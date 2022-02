"Ni najbolj prijetno, da se na Kitajskem znajdeš med okuženimi"

Slovenska olimpijska reprezentanca se je v teh dneh že dodobra seznanila z okoljem, v katerem se bodo športniki naslednja dva tedna bojevali za olimpijska odličja. Med njimi so tudi slovenske alpske smučarke, ki jih prva preizkušnja čaka v noči na ponedeljek, ko se bo ob 3.15 po slovenskem času začel veleslalom. Na tem bo nastopila tudi Tina Robnik, ki v tej sezoni tekmuje le v tej disciplini. V Pekingu bo morda nastopila tudi na ekipni tekmi.

"Zagotovo imamo v glavi to, da se tekma nezadržno bliža, in poskušamo tempirati formo, da bomo do takrat v najboljši pripravljenosti. Kakorkoli pa gremo trening za treningom, vsak dan poskušamo opraviti čim boljše, da bomo potem res čim bolje pripravljene," je pred odhodom v Peking dejala Robnikova.

"Gremo trening za treningom." Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije

Vsakršnemu druženju so se odpovedali

Letošnje olimpijske igre so za zimske športnike drugačne, saj usodo rezultatov in tekmovanj močno krojijo koronavirus in hude omejitve v Pekingu. "Zagotovo je vsaj v ozadju prisotna skrb, da bi bil pozitiven. Sploh na Kitajskem ni najbolj prijetno, da se znajdeš med okuženimi, saj moraš potem v posebno izolacijo. Jaz se trudim, da se s tem ne bi obremenjevala, poskušam narediti, kar se da, da se temu izognem in da smo res previdni. Vsakršno druženje smo dali na stran, že pred odhodom smo bili v izolaciji in se s tem poskušamo tudi izogniti okužbi. Povsem preprečiti ni mogoče, a se trudimo in upam, da vsi preživimo olimpijske igre brez okužbe," je povedala Robnikova.

Najboljši izid 30-letne smučarke v tej sezoni sta dve osmi mesti z veleslaloma iz Kranjske Gore in s paralelne tekme iz Lech/Zürsa. Na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami je bila Robnikova 25. Pred novim letom ji nekaj težav povzročala tudi izpahnjena rama, a ta poškodba je zdaj že preteklost, Robnikova pa je pripravljena na vse obremenitve, ki jih prinaša olimpijska tekma.

Ji bo uspelo izboljšati svoj najboljši izid sezone? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po zadnji tekmi ne morem soditi o svoji formi. Olimpijske igre so drug teren, drugačen sneg, vse se lahko obrne tudi drugače, kot se je do zdaj. Zagotovo bomo tam toliko prej, da bo dovolj časa, da se pripravimo na konfiguracijo terena in na sneg," je pred odhodom v glavno mesto Kitajske še dejala izkušena slovenska smučarka.

Prva vožnja ženskega veleslaloma bo na sporedu v ponedeljek ob 3.16, finalna, upamo, da s čim več slovenskimi predstavnicami, pa ob 6.45.

