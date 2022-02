Čustva so zaigrala po izjemnem dosežku, Slovenija pridobiva veljavo

Zgodovina osvajanja kolajn slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah sega v leto 1984, ko je Jure Franko v Sarajevu postal olimpijski podprvak v veleslalomu. Prva olimpijska odličja so slovenski športniki v samostojni državi osvojil v Lillehammerju deset let pozneje, ko so bili Jure Košir, Katja Koren in Alenka Dovžan bronasti.

Prvega zimskega olimpijskega zlata se je Slovenija veselila leta 2014 v Sočiju, kjer je zgodovino pisala najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Korošica je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Igre v Sočiju so bile za Slovenijo po številu odličij najuspešnejše, športniki so osemkrat stopili na zmagovalni oder. Po dve kolajni – srebro in bron – sta tam osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Pet Slovencev z zlato olimpijsko kolajno na ZOI Urša Bogataj je osvojila vse, kar se je na Kitajskem osvojiti dalo. Foto: Guliverimage

Mazejevi se je v ponedeljek z drugo zlato kolajno pridružila Urša Bogataj, ki je na Kitajskem osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, olimpioniki pa so postali še Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc.

Prevc je postal prvi Slovenec, ki ima zdaj celoten komplet olimpijskih kolajn z ZOI. Na poletnih OI sta komplet osvojila veslača Iztok Čop in Luka Špik.

Za novo veliko veselje na zimskih olimpijskih igrah sta v torek, 8. februarja, ki je pri nas zaradi velikega pesnika Franceta Prešerna prazničen, poskrbela Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Razveselila sta se srebrne oziroma bronaste medalje. Za oba je to prva medalja na največjem zimskem dogodku, za novopečeno mamico Glorio, ki ni mogla skriti čustev, pa nasploh prve stopničke na največjih tekmovanjih.

Gloria Kotnik je spisala posebno zgodbo Foto: Reuters

Na vrhu disciplin po kolajnah ostaja alpsko smučanje (devet kolajn), v smučarskih skokih so jih Slovenci osvojili osem.

Slovenske olimpijske kolajne na ZOI

