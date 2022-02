Smuk na Skali: težavnost 7,5 od deset, zabavnost proge deset

Po dveh treningih so smukači v Jančingu enotni, da je proga Skala zabavna, ni pa najtežja. Christof Innerhofer: "Z vidika težavnosti bi progo ocenil s 7,5 od deset." Na nedeljski tekmi ne bodo odvisni samo od sebe, boj za kolajne zna krojiti veter. Boštjan Kline in Miha Hrobat razmišljata o tem, da je na olimpijskih igrah vse mogoče.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage Za najboljšimi smukači na svetu sta dva od treh treningov na olimpijski progi Skala. Na petkovem treningu je bil najhitrejši Aleksander Aamodt Kilde, s tremi zmagami tudi vodilni v smukaškem seštevku letošnje zime. S četrtim in 13. mestom sta se izkazala Miha Hrobat in Boštjan Kline. Zaostala sta manj kot sekundo. Četrtkov trening, ko so se sploh prvič spustili po Skali, pa so zaznamovale nizke temperature. Na štartu je bilo kar 20 stopinj pod ničlo. Nedeljski smuk (4.00 po srednjeevropskem času) bo eden od vrhuncev 24. olimpijskih iger.

"Proga mi je všeč. Ima vse: nekaj zelo hitrih odsekov, ko pelješ 140 kilometrov na uro, dolge skoke, pa tudi zelo tehnične zavoje," je Skalo za avstrijsko televizijo ocenil Avstrijec Matthias Mayer, olimpijski zmagovalec smuka izpred osmih let. Njegov rojak Vincent Kriechmayr, aktualni svetovni prvak v smuku, pa pravi: "Vsekakor je vredna olimpijskih iger. Stoodstotno. Ima vse, kar potrebuje moder smuk: drsalne dele, slepe zavoje, valove, skoke, zavoje na veliki strmini. Vedno moraš na nekaj paziti." In je zelo hitra. "Ko bomo šli na polno, bo zelo zabavno." Fantje zatrjujejo, da bodo na treh treningih osvojili vse pasti proge. "Z vidika težavnosti bi progo ocenil s 7,5 od deset. Kar pa se tiče zabavnosti, pa je za desetko." To so besede aduta italijanske reprezentance Christofa Innerhoferja.

Hrobat: Do nedelje bomo pripravljeni

Miha Hrobat na štartu petkovega treninga na olimpijski progi Foto: Reuters

Hrobat je progo označil za "kar zanimivo". "Veliko se dogaja, veliko je nekih valov, skokov. Ne moreš je primerjati s kakšno drugo v svetovnem pokalu. Je malo specifična, zato pa imamo treninge, da jo spoznamo, se navadimo in da bomo do nedelje pripravljeni," njegove besede z novinarske konference povzema STA. Hrobat na igre prihaja s popotnico svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. Na smuku v Kitzbühelu je bil 16.

Kline: V prste na nogah malo zebe

Boštjan Kline Foto: Reuters Ob odsotnosti Martina Čatra, ki zaradi pozitivnega testa na koronavirus ni smel na Kitajsko, bo sicer prvi slovenski adut v smuku Boštjan Kline. Tridesetletnik je 20. smukač zime. Njegov najboljši dosežek je bilo deseto mesto. Izkusil je že vse, morda je še najmanj pripravljen na nizke temperature. "Malo težje se je ogreti na štartu oziroma potrebuješ več časa. V prste na nogah me malo bolj zebe, sicer pa smo smučarji vajeni mraza. Tu je nekoliko bolj mrzlo, ampak nekako potrpiš in daš to skozi. Se pa na snegu pozna, da je edinstven, drugačen. Sprejmemo, kar je."

Bo razplet tekme krojil veter?

Edino, od česar ne bodo sami odvisni, pa je veter. Ta je zelo nepredvidljiv, najmočneje pa piha v zgornjem delu proge. Tudi prvi favorit Kilde je izpostavil, da bi bil lahko prav veter odločilen faktor v boju za kolajne. Trener avstrijske reprezentance Sepp Brunner je tako dejal: "Proga je vredna olimpijskih iger. Če bo pošteno vreme, bomo zagotovo dobili zasluženega olimpijskega prvaka."

Cristhof Innerhofer je težavnost proge ocenil s 7,5, zabavnost pa z deset. Foto: Reuters

Hrobat: Na igrah se lahko zgodi karkoli

Kline je bil pred štirimi leti na olimpijskem smuku 27., dve mesti za njim. Zavedata se, da na igrah štejejo le kolajne. Presenečenja na takih tekmah niso izključena. "V svetovnem pokalu še nisem bil blizu stopničkam, da bi zdaj lahko kar napovedal kolajno. Ampak na olimpijskih igrah se lahko zgodi karkoli, tako da moram pokazati svojo najboljšo vožnjo, potem pa bom videl, kam me lahko to pripelje," je še dejal Hrobat, ki je v četrtek praznoval 27. rojstni dan. Slovenske barve bo zastopal še Nejc Naraločnik.

Z mislimi pri Čatru

Kline je nekaj spodbudnih besed v domovino poslal Čatru. "V mislih smo z njim. Vemo, da mu je bilo težko, ko je videl, da je pozitiven na koronavirus. Mogoče si ne predstavljamo, kaj to pomeni, da tik pred zdajci izgubiš olimpijske igre. Nekaj, za kar delaš štiri leta, ena velika tekma. Se zgodi, tako kot sem rekel, mi smo z njim, on pa z nami, verjetno."