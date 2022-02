Svetovni sovražnik mu je lani preprečil popolno veselje, ki ga je dočakal zdaj v Pekingu

Ko smo se v začetku lanskega oktobra v sobotnem intervjuju pogovarjali z glavnim trenerjem ženske skakalne reprezentance Zoranom Zupančičem, je bil jasen, da bo v Pekingu cilj olimpijska medalja. In kakšen je izplen? Kar dve, zlata Urše Bogataj in bronasta Nike Križnar. Če se ni mogel veseliti od blizu zlate medalje Eme Klinec na lanskem svetovnem prvenstvu, ker mu jo je zagodel koronavirus, je tvegal, da je bil s puncami v Pekingu.

Uvodni tekmovalni dan zimskih olimpijskih iger v Pekingu je bil sanjski za Slovenijo. Urša Bogataj in Nika Križnar sta poskrbeli za dvojno veselje, potem ko sta na srednji skakalnici v Džangdžjakovu skočili do zlatega in bronastega odličja.

To je nasploh prvo zlato skakalno odličje pod slovensko zastavo na največjem zimskem dogodku, Urša pa je postala druga Slovenka med zimskimi športnicami po Tini Maze, ki je stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke na olimpijskih igrah.

Veselje v slovenskem taboru je bilo nepopisno. Tekle so solze sreče, prav posebno zadovoljstvo je čutil tudi glavni trener Zoran Zupančič.

Uspeh Urše in Nike v sliki (Foto Reuters in Anže Malovrh/STA)

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Lani mu je koronavirus preprečil veselje, letos je tvegal in bil zraven ob uspehu

Spomnimo se, kako mu jo je lani zagodel koronavirus. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je namreč moral zaradi pozitivnega rezultata na testu s hotelske sobe spremljati pohod Eme Klinec do zgodovinske zlate medalje. Z dekleti se ni mogel veseliti niti srebra na ekipni tekmi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred začetkom sezone je bilo v zraku povrhu vsega še vprašanje, ali bo lahko sploh odpotoval na Kitajsko, saj je bilo pri njem prisotno zdravstveno tveganje, če se bo cepil zoper covid-19. Tvegal je, k sreči ni imel stranskih učinkov, in z dekleti odpotoval na Kitajsko k novim zmagam naproti. Zamahniti olimpijski zmagovalki je nekaj, kar dočakajo le redki trenerji v karieri.

Vse od leta 2018, ko je prišel na čelo A reprezentance, se je začela rezultatska krivulja naših deklet strmo dvigati. Kot prvo je uvedel red in disciplino pri najbolj osnovnih stvareh, skakalkam pa nenehno izpostavljal zmagovalno miselnost.

"Čustva so se že takoj zlila po osvojitvi naslova"

In tudi na začetku te sezone je v sobotnem intervju na Sportalu izpostavil, da bodo v Peking odpotovali po medaljo. Ta napoved je imela trdne temelje, saj so Slovenke odlično skakale lani, nato v poletju in kasneje v zimi, vse skupaj pa kronale na olimpijskih igrah na Kitajskem.

Slovenski junakinji, bronasta Nika Križnar in zlata Urša Bogataj. Foto: Anže Malovrh/STA

"Ne bom opisoval svojih občutkov. Čustva so se že takoj zlila po osvojitvi naslova. Ob tem ima še dodatno vrednost. Urša je prva olimpijska slovenska prvakinja v smučarskih skokih. In to je njena prva zmaga. Družbo ji dela Nika Križnar. Dve zlati kolajni v dveh letih. Zraven še peto mesto Eme Klinec in izredno dobri skoki Špele Rogelj," je takoj po koncu tekme na srednji olimpijski skakalnici za nacionalno televizijo razlagal Zupančič in za STA še povedal: "Po vseh teh stresnih časih, res napetem januarju, vseh teh pripravah, ko smo trepetali, ali bomo sploh lahko šli na olimpijske igre. Tudi tukaj zelo zahteven protokol, še zdaleč nismo popolni. Bili so stresni trenutki, tudi na tekmi. Ste pa videli, da so bile punce pripravljene, da smo šli res na vse tri kolajne. Na koncu smo dobili dve, kar si pred tem nismo predstavljali. To sta prvi kolajni za ženske skoke na igrah ter prva zlata v slovenskih skokih nasploh. Po vsem tem ti odleže."

Še po eno medaljo, nato po več njih v Planico

Verjame, da s tem še ni konec osvajanja odličji na letošnjih igrah: "Dobili smo dve, upamo še na kakšno." S tem se je ozrl proti ponedeljku, ko bo na igrah pod petimi krogi na sporedu še tekma mešanih ekip, na kateri bosta posamezno državo zastopali po dve punci in dva fanta. In tudi na tej tekmi ima Slovenija realne možnosti za medaljo. Morda za novo zlato.

Foto: Grega Valančič/Sportida

A se Zupančič po koncu iger ne misli zaustavljati in v glavi že kuje načrt, kako bi dekleta pokorila konkurenco na naslednjem vrhuncu. Tega predstavlja domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, kjer bodo skakalke tako kot v Oberstdorfu nastopila na manjši kakor veliki napravi, povrhu vsega pa še na ekipni preizkušnji.