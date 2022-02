Slovenija se veseli nove zlate medalje, a ne še naša ekipa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ima danes Slovenija trdno osnovo za novo odličje. Ob takšnih skokih, ki so jih prikazali slovenske skakalke in skakalci na posamičnih preizkušnjah, bi na tekmi mešanih ekip, začela se bo ob 12.45, lahko osvojila celo novo zlato medaljo. A se v našem taboru zavedajo, da bodo morali vlogo favorita upravičiti na skakalnici. Slovenija bo stiskala pesti za Niko Križnar, Timija Zajca, Uršo Bogataj in Petra Prevca.

Urša Bogataj je v soboto spisala zgodovino in kot prva Slovenka na zimskih olimpijskih igrah osvojila zlato skakalno medaljo. Družbo na odru ji je delala Nika Križnar, ki se je veselila bronastega odličja. Dan pozneje se je s tretjo medaljo spogledoval Peter Prevc. Po prvi seriji je bil virtualno srebrn, na koncu pa za pičle 0,5 točke izgubil boj in pristal na nehvaležnem četrtem mestu.

Drugi najboljši slovenski skakalec na posamični tekmi je bil z odličnim drugim skokom Timi Zajc, ki je z 18. napredoval na 9. mesto. Posledično si je priskakal vstopnico za tekmo mešanih ekip, ki bo danes ob 12.45.

Ključno razliko bi morali narediti prijateljici

Slovenija je osrednji favorit za zlato medaljo, če gledamo skupek dosežkov deklet in fantov na posamičnih preizkušnjah. Zlasti, ker ima naša država dve skakalki v samem vrhu, medtem ko druge nacije nimajo tako razpoloženih dveh deklet. In največja razlika se dela prav v ženskih vrstah.

Nemčija ima denimo le srebrno Katharino Althaus, medtem ko je bila Selina Freitag daleč na 22. mestu. Avstrija kot naslednja velesila bo pri dekletih v ogenj poslala Liso Eder in izkušeno Danielo Iraschko-Stolz, ki sta po številu točk na osmem oziroma dvanajstem mestu krepko zaostali za slovenskima prijateljicama. Japonska skakalna kraljica Sara Takanaši prav tako ni bila kos našima dekletoma, Juki Ito je bila denimo šele trinajsta. Norveški skakalki Silje Opseth in Anna Odine Ström tudi nista bili dorasli tekmeci našima.

Slovenski kraljici Urša Bogataj in Nika Križnar sta blesteli na posamični tekmi. Kaj bosta prikazali danes na tekmi mešanih ekip. Foto: Anže Malovrh/STA

Zanimiva zna biti zgodba Rusije. Fanta Jevgenij Klimov in Danil Sadrejev presenečata na srednji skakalnici, saj sta bila peta in osma, prav tako sta konkurenčni Irina Avakumova in Irma Mahinija.

Pri moških takšnih odstopanj med najboljšimi ni. Krog favoritov za odličja je bil namreč pred začetkom posamične preizkušnje zelo širok. Malenkosti so odločale, na koncu pa je največ pokazal Japonec Rjoju Kobajaši.

Če bo šlo vsaj približno tako, kot bi moralo iti in ne bo večjih pretresov, bi se morala Slovenija danes veseliti nove, najverjetneje celo zlate medalje. Tega se zavedata tudi glavna trenerja Zoran Zupančič in Robert Hrgota, ki verjameta, da bo naša reprezentanca opravila svoj del posla kot mora in spet razveselila prebivalce majhne Slovenije.

"Vemo, da smo zelo močni, da smo glavni favoriti. Verjamem, da vsi pričakujejo od nas zlato kolajno. Na nas je, da se s tem ne obremenjujemo ter se zberemo, kot smo se na posamično tekmo. S takšnimi skoki nas ne sme nič skrbeti," je za STA povedal Hrgota.