Urška Pribošič igre končala v kvalifikacijah

Slovenska deskarka Urška Pribošič je v kvalifikacijah v snežnem parku osvojila 24. mesto med 28 uvrščenimi in se ni uvrstila v finale najboljše dvanajsterice. Predvideno je, da bo tekmovala še v akrobatskih skokih.

Enaintridesetletna Blejka Urška Pribošič je zbrala 32 točk. V prvem nastopu je bila s 27,48 točke 23., v drugem, ko je padla pri zadnjem skoku, pa je z 32 točkami zasedla 21. mesto.

Najboljša je bila Novozelandka Zoi Sadowski Synnott s 86,75 točke, ki jih je dosegla v drugem poskusu, v prvem je bila tretja. Na prejšnjih OI v Južni Koreji je bila bronasta v akrobatskih skokih in 13. v snežnem parku. V slednji disciplini je dvakratna svetovna prvakinja (2019 in 2021). Drugo mesto v kvalifikacijah je z 81,45 točke pripadlo Japonki Kokomo Murase, tretje pa Finki Enni Rukajärvi (78,83), bronasti s prejšnjih iger in srebrni z iger 2014.

Pribošičeva je prvič nastopila na OI, na svetovnih prvenstvih pa je bila šesta v Kreischbergu leta 2015 v akrobatskih skokih in 18. v Park Cityju leta 2019 v snežnem parku. V svetovnem pokalu je bila najvišje na petem mestu, v Cardroni leta 2019 je to mesto osvojila v akrobatskih skokih, v Copper Mountainu leta 2015 pa v snežnem parku.