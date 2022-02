V Pekingu zagorel olimpijski ogenj, slovenski olimpijci pripravljeni #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

24. zimske olimpijske igre so odprte! V mimohodu na kultnem stadionu Ptičje gnezdo se je sprehodila tudi slovenska olimpijska reprezentanca, ki sta jo kot nosilca slovenske trobojnice vodila alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč.

24. zimske olimpijske igre so odprte! V mimohodu na kultnem stadionu Ptičje gnezdo se je sprehodila tudi slovenska olimpijska reprezentanca, ki sta jo kot nosilca slovenske trobojnice vodila alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč. Foto: Guliverimage

S slavnostno prireditvijo na znamenitem stadionu Ptičje gnezdo so se tudi uradno začele zimske olimpijske igre v Pekingu. Slovenska reprezentanca se je v slavnostnem mimohodu sprehodila kot 70. po vrsti. Slovensko trobojnico sta vihtela alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč, ki je v tej vlogi nadomestil Žana Koširja, ki se je danes vrnil iz izolacije.

Z otvoritveno slovesnostjo so se v Pekingu na Kitajskem tako tudi uradno začele zimske igre 24. olimpijade. Do 20. februarja se bo za rekordnih 109 kompletov medalj borilo okoli 3000 športnikov iz 91 držav. Slovence sta pod slovensko zastavo na stadion pripeljala smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč.

Fotogalerija z odprtja zimskih olimpijskih iger (foto: Guliverimages)

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Odprtje, ki ga je režiral najbolj znani kitajski filmski režiser, 71-letni Zhang Yimou, je trajalo dobri dve uri. Odprtje je bilo zelo tehnološko obarvano s številnimi vizualni presežki, poroča STA.

Rdeča nit slovesnosti so bile snežinke. Po tradicionalnem mimohodu držav so se namreč snežinke z imeni držav združile v eno veliko snežinko, znotraj katere je ob koncu zagorel tudi olimpijski ogenj.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Tradicionalni mimohod držav so spremljale svetovno znane melodije klasične glasbe. Kot prva je tradicionalno vstopila Grčija, Slovenija, ki jo bo na igrah zastopalo 42 športnikov, je na stadion vkorakala v zadnji tretjini, zadnja pa je na stadion prišla gostiteljica iger Kitajska.

Slavnostna govora sta imela predsednik organizacijskega odbora iger Cai Qi in predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Igre pa je za odprte razglasil kitajski predsednik Xi Jinping.

Olimpijsko zaprisego sta v imenu športnikov prebrala smučarski tekač Wang Qiang in deskarka Liu Jiayu, še poroča STA.

Olimpijski ogenj bo v Pekingu, prvem mestu, ki bo gostil tako poletne kot zimske olimpijske igre, ugasnil na zaključni slovesnosti iger 20. februarja.

Na prireditvi bo nastopalo okoli 3000 nastopajočih, od tega je 90 odstotkov študentov. Foto: Guliverimage