Noro leto nasmejane Gorenjke, ki si upa sanjati naglas

"Danes sem samo uživala. Vedela sem, da moram biti nasmejana in zadovoljna, karkoli bo. Ves dan sem si pela eno pesem, tudi Uršo sem slišala, da si je pela. Sanje so se uresničile. Zelo sem vesela in komaj čakam, da pridem domov, da objamem najdražje," je v prvi izjavi po bronastem olimpijskem odličju na srednji skakalnici v Džangdžjakovu v solzah za TV Slovenija dejala Nika Križnar, ki je skupaj z rojakinjo, olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj, poskrbela za premierno slovensko skakalno žensko odličje.

Prva zmaga, prva kolajna na SP, kristalni globus ...

Za komaj 21-letno skakalko, ki ji je odraščanje na kmetiji privzgojilo delovne navade, je izjemno rezultatsko leto. V 12 mesecih je malho uspehov napolnila z več izjemnimi dosežki.

Pred natanko enim letom se je v Hinzenbachu razveselila premierne zmage svetovnega pokala, oder pa si je takrat delila z rojakinjo Emo Klinec.

Pred natanko enim letom je prvič zmagala v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Na preostalih osmih tekmah lanskega svetovnega pokala je nanizala osem uvrstitev na stopničke, izkoristila tudi odsotnost Marite Kramer v Romuniji in se marca v Čajkovskem kot prva Slovenka razveselila kristalnega globusa za skupno zmago sezone.

Na lanskem svetovnem prvenstvu je osvojila dve odličji − bron na večji skakalnici in srebro na ekipni tekmi. Foto: Sportida

A to ni bilo vse. Še preden je na Uralu prejela kristalno potrditev prvega mesta, je dekle iz vasi Delnice pri Škofji Loki februarja na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu prvič v karieri okoli vratu prejelo snežinko.

Na veliki skakalnici je osvojila bron, na srednji pa je z rojakinjami postala svetovna podprvakinja, od zlata jih je ločila dobra točka. Marca je postala prva Slovenka s kristalnim globusom v smučarskih skokih. Foto: Sportida

Z novo sezono je prišlo večje mentalno breme

Letošnja zimska sezona se ni začela povsem po njenih željah. Ko smo se z vselej zgovorno Gorenjko pogovarjali v začetku decembra, ko je imela na svojem računu osmo, dve sedmi in peto mesto, je beseda nanesla na mentalno breme, ki ga je s seboj prineslo sijajno tekmovalno obdobje 2020/21.

"Spet moram uživati v skokih, ker to je bistveno. Če ne uživaš in se mučiš, je res težko. Nekako potrebujem preklop do dobrih skokov, potem bo lažje dihati. Včasih je mentalno res težko, težko je odmisliti stvari. Zaradi skokov se velikokrat vznemirjam. Kadar ne gre, sem velikokrat precej razočarana in se težko pripravim na naslednji skok. Morda sem si pred sezono zadala preveč, morda so bile preveč prisotne misli le o samem vrhu tekmovanja. A nekajkrat sem že znala pokazati, da se kljub slabemu skoku znam osredotočiti in skočiti daleč," je takrat o morda prevelikih pričakovanjih pripovedovala brez njenega zaščitnega znaka, nasmeha.

Zadnji dan lanskega leta je na Ljubnem ob Savinji skočila do tretje zmage. Foto: Jure Makovec

Ljubno je spet prineslo potrditev, Willingen pa uradni svetovni rekord

A nato je zadnji dan decembra prišlo domače Ljubno ob Savinji in z njim prvi skok na stopničke v tej sezoni. Takoj na najvišjo stopnico.

Po dolgem mesecu brez tekem, v katerem je slovenski tabor ohromil tudi covid-19, je prišel še Willingen. Tam pa nova zmaga, četrta v svetovnem pokalu. Ob tem pa s 151 metri še uradni ženski svetovni rekord.

Pred tednom je v Willingenu skočila do nove zmage in uradnega ženskega svetovnega rekorda. Foto: Sportida

Na OI z jasnim in glasnim ciljem: Kolajna

Slab teden zatem je na seznamu ciljev odkljukala še olimpijskega, o katerem je pred letom na Kitajsko edina spregovorila naglas. "Zagotovo sta moj cilj in želja medalja, na olimpijske igre moraš iti z visokim ciljem. Dvomim, da bi šla z željo po osmem mestu," je bila odločna Križnarjeva, ki ima zdaj odličja z obeh največjih tekmovanj.

In zdi se, da v Džangdžjakovu še ni rekla zadnje. Z olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj in dvema kolegoma iz moške reprezentance se bo v ponedeljek borila še za odličje na mešani ekipni tekmi. S to preizkušnjo se bo za skakalke končal tekmovalni del olimpijskih iger.

Na olimpijske igre je odpotovala z jasnim ciljem - osvojiti olimpijsko kolajno - in ga tudi uresničila. Zdi se, da v Aziji še ni rekla zadnje. Foto: Anže Malovrh/STA

Na Kitajskem še ni rekla zadnje

Križnarjeva se bo s preostalo falango Slovenk vrnila v svetovni pokal in tam poskušala uresničiti še en velik cilj, ki so si ga zadali pod vodstvom trenerskega vodje Zorana Zupančiča - zmaga v pokalu narodov.

Ciljev tudi v tem primeru ne bi zmanjkalo. Med tistimi, ki so zapisani na uradni spletni olimpijskih iger, je še en - zlato odličje na svetovnem prvenstvu.

Priložnost za to bo že prihodnje leto in to, kako prikladno, prav na domačih tleh, v Planici.