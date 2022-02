Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zimske olimpijske igre v Pekingu so se za Slovenijo začele izjemno. Slovenska skakalka Urša Bogataj je na srednji skakalnici postala olimpijska prvakinja, Nika Križnar pa osvojila bronasto odličje. Ema Klinec je zasedla peto mesto, Špela Rogelj pa deveto. Na drugem mestu je z 2,2 točke zaostanka končala Katharina Althaus, ki je vodila po prvi seriji, a je Bogatajeva z drugega mesta skočila do zlata in postala šele druga slovenska športnica z zlatim olimpijskim odličjem. To je pred njo uspelo le Tini Maze.

Le dan po uradnem odprtju 24. zimskih olimpijskih iger so za izjemen uspeh poskrbele slovenske smučarske skakalke, ki so na srednji napravi v Džangdžjakovu, pri gradnji katere so sodelovali tudi Slovenci, zrežirale zgodovinski olimpijski uspeh za Slovenijo.

Ne samo, da sta Urša Bogataj in Nika Križnar skočili do prve ženske skakalne olimpijske kolajne, ampak se je prvič zgodilo tudi to, da je bil več kot en slovenski športnik ali športnica na olimpijskem odru za zmagovalce in na isti tekmi.

Uspeh Urše in Nike v sliki

"Ne dojemam"

"Ne dojemam. Ne vem, kako je to mogoče, zelo sem vesela. Že v prvem skoku, ko sem skočila do rekorda skakalnice (108), sem res uživala. Dejala sem si, da naj bo, kar pač bo. Morda mi je zaradi tega malo odleglo," je v prvi izjavi po veliki zmagi za nacionalno televizijo dejala Bogatajeva. 26-letnica je v svetovnem pokalu na tretjem mestu, a zmage v svetovnem pokalu še nima, ima pa olimpijsko: "Splačalo se je čakati."

Prvič se je zgodilo, da sta bili na olimpijski tekmi na odru dve slovenski športnici. Foto: Guliverimage

Že poskusna serija je napovedala odličen dan

Da bo to odličen slovenski dan, so varovanke Zorana Zupančiča napovedale že v poskusni seriji. Nika Križnar je skočila kar 107,5 metra in imela prvo oceno. Na drugem mestu je s 104,5 metra pristala Urša Bogataj. Obe sta odskočili od konkurence. Tretja je bila Nemka Katharina Althaus, četrta pa Ema Klinec. Rogljeva je končala kot 22.

Najprej rekord, nato skok z drugega na prvo mesto

Po prvi seriji edine posamične tekme na Kitajskem je bila v vodstvu Nemka Katharina Althaus. Pristala je pri 105,5 metra, prejela precej lepe ocene in imela 3,1 točke prednosti pred Uršo Bogataj, ki je s skokom, dolgim 108 metrov, skočila do rekorda naprave. Tretje mesto je po 103 metrih in slabšem doskoku zasedala Nika Križnar, Ema Klinec je bila četrta, Špela Rogelj pa osma. Foto: Reuters

V finalu je Križnarjeva (99,5 metra) zadržala tretje mesto, Bogatajeva pa je s stotico napredovala na prvo mesto. Althausova je ob slabšem vetru pristala pri 94 metrih in na koncu za 2,2 točke zaostala za novo olimpijsko prvakinjo. Nemka je osvojila še drugo srebrno olimpijsko odličje. Zmagovalka lanske sezone svetovnega pokala Križnarjeva je na tretjem mestu zbrala sedem točk manj od zmagovalke.

Izjemen slovenski uspeh stado polnili tudi Klinčeva in Rogljeva. V finalu sta izgubili po eno mesto in končali na petem oziroma devetem mestu, kar je za obe najboljša olimpijska uvrstitev.

Nasmeh in dobra volja sta jo spremljali cel dan

"Danes sem samo uživala. Vedela sem, da moram biti nasmejana in zadovoljna, karkoli bo. Ves dan sem si pela eno pesem, tudi Uršo sem slišala, da si je pela. Zelo sem vesela in komaj čakam, da pridem domov, da objamem najdražje," pa je v izjavi za TV Slovenija povedala objokana Križnarjeva.

Izjemen dan za Slovenijo Foto: Reuters

V ponedeljek še mešana ekipna tekma

Če bi skakalke imele še ekipno tekmo, dvoma o glavnih favoritinjah za olimpijski naslov ne bi bilo. A te v Pekingu ni. To je bila namreč edina posamična tekma smučarskih skakalk na teh olimpijskih igrah, v ponedeljek jih čaka še mešana ekipna tekma, nato pa bo zanje konec olimpijskih preizkušenj.

ZOI, srednja skakalnica, finale 1. Urša Bogataj (Slo) 239,0 (108 m/100 m)

2. Katharina Althaus (Nem) 236,8 (105,5/94)

3. Nika Križnar (Slo) 232,0 (103/99,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 224,1 (98,5/100)

5. Ema Klinec (Slo) 215,4 (100/90,5)

6. Silje Opseth (Nor) 200,5 (92,5/95)

7. Irina Avakumova (Rus) 196,3 (95/89,5)

8. Lisa Eder (Avt) 193,4 (92/90)

9. Špela Rogelj (Slo) 184,2 (93/82,5)

10. Irma Machinia (Rus) 180,9 (90/90)

...

ZOI, srednja skakalnica, 1. serija 1. Katharina Althaus (Nem) 105,5 metrov - 121,1 točk

2. Urša Bogataj (Slo) 108 - 118

3. Nika Križnar (Slo) 103 - 113,9

4. Ema Klinec (Slo) 100 - 112,1

5. Sara Takanaši (Jap) 98,5 - 108,7

...

8. Špela Rogelj (Slo) 93 - 101,7

...

ZOI, srednja skakalnica, poskusna serija

1. Nika Križnar (Slo) 107,5 metra - 76,4 točke

2. Urša Bogataj (Slo) 104,5 - 73,2

3. Katharina Althaus (Nem) 94 - 58,2

4. Ema Klinec (Slo) 96 - 57,7

...

22. Špela Rogelj (Slo) 84,5 - 34,5

