Prva vožnja bo ob 3.15, finale je predviden ob 6.45 po slovenskem času.

Nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik bo ob 9. uri začel skakalni del tekme (na srednji skakalnici), tekaški del tekmovalce čaka opoldne. Za 22-letnika so to druge olimpijske igre, v Pjongčangu je bil 28. Kar nekaj favoritov bo zaradi bolezni covid-19 manjkalo, med njimi drugi tekmovalec skupnega seštevka Jarl Magnus Riiber, tudi olimpijski prvak iz Sočija in Pjongčanga Eric Frenzel.

Predstavil se bo še deskar Tit Štante, ki ga čakajo kvalifikacije pred petkovo tekmo v snežnem žlebu (half pipe). Prva vožnja bo ob 5.30, druga pa ob 6.20.

Ob slalomu in nordijski kombinaciji bodo podelili še štiri komplete odličij. Zanje se bodo potegovali deskarke v deskarskem krosu, smučarje prostega sloga, ki bodo tekmovali v treh vožnjah na tekmovanju v skokih, hitrostni drsalci na kratki progi na 1.500 metrov in sankači (moški dvojci).

Začenja se tudi moški hokejski turnir.

Končne odločitve, 5. dan Alpsko smučanje, slalom, ženske (Meta Hrovat, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik)

Nordijska kombinacija, posamično, srednja skakalnica (Vid Vrhovnik)

Deskanje, deskarski kros, finale, ženske

HD kratke proge, finale, moški

Sankanje, druga vožnja, moški dvojec

Smuč. pr. sloga, tretji, zadnji skok, moški