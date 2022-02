Slovenci spisali zgodovino in osvojili zlato olimpijsko kolajno!

Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so olimpijski prvaki v mešanih ekipah.

Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so olimpijski prvaki v mešanih ekipah. Foto: Guliverimage

Slovenska ekipa v sestavi Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc je premierna olimpijska zmagovalka tekme mešanih ekip. Slovenci so na tekmi, ki so jo zaznamovale številne diskvalifikacije (v prvi seriji so bile diskvalificirane Sara Takanaši, Daniela Iraschko-Stolz, Katharina Althaus, v finalu pa obe norveški skakalki), zanesljivo opravili s tekmeci. Drugi Rusi so zaostali več kot 110 točk, presenetljivo tretji Kanadčani pa več kot 150 točk. Slovenci bi, tudi če ne bi bilo nobene diskvalifikacije v ekipah, ki so se uvrstile v finale, zmagali. Zimski krog slovenskih olimpionikov se je razširil na število pet, Prevc pa je postal prvi Slovenec s celotnim kompletom olimpijskih zimskih odličij.

Slovenska mešana ekipa je na olimpijskih igrah na srednji napravi v Džangdžjakovu spisala zgodovino. Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so na premierni olimpijski tekmi mešanih ekip potrdili vlogo glavnih favoritov za zlato odličje. Slovenski kvartet je suvereno opravil s tekmeci. Vodili so od prve do zadnje skupine tekmovalcev in na koncu za 111,2 točke premagali Rusijo in za 156,9 točke Kanado, ki pred preizkušnjo ni razmišljala o odličju, a je do njega skočila po seriji diskvalifikacij.

Te so doletele kar štiri skakalne velesile. V prvi seriji so bile diskvalificirane Japonka Sara Takanaši, Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz in Nemka Katharina Althaus. Nemce je diskvalifikacija stala finale, medtem ko so Japonci in Avstrijci napredovali vanj. V tem sta bili diskvalificirani obe norveški skakalki – Norvežani so bili po polovici tekme 2., Rusi pa 3. –, tako da je iz bojev za odličja izpadla še Norveška.

V zadnji skupini je bilo vprašanje le še, ali bo Rjojuju Kobajašiju uspelo Japonsko popeljati na tretje mesto, ki so ga držali Kanadčani. Ko je pristal pri 106 metrih, se je zdelo, da bi Japoncem lahko uspelo, a nato je Mackenzie Boyd Clowes prikazal odličen skok (101,5) in zadržal Kanado na tretjem mestu. Japonsko so prehiteli za dobrih osem točk.

Če Takanašijeva ne bi bila diskvalificirana, bi Japonci zasedli drugo mesto.

Fotogalerija s tekme (foto: Guliverimages):

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

"Nihče ni naredil večje napake, kar je na ekipnih tekmah najbolj pomembno" Peter Prevc ima zdaj kot edini zimski športnik ves komplet olimpijskih kolajn. Foto: Guliverimage

"Nihče ni naredil večje napake, to je najpomembnejše, kar na ekipnih tekmah šteje. Vesel sem, da smo držali visoko raven vso tekmo. Punci sta izjemni, Timi je bil odličen, prav veliko ni dodati. Pritisk je bil velik, a do mene ni prišel, ker sem danes zgodaj odklopil vse naprave. Slovenija je na ekipnih tekmah favorit vse od leta 2013, a do zdaj nam na olimpijskih igrah ni uspelo. Zdaj nam je," je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedal Peter Prevc, ki je osvojil prvo olimpijsko zlato.

Urša Bogataj je na Kitajskem osvojila vse, kar se je osvojiti dalo. Foto: Guliverimage

Pet slovenskih olimpionikov, Peter Prevc ima komplet odličij

Z zmago Slovencev se je število slovenskih olimpijskih kolajn zvišalo na 24, krog olimpionikov pa povečal za tri imena. Že prej sta bili na njem Tina Maze in Urša Bogataj, ki imata dve zlati olimpijski odličji. Peter Prevc je edini Slovenec s celotnim kompletom odličij na ZOI.

Izidi, mešane ekipe: 1. Slovenija 1001,5 točke (Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc)

2. Ruski olimpijski komite 890,3

(Irma Mahinija, Danil Sadrejev, Irina Avakumova, Jevgenij Klimov)

3. Kanada 844,6

(Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie

Boyd-Clowes)

4. Japonska 836,3

5. Avstrija 818,0

6. Poljska 763,2

7. Češka 722,8

8. Norveška 707,9

Kako je potekala tekma? Vrstni red:

1. Slovenija - 1.001,5 točke

2. Ruski olimpijski komite - 890,3

3. Kanada - 844,6

4. Japonska -836,3

5. Avstrija - 818

6. Poljska - 763,2

7. Češka - 722,8

8. Norveška -707,9

.....................

9. Nemčija 350,9

10. Kitajska 229,8



4. Peter Prevc je v finalu s skokom, dolgim 101,5 metra, potrdil slovensko zlato olimpijsko odličje.



3. skupina: Urša Bogataj je tudi finalni skok opravila z odliko. Skočila je 101 meter in slovensko prednost pred najbližjo zasledovalko Rusijo zvišala na 115 točk. Tretja ostaja Kanada, ki zaostaja 158,7 točke. Četrta je Japonska, ki bo imela v zadnji skupini z Rjojujem Kobajašijem močno železo, da skoči na zmagovalni oder.



2. skupina: Timi Zajc je v finalu skočil še dlje kot v prvi seriji, podpisal se je pod skok, dolg sto metrov, Slovenci pa so še povečali prednost, saj se je zgodila nova diskvalifikacija. Tokrat v norveškem taboru. V prvi skupini je imela neustrezno opremo Anna Odine Stroem. Slovenija ima 750,9 točke, druga je Rusija (656 točk), tretja pa po vseh diskvalifikacijah Kanada (613,9). Vse bližje kolajni so kljub diskvalifikaciji v prvi seriji trenutno četrti Japonci (601,5)



1. skupina: Slovenija v finalno serijo vstopa s skoraj 50 točkami prednosti pred Norveško in 60 pred Rusijo. Nika Križnar je tudi v finalu svoje delo opravila odlično, skočila 99,5 metra in še povečala prednost pred najbližjo zasledovalko Norveško. Slovenci vodijo za več kot 62 točk. Tretja ostaja Rusija s skoraj sto točkami zaostanka.

ZOI, srednja skakalnica, tekma mešanih ekip, 1. serija: 4. skupina: v zadnji skupini je za Slovenijo skakal Peter Prevc, tudi on je skočil odlično, 101,5 metra. Slovenija po polovici kaotične tekme zanesljivo vodi. Pred drugo Norveško ima skoraj 50 točk prednosti, tretja Rusija zaostaja skoraj 60 točk. Prvo serijo je zaznamovala komedija zmešnjav, saj so bile Sara Takanaši, Daniela Iraschko-Stolz in Katharina Althaus zaradi neustreznih dresov diskvalificirane. Po koncu prve serije so najprej diskvalifikacijo Japonke in Avstrijke preklicali, nato pa je spet obveljala prva odločitev, da sta tekmovalki diskvalificirani. Kljub temu bomo reprezentanci videli v finalu, medtem ko je Nemčija ostala brez finala. Vrstni red po prvi seriji:

1. Slovenija 506,4 točke

2. Norveška 457,4

3. Ruski olimpijski komite 448,8

4. Kanada 415,4

5. Poljska 386,1

6. Avstrija 370,7

7. Češka 362,5

8. Japonska 359,9

.............................

9. Nemčija 350,9

10. Kitajska 229,8



3. skupina: odličen skok olimpijske prvakinje s posamične tekme Urše Bogataj, skočila je najdlje, kar 106 metrov, in še povečala slovensko prednost. Na drugo mesto so po 104 metrih Katharine Althaus napredovali Nemci, za Slovenijo zaostajajo 25,5 točke. Tretji so Norvežani, ki za slovensko ekipo zaostajajo 51 točk.

Neustrezen dres je imela v prvi skupini tudi Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, tako da so se Avstrijci znašli v neugodnem položaju.

2. skupina: za Slovenijo je skočil Timi Zajc, v brezvetrju je pristal pri 97,5 metra. Slovenija po njegovem skoku ostaja v vodstvu, ima 247 točk. Drugi so Norvežani, Robert Johansson je z 99,5 metra dolgim skokom nekoliko stopil slovensko prednost, ta je 19,3 točke. Tretji so Nemci s 23,9 točke zaostanka.

1. skupina: v prvi skupini je za Slovenijo odlično skočila Nika Križnar, pristala pri 101 metru in poskrbela, da slovenska ekipa po prvi skupini vodi. Najdlje je sicer skočila Japonka Sara Takanaši (103), a Japonska je za Slovenijo sprva zaostala 2,1 točke. Nato pa udarec za eno od najresnejših tekmic Slovenije. Zaradi neustreznega dresa je bila Takanašijeva diskvalificirana. Druga je tako Norveška z 22,1 točke zaostanka.

Kako je bilo v poskusni seriji? 4. skupina: v četrti seriji je skakal Peter Prevc, pristal pri 99 metrih, tako da je Slovenija poskusno serijo končala na prvem mestu. Slovenska ekipa je zbrala 331,1 točke, druga je bila Japonska (307,2), tretja Rusija (297), četrta pa Avstrija (291)



3. skupina: Urši Bogataj je uspel do zdaj najdaljši skok poskusne serije (102 metra), po njenem skoku je Slovenija prevzela vodstvo. Slovenska ekipa ima 239,5 točke, druga Japonska je pri 211,8 točke. 2. skupina: Timi Zajc je pristal pri 97 metrih, toliko je skočil tudi Rus Danil Sadreev, najdaljši pa je bil v drugi skupini Avstrijec Stefan Kraft. Slovenija ostaja druga (158,6 točke), manj kot dve točki za Japonsko (160,1).

1. skupina: v prvi skupini je za Slovenijo skočila Nika Križnar, pristala pri 97 metrih in na drugem mestu za 2,8 točke zaostala za Saro Takanaši (98). Na tretjem mestu je po skoku Irme Mahinie Rusija, ki za vodilno Japonsko zaostaja 14,9 točke. Nemka Selina Freitag ni skakala.



V prvi skupini za Slovenijo skače Nika Križnar, v drugi Timi Zajc, v tretji Urša Bogataj, v četrti Peter Prevc.

Preberite še: