Že prvi dan slovensko odličje?

V prvem slovenskem nastopu dneva bo smučarska tekačica Neža Žerjav tekmovala v skiatlonu na 15 kilometrov, tekma se bo začela ob 8.45.

Biatlonci se bodo za prvi komplet odličij spopadli v mešanih štafetah na 4 x 6 km, slovenske barve pa bodo ob Jakovu Faku branili še Miha Dovžan, Živa Klemenčič in Polona Klemenčič. Tekma se bo začela ob 10. uri po slovenskem času.

Ob 11.45 se bodo v boj za odličja podale slovenske smučarske skakalke, ki spadajo v najožji krog favoritinj. Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj bodo skakale na srednji skakalnici v Džangdžjakovu.

Odličja bodo danes podelili še v hitrostnem drsanju, ženske se bodo merile na 3.000 m (ob 9.30), na kratkih progah pa se bodo borile mešane štafete, finale teh bo ob 14.26. Smučarji prostega sloga se bodo bojevali na grbinah, moški finale bo ob 13.40.

Pribošičeva in skakalci v kvalifikacije, smukači na trening

Nadaljeval se bo turnir v curlingu, v snežnem parku bodo na sporedu deskarske kvalifikacije v disciplini slopestyle tudi z Urško Pribošič (ob 4.47), na ženskem hokejskem turnirju bodo obračunale reprezentance Kanade in Finske, ZDA in Rusije, Češke in Švedske ter Japonske in Danske, prvi dve vožnji pa bodo opravili še sankači.

Ob 7.20 se bodo v kvalifikacijah na srednji skakalnici pomerili še smučarski skakalci, slovenske barve pa bodo branili Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos. Alpske smučarje ob 4.00 čaka tretji trening smuka, olimpijsko progo bodo krotili tudi Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Miha Hrobat.