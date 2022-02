Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc so na Prešernov dan poslušali slovensko himno in prejeli zlata olimpijska odličja.

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih v sestavi Urše Bogataj, Nike Križnar, Petra Prevca in Timija Zajca je prejela zlata olimpijska odličja za zmago na ponedeljkovi tekmi. Na slavnostni podelitvi v Džangdžjakovu je bilo izjemno čustveno tudi za deskarko Glorio Kotnik, ki se je okitila z bronom, in deskarja Tima Mastnaka, ki se bo v domovino vrnil s srebrnim odličjem v paralelnem veleslalomu.

V Džangdžjakovu je bilo na prireditvenem prostoru, namenjenem podelitvi olimpijskih kolajn, na slovenski kulturni praznik precej čustveno za kar šest naših športnikov.

Kot prvi so na podelitev prišli smučarski skakalci Urša Bogataj, Nika Križnar, Timi Zajc in Peter Prevc, ki so na ponedeljkovi tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici zanesljivo opravili s konkurenco in postali premierni olimpijski prvaki v tej disciplini.

Bogatajeva je okoli vratu prejela še drugo zlato kolajno na teh igrah, Križnarjeva pa po bronu še zlato. Prevc ima zdaj kot edini slovenski zimski športnik celoten komplet olimpijskih odličij, Zajc pa se na tekmovanju petih krogov veseli premiernega.

Slovencem so družbo na podelitvi delali srebrni Rusi in bronasti Kanadčani, ki so izkoristili neustrezno opremo in diskvalifikacije nekaterih favoritov za najvišja mesta.

Ena od bolj čustvenih športnic ta dan je zagotovo deskarka Gloria Kotnik, ki je na Kitajskem pripravila prvovrstno presenečenje. Potem ko v svetovnem pokalu še nikoli ni bila med najboljšo trojico, ji je veliki met uspel na največji tekmi kariere. 32-letna Velenjčanka, ki se je po poškodbah in izgorelosti resno spogledovala s koncem kariere, je bila poplačana za vztrajnost.

Mati enoletnega sina Maja je celo oklevala glede poti na olimpijske igre, naposled le odpotovala v Azijo, od koder se bo vrnila z bronom s paralelnega veleslaloma. Oder za zmagovalke si je delila s Čehinjo Ester Ledecko, ki je ubranila olimpijsko zlato, in Avstrijko Danielo Ulbing.

Za peto slovensko odličje na OI je poskrbel 31-letni deskar na snegu Tim Mastnak, ki si je na Kitajskem priboril srebrno odličje. V finalu je priznal premoč avstrijskemu veteranu Benjaminu Karlu, bron pa je osvojil Američan, ki nastopa za Rusijo, Vic Wild.

