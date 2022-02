Spogledovala se je s koncem kariere, zdaj olimpijska in slovenska junakinja

Slovenska olimpijska junakinja Urša Bogataj je morala prehoditi trnovo pot do velikega zlata na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. Od decembrskega padca leta v Planici leta 2019 se je sprva borila sama s seboj, ob tem premagala vse ovire in se po zaslugi močne volje ter trdega dela nagradila sama na največjem zimskem športnem dogodku.

Ko je pred dobrima dvema letoma pri ekstremni daljavi v Planici padla in si huje poškodovala koleno, je bilo jasno, da Uršo Bogataj po operaciji čaka dolga pot rehabilitacije. Nesreča je v veliki meri vplivala na njeno razmišljanje o prihodnosti. Spogledovala se je celo s koncem kariere, a našla motiv, da je vztrajala. Ni želela ostati na nedokončani poti. Dobila je zagon, da nadaljuje s popotovanjem po skakalnicam širom sveta.

A ni šlo vse gladko in lahko. Veliko strahu je bilo prisotnega ob skakanju. V bistvu pri doskokih, saj se ji je padec zažrl v podzavest. Vse skupaj je vplivalo, da je bila nervozna tudi na tekmah, ko je bilo veliko na tnalu. Spomnimo se lanskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu in ekipne tekme, na kateri se je na skakalnici vidno tresla, na koncu pa kljub vsemu dobro skočila in pomagala, da so se slovenska dekleta veselila srebrnega odličja: "Takrat je bil pritisk res velik. Tresla sem se tako, kot se nisem še nikoli. Vedela sem, da lahko v takšnem položaju funkcioniram. Uspelo mi je. Iz vsakega položaja želim potegniti najboljše."

Uspeh Urše in Nike v sliki (Foto Reuters in Anže Malovrh/STA)

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Vesela, da je vztrajala

Ta izkušnja ji je veliko pripomogla, da je naredila korak naprej v psihološkem smislu. V veliko pomoč pri vseh teh preizkušnjah ji je tudi športni psiholog, s katerim sodelujeta že nekaj let in vselej izpostavlja pomembnost tovrstne pomoči. "Ko sem se poškodovala, sem bila v zelo dobri formi. Psiholog mi je pri tem pomagal, da bomo to zgodbo skušali dokončati in ne odnehati. Vesela sem, da sem vztrajala," je v pogovoru za nacionalno televizijo razložila Bogatajeva.

Široko je razprla krila in poneslo jo je do zlate medalje. Foto: Guliverimage

Lani poleti je nato začela tlakovati zgodbo o uspehu. Postala je tretja zmagovalka grand prixa, kar je pred njo uspelo le Japonki Sari Takanaši in rojakinji ter sostanovalki Niki Križnar. Veselila se je štirih zmag Wisli, Courchevelu in Čajkovskem, bila dvakrat druga, njena najslabša uvrstitev pa je bilo šesto mesto.

Zmaga na najpomembnejši tekmi

Na vrsto je prišla zima in prvi izziv je bil prenesti dobre poletne skoke v sezono svetovnega pokala. Na enajstih tekmah je njen najslabši rezultat sedmo mesto, sicer pa je kar petkrat stala na odru za zmagovalke. Dvakrat je bila druga, trikrat tretja. Premierna zmaga se ji je izmikala. A je verjela, da bo prišla.

In prišla je na najbolj pomembni tekmi v karieri za vsakega športnika. Na zimskih olimpijskih igrah. Ob tem je treba dodati, da imajo dekleta za zdaj vsega eno priložnost, ker imajo posamično tekmo le na srednji skakalnici.

Foto: Anže Malovrh/STA V velikem slogu se je zapisale med nesmrtne. Osvojila je zlato medaljo, povrhu vsega je to prva zlata za slovensko skakanje na zimskih olimpijskih igrah. "Fajn je. Nikoli si nisem tega predstavljala. Nekako se mi to zimo ni poklopilo, naredila sem že zelo dobre skoke na tekmi, a je bila katera vedno boljša ali pa sem dobila slabe ocene. Ocen danes niti nisem pogledala. Ko sem izvedela, da imava obe z Niko kolajno, nisem mogla verjeti," je Urša presrečna povedala za STA.

Lahko rečemo še dobro, da so imeli v njenem otroštvu v sosednji vasi od Polhovega grada kmečke tekme z alpskimi smučkami, na katerih je skupaj z bratom skakala in se zaljubila v ta šport.