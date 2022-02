Stresno za vročega Petra Prevca

Uvodna treninga na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Pekingu sta nekaterim slovenskim skakalcem prinesla zadovoljstvo, potem ko so prikazali visoko raven skakanja. Peter Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc bodo lahko v sobotnih kvalifikacijah skakali bolj sproščeno, saj so eno bitko že dobili.

Če bi imel Peter Prevc takšne uvrstitve v svetovnem pokalu, kot jih je beležil na šestih treningih na prizorišču zimskih olimpijskih iger, bi slovenski šampion skakal od veselja. Prvo, tretje, šesto, deveto, deseto in enajsto mesto so odlična spodbuda za nedeljsko posamično preizkušnjo na srednji skakalnici v Džangdžjakovu.

Pravzaprav je s predstavami prišel v krog favoritov za medalje, ki jih je v preteklosti že osvajal na največjih tekmovanjih. Tudi na zimskih olimpijskih igrah. Pred osmimi leti v Sočiju je na srednji skakalnici skočil do srebra, na večji napravi še do brona.

Tekmovalni naboj je v Pekingu občutil že na treningu, saj je glavni trener Robert Hrgota izpostavil, da bo tri skakalce izbiral med četverico skakalcev (Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc), medtem ko je Anže Lanišek, ki sicer ni kazal dobrih skokov, že vnaprej imel v žepu vstopnico za sobotne kvalifikacije.

"Predvsem sem pomirjen, kako sem dva dni tukaj skakal"

"Pravzaprav so bili to zame res najbolj stresni treningi. Za četrto oziroma peto mesto je bila vedno borba. Zdaj pa smo Slovenci v tako zavidljivem položaju, da je lahko četrti, peti član oziroma najslabši šele 15. na tekmi. To je tisto, kar ustvari pritisk in poveča željo: 'Pismo, jaz bom pa že šel na tekmo, in če bom potem tam najslabši Slovenec, sem lahko 15.' Po drugi strani pa je res, da imajo vsi reprezentančni kolegi tukaj na prizorišču že stopničke v tej sezoni," je za STA o izenačenosti v reprezentanci spregovoril najstarejši od bratov Prevc, ki je bil v tej zimi najvišje šesti v Ruki.

Foto: Guliverimage

Za slovenskega šampiona bo to že deseti nastop na olimpijskih igrah. Pred kar dvanajstimi leti je doživel debi v Vancouvru, vse odtlej pa bil nepogrešljiv del slovenske skakalne flote na največjem zimskem športnem dogodku.

"Predvsem sem pomirjen, kako sem dva dni tukaj skakal. Še vedno pa to ne pomeni nič avtomatskega za tekmo. Še naprej je treba biti zbran," je jasen Peter.

"V zadnjih dveh dneh je bilo kar napeto"

Njegov brat Cene, ki je prišel v Peking z najboljšo popotnico med vsemi, potem ko je bil v Willingenu na posamični preizkušnji tretji, je na treningu potegnil najkrajši konec, pa čeprav je imel dvakrat tretji dosežek med vsemi skakalci.

Tako kot Petru je najboljši dosežek uspel tudi Kosu, ki prav tako ve, kako je skočiti na zmagovalni oder. Ta podvig mu je uspel letos na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil tretji.

Lovro Kos nastopa na prvih olimpijskih igrah in se je takoj po prihodu hitro spoznal z olimpijsko napravo. Foto: Guliverimage

"Malo drugače je vse skupaj. Treningi in zbiranje ekipe za na tekmo prinašajo vseeno malo več pritiska, kot sem pričakoval. Sicer pa se mi zdi, da je, potem ko prideš na tekmo, vse isto. V zadnjih dveh dneh je bilo kar napeto, sploh danes, ko smo bili vsi na kupu. Zadnji skok je bil res dober, ampak lahko bi to prikazal tudi malo prej," je izpostavil 22-letni debitant na olimpijskih igrah.

Konstantni skoki Zajca

Kako je biti del iger, dobro ve Timi Zajc, ki iz Pjongčanga sicer nima najboljših izkušenj, a je vsaka šola za nekaj dobra. Od slovenskih skakalcev je bil na treningu med najbolj konstantnimi. Le enkrat se ni uvrstil med najboljšo deseterico, medtem ko je bil najvišje peti: "Mogoče sem tudi sebe malo presenetil, da sem bil zraven na treningih na mali skakalnici. Pri določenih skokih sem še testiral opremo, a se potem ni poklopilo. Nekako zdaj vse deluje, zato sem lahko miren in sproščen. Moraš se uvrstiti na tekmo, to je to. Si pa tega tudi nisem toliko 'vbijal' v glavo, saj sem želel ostati sproščen in miren, da opravim skoke, ki jih znam. Jutri bom bolj miren."

Foto: Guliverimage

Skakalce čakajo v soboto ob 7.20 kvalifikacije, ki bodo za naše skakalce praktično le dodaten trening pred nedeljsko bitko za medalje, ki se bo začela ob 12. uri.