Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ob urši bogataj in niki križnar še peter prevc in timi zajc

Potem ko je bilo v soboto že jasno, da bosta na ponedeljkovi tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici (12.45) Slovenijo zastopali olimpijska prvakinja Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar, je glavni trener Robert Hrgota odločil, da bosta moški del sestavljala najboljša z nedeljske posamične tekme Peter Prevc, ki je končal na nehvaležnem četrtem mestu, in 9. Timi Zajc.

Slovenski kvartet za ponedeljkovo mešano ekipno tekmo (12.45): Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc.

Smučarski skakalci in skakalke so opravili s posamičnima olimpijskima tekmama na srednji skakalnici. V soboto je Urša Bogataj postala olimpijska prvakinja, Nika Križnar pa je osvojila bron. Slovenski uspeh sta s 5. mestom dopolnili Ema Klinec, z 9. pa Špela Rogelj.

Medtem ko je tekmovanj na Kitajskem za Klinčevo in Rogljevo že konec, se bosta prejemnici kolajn - danes sta jih prejeli na slovesni podelitvi - v ponedeljek borili za novo odličje. Na srednji skakalnici bo ob 12.45 še tekma mešanih ekip.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta prejeli odličja. Foto: Anže Malovrh/STA

Hrgota v boj pošilja Petra Prevca in Timija Zajca

Moči bosta združili z najboljšima slovenskima predstavnikoma z današnje posamične tekme. Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota v boj pošilja Petra Prevca, ki ga je od odličja ločilo pol točke, in Timija Zajca, ki je zasedel 9. mesto. Anže Lanišek je bil danes 13., Lovro Kos pa 28., medtem ko je bil Cene Prevc v vlogi gledalca.

Slovenska mešana ekipa je v ožjem krogu favoritov za odličje.

Timi Zajc si je z 9. mestom priboril mesto na mešani ekipni tekmi. Foto: Guliverimage

Na edini tekmi mešanih ekip zanesljiva zmaga Slovencev

V tej sezoni je bila v svetovnem pokalu ena mešana ekipna tekma. Zanesljivo so zmagali Slovenci (Urša Bogataj, Ema Klinec, Cene Prevc in Anže Lanišek), ki so na veliki skakalnici v Willingenu najbližje zasledovalce Norvežane premagali za več kot 60 točk.

Pred skakalci še dve tekmi na veliki napravi

Moška skakalna karavana bo pozneje tekmovala še na veliki skakalnici, na kateri bosta individualna in ekipna tekma. Skakalke te možnosti ne bodo imele.

Tekma mešanih ekip, ponedeljek, 7. februar



11.30 poskusna serija za tekmo mešanih ekip na srednji skakalnici

12.45 tekma mešanih ekip na srednji skakalnici