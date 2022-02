Po veliki drami in smoli Petra Prevca so se pogledi usmerili proti sodnikom

Ko vsega pol točke loči, da nekdo postane junak, strokovnjaki in ljubitelji športa v veliki meri začnejo iskati tisto, kar je zmanjkalo do velikega uspeha. Tako je bilo tudi v primeru Petra Prevca na posamični tekmi na srednji skakalnici na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je za pičle pol točke izgubil bronasto medaljo. Navijači in tudi stroka so prepričani, da bi moral dobiti višje sodniške ocene za svoje skoke, ki bi mu posledično prinesle odličje. Glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota je prav tako poudaril, da je pričakoval večji posluh pri sodnikih.

Kakšna drama se je v nedeljo dogajala na posamični tekmi na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Na skakalnici v nekoliko oddaljenemu Džangdžjakovu, ki sta jo v soboto z zlatim in bronastim odličjem v slovenske barve pobarvali Urša Bogataj in Nika Križnar, je po prvi seriji kazalo, da bomo spet priča slovenski veselici.

Peter Prevc je bil drugi in se je po Sočiju, kjer je osvojil srebrno in bronasto odličje, spogledoval z novo žlahtno kovino in novim zgodovinskim trenutkom v karieri. Po predstavah, ki jih je kazal v sezoni, realno gledano pred odhodom na Kitajsko sicer ni bil tisti osrednji slovenski adut za tovrstni podvig. Vendarle je bila njegova najboljša posamična uvrstitev šesto mesto praktično ob vstopu v sezono v Ruki. A je pokazal, iz kakšnega testa in da v sebi nosi šampionski značaj.

"Zmanjkalo je sreče, zaslužene boljše sodniške ocene"

Na žalost se mu v drugi seriji ni posrečil veliki met in je po svojem nastopu stopil na tretje mesto. Na vrhu je bil le še Japonec Rjoju Kobajaši, ki je potrdil vlogo favorita in se veselil zlatega odličja. Srebro je pripadlo Manuelu Fettnerju, bron presenetljivo Dawidu Kubackemu, ki v tej zimi svetovnega pokala višje od 13. mesta ni prišel.

Glavni trener Robert Hrgota je vesel, da je Peter pokazal takšne skoke, in žalosten, ker je našemu šampionu do medalje zmanjkalo vsega pol točke. Foto: Guliverimage

"Najprej čestitke, predvsem vsem trem, Petru Prevcu za dva skoka. Odlično je danes odskakal. Mislim, da bi moral osvojiti medaljo. Ni je, imamo še tri tekme. Veseli me, da je pri vseh fantih raven skakanja visok. Močno ekipo imamo, zmanjkalo je sreče, zaslužene boljše sodniške ocene," so bile prve besede glavnega trenerja slovenske reprezentance Roberta Hrgote v pogovoru za TV Slovenija.

"Sodniške ocene bi lahko bile višje. To je debata za zvečer ob pivu."

Prav sodniške ocene so bile tiste, ki so burile duhove. Ničkolikokrat v preteklosti so prav sodniki s subjektivnim ocenjevanjem vplivali na razplet. Tudi tokrat, v kar je bil v prenosu na nacionalni televiziji prepričan skakalni strokovnjak Jelko Gros, ki je menil, da bi morali Petra v drugi seriji oceniti bolje ali vsaj tako kot Kubackega. Točko več je prejel od sodnikov kot naš skakalni as.

Podporo so mu v izteku skakalnice nudili reprezentančni kolegi. Foto: Reuters

Ni treba biti matematik, da kaj kmalu ugotovimo, kaj bi pomenilo, če bi le en sodnik dal Petru višjo oceno za pol točke. Vendarle je naredil telemark. Storjena mu je bila krivica, so prepričani mnogi. "Sodniške ocene bi lahko bile višje. To je debata za zvečer ob pivu. Je, kar je. To so olimpijske igre. Tekma je na vsake štiri leta. Vse se mora poklopiti, od skoka, vetra, do sodnikov. Malo je zmanjkalo. Zame je četrto mesto kot medalja," je o tej temi dejal Hrgota.

Peter bo imel novo priložnost za medaljo že v ponedeljek, ko bo na sporedu tekma mešanih ekip. In Slovenija bo na tej preizkušnji v igri celo za zlato medaljo. Temelji so namreč trdni. Slovenske barve bodo namreč branili zlata Urša Bogataj, bronasta Nika Križnar, četrti Peter Prevc in deveti Timi Zajc.