Prvo zlato na OI Johaugovi, Neža Žerjav 55.

Skiatlon je bil prvič na sporedu olimpijskih iger pred osmimi leti v ruskem Sočiju. Tekači v "boksih" po polovici proge klasične smuči zamenjajo za tiste za prosto tehniko, ki so krajše in drugače namazane.

Po 7,5 kilometra uvodne končne odločitve iger v kitajski prestolnici je bilo ob zamenjavi smuči in sloga skupaj le pet tekmovalk, med njimi so bile dve Finki in Švedinja ter Johaugova v razmaku 4,3 sekunde. Norvežanka je imela nato že ob merjenju na desetem kilometru 26 sekund prednosti pred tedaj drugo Švedinjo Frido Karlsson in zlato je bilo oddano.

Karlssonova je imela takrat dobrih deset sekund prednosti pred Finko Kerttu Niskanen, slednji pa so v razmaku dobrih dveh sekund sledile še tri tekačice. Karlssonova, ciljno črto je prečkala kot peta, in Niskanenova nista zdržali. Finka je že precej pred ciljem zdrsnila na četrto mesto, bron je na koncu zgrešila za 5,6 sekunde.

Rusinja najmočnejša v boju za srebro

V boju za srebro je imela največ moči Neprjajeva, vodilna v svetovnem pokalu in zmagovalka zadnje novoletne turneje. V ciljnem finišu je za tri desetinke ugnala Stadloberjevo.

Triintridesetletna Johaugova, sicer izjemna tekačica na razdaljah, je pred tem edino zlato olimpijsko medaljo osvojila leta 2010 v Kanadi z norveško štafeto. Pred štirimi leti je bila zaradi protidopinškega postopka prikrajšana za igre v Pyeongchangu, pred osmimi leti v Sočiju pa je bila srebrna na 30 kilometrov prosto s skupinskim startom in bronasta na 10 kilometrov klasično.

Desetkrat je bila zlata na svetovnih prvenstvih, od tega sedemkrat posamično, skupaj pa je na teh tekmovanjih osvojila kar 19 odličij. Ima tudi 69 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, v tej sezoni, v kateri ni veliko tekmovala, je bila najboljša dvakrat, prav tolikokrat pa druga.

Žerjavova premierni nastop na večjem tekmovanju končala na 55. mestu

Na tekmi je bila tudi Žerjavova. To je bil njen prvi nastop ne le na olimpijskih igrah, pač pa tudi na velikem članskem tekmovanju, tudi v svetovnem pokalu še ni tekmovala. Že po 1,3 kilometra je bila 56,6 sekunde za vodilno Johaugovo na 62. mestu, za njo sta bili le dve tekmovalki. V nadaljevanju je nekoliko napredovala. Med 63 tekmovalkami, ki so prečkale ciljno črto, je bilo počasnejših od nje osem.

Članica kluba Rateče - Planica je največ doslej dosegla s 25. mestom na mladinskem evropskem olimpijskem festivalu v turškem Erzurumu leta 2017, ko je bila 25. na 7,5 kilometra prosto, na svetovnem prvenstvu do 23 let pa je bila 45. v Vuokattiju leta 2021 na 10 kilometrov prosto.