Nizozemka z olimpijskim rekordom do zlata, Nemka se je izenačila s Kasaiem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irene Schouten je do zlata prišla z olimpijskim rekordom.

Irene Schouten je do zlata prišla z olimpijskim rekordom. Foto: Guliverimage

Schoutnova, ki je na prejšnjih olimpijskih igrah osvojila bron v skupinskem startu, je tokrat tekmice strla z rekordom OI, ki zdaj znaša 3:56,93 minute. Italijanka Francesca Lollobrigida, daljna sorodnica slavne igralke iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja Gone Lollobrigide, je na drugem mestu razdaljo zmogla 1,13 sekunde počasneje, tretja pa je bila Kanadčanka Isabelle Weidemann, ki je zaostala 1,71 sekunde.

Najboljše tri. Foto: Guliverimage

Svetovna prvakinja na tej razdalji in bronasta s prejšnjih iger, Nizozemka Antoinette de Jong, je bila osma, mesto pred njo pa je končala njena rojakinja in branilka naslova Carlijn Achtereekte.

Devetinštiridesetletna Pechsteinova je kljub temu, da je bila tokrat zadnja, 20., in da je bila skoraj 20 sekund počasnejša od svojega, zdaj že nekdanjega, olimpijskega rekorda iz leta 2002 (3:57,70), z nasmehom in z visoko dvignjenima rokama prečkala ciljno črto.

Nemka Claudia Pechstein je kot prva ženska nastopila na osmih zimskih olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Pechsteinova je svoj olimpijski debi doživela leta 1992 v Albertvillu in je najuspešnejša nemška športnica, kar zadeva zimske OI, s petimi zlatimi ter po dvema srebrnima in bronastima kolajnama.

Edini preostali športnik z osmimi zimskimi olimpijskimi igrami za sabo je legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai.