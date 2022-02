Slovenski športnice in športniki so do zdaj osvojili 23 olimpijskih odličij, od tega tri zlate, osem srebrnih in 12 bronastih. Največkrat so na tekmovanju petih krogov na zmagovalnem odru stali v alpskem smučanju (devet odličij), nato v smučarskih skokih (sedem), deskanju na snegu (tri) ter teku na smučeh in biatlonu (dve).

Največ kolajn v Sočiju

Najbolj uspešne olimpijske igre za slovenske športnike so tiste iz Sočija pred osmimi leti, ko so se športniki vrnili s kar osmimi odličji. Dve sta bili zlatega leska, do zdaj edini na zimskih olimpijskih igrah za Slovenijo. Osvojila ju je alpska smučarka Tina Maze.

Po dve odličji − srebro in bron − sta na igrah osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Tina Maze s kar štirimi odličji, v "zlatem" klubu se ji je pridružila Urša Bogataj Urša Bogataj je druga Slovenka z zlatim olimpijskim odličjem na zimskih olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Štirje Slovenci so osvojili vsaj eno kolajno, ob Mazejevi (dve zlati, dve srebrni), Koširju (srebrna, dve bronasti) in Prevcu (ena srebrna, ena bronasta) še Matjaž Debelak (srebro, bron).

Korošica je bila do danes edina Slovenka z zlatim "zimskim" olimpijskim odličjem, od danes ji družbo dela še olimpijska prvakinja s srednje naprave Urša Bogataj.

Slovenske kolajne na zimskih olimpijskih igrah

