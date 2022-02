Bledi slovenski obrazi

Slovenski skakalci so na olimpijskih igrah opravili s kvalifikacijami za tekmo na srednji skakalnici in se niso proslavili. Anže Lanišek je bil na 15. mestu naš najboljši. Povsem so se ponesrečili skoki Petru Prevcu, Timiju Zajcu in Lovru Kosu. Zmagovalec kvalifikacij je postal Norvežan Marius Lindvik, tik za njim pa sta bila rojak Robert Johansson in Piotr Zyla. Prvi favorit Rjoju Kobajaši, ki je v poskusni seriji skočil kar 106,5 metra, je imel četrti dosežek. Boji za medalje se bodo začeli v nedeljo, ob 12. uri po slovenskem času.