''Včasih si mnogi niso znali predstavljati deklet v zraku''

''Fantastično! To je res športni praznik. Moram si ogledati posnetek. Žal nisem mogel spremljati celotne tekme, ker smo imeli takrat ravno trening,'' nam je kmalu po tem, ko je Slovenija po zaslugi Urše Bogataj in Nike Križnar postala bogatejša kar za dve olimpijski medalji, pojasnil Matjaž Triplat, sicer odgovorni trener in vodja programa v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) v Kranju. Foto: Vid Ponikvar

''Lepo, zelo lepo. Izredno privoščim vsem, to je pravi slovenski športni praznik,'' ob nepozabnem uspehu slovenskih smučarskih skakalk, Urša Bogataj je na Kitajskem postala olimpijska zmagovalka, Nika Križnar pa osvojila bron, poudarja Matjaž Triplat. Pred leti je oral ledino ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in s trdim delom postavil temelje, ki so se nadgradili do te mere, da Slovenke v tem trenutku predstavljajo vodilno svetovno velesilo!

Danes se na sončni strani Alp najbolj govori o smučarskih skokih. Šport, na katerega je Slovenija že dolgo ponosna in je z njim s pomočjo planiških spektaklov zgradila prav poseben čustven odnos, se je znašel na naslovnicah. Komaj so se začele zimske olimpijske igre, pa že ima Slovenija svoje junake. Če pa so v preteklosti na največjem športnem tekmovanju po medaljah posegali le slovenski skakalci, pa so tokrat v ospredju njihove stanovske kolegice.

Neverjetno, kaj se je zgodilo

Urša Bogataj je prva slovenska smučarska skakalka, ki je osvojila zlato olimpijsko odličje. Foto: Anže Malovrh/STA Vražje orlice, ki že dalj časa sodijo v sam svetovni vrh, v tej sezoni, zlasti v tem delu tekmovalnega koledarja, pa naravnost navdušujejo. Z olimpijskim naslovom Urše Bogataj, bronastim odličjem Nike Križnar pa tudi petim mestom Eme Klinec in z devetouvrščeno Špelo Rogelj so poskrbele za eno najlepših slovenskih športnih pravljic. Orosile so marsikatero oko. Segle so tudi v srce Matjažu Triplatu, nekdanjemu trenerju ženske slovenske reprezentance.

''Tu sploh ni dvoma, pisala se je zgodovina. Neverjetno, kaj se je zgodilo. Dekleta so tako suvereno nastopala že na treningih, zdaj pa še tole. In imamo dve medalji,'' je iskal besede presežkov, s katerimi bi opisal zadovoljstvo ob športnem podvigu, kakršnega Slovenija še ni videla.

Mnogi si niso znali predstavljati deklet v zraku

Pred dobrim desetletjem, ko je bilo še marsikaj drugače, je oral ledino v tem športu in se srečeval z marsičim. Tako z neenakopravnimi in zelo skromnimi finančnimi pogoji, pri katerih je bilo treba vložiti še več truda in odrekanja, da je prišlo do vrhunskih rezultatov, do srečevanja s provokativnimi komentarji, kaj se dekleta sploh grejo in ali sploh sodijo na skakalnice.

Tako je leta 2013 vodil slovensko žensko skakalno reprezentanco, v kateri je bila tudi letošnja olimpijska zmagovalka Urša Bogataj (desno spodaj). Triplatove varovanke so bile še (spodaj od leve proti desni) Špela Rogelj, Katja Požun in Anja Tepeš ter Eva Logar in Maja Vtič (spodaj). Foto: Vid Ponikvar

''Ko se spominjam, kam vse smo morali hoditi, s kakšnimi finančnimi sredstvi smo operirali, sem resnično zadovoljen, da smo vseeno lahko naredili normalne pogoje dela. Vedno manj je tudi dvomljivcev, ali dekleta sploh sodijo na skakalnice. Je pa res, da bo imel vedno kdo drugačno mnenje. Ljudje smo si vendarle različni. Mnogi si niso znali predstavljati deklet v zraku. Resnično ni prav dosti deklet na svetu, ki bi si upala narediti nekaj takšnega,'' se je spominjal začetkov. Dekleta so prvič za točke svetovnega pokala lahko tekmovala šele v sezoni 2011/12.

Soči predstavlja veliko prelomnico

Slovensko sanjsko bero medalj je z bronom dopolnila Nika Križnar. Foto: Anže Malovrh/STA Zdaj, ko se lahko Slovenija pohvali z zgodovinskim kompletom medalj, prvič sta na eni olimpijski tekmi na zmagovalnem odru stali dve Slovenki, je vse drugače, a Triplat ne more kar tako pozabiti, kako težavno je bilo v času, ko skakalke še niso mogle računati na kolač medijske pozornosti in velika tekmovanja, s katerimi imajo opravka v zadnjih letih.

''Takrat, ko smo štartali s skoki, smo si najprej morali zagotoviti finance, postaviti sistem dela, nato pa je šel razvoj svojo pot. Hvala bogu, da so tudi ženski skoki postali olimpijski šport. Soči 2014 tako predstavlja veliko prelomnico. Zdaj se ženski skoki lepo razvijajo,'' je Triplatu, ki je vodil slovensko žensko reprezentanco med letoma 2009 (takrat je zamenjal Primoža Rychlyja) in 2013, toplo pri srcu, ko spremlja izjemne dosežke slovenskih tekmovalk na največjih tekmovanjih.

Zdravljice ne bo zamudil

Urša Bogataj je bila po prvi seriji na drugem mestu, nato pa je v finalu navdušila z izjemnim skokom in se povzpela na vrh! Foto: Guliverimage Novopečene olimpijske zmagovalke Urše Bogataj se dobro spominja. ''Pri meni je ravno začela v reprezentančnem ustroju, spominjam se je še od takrat, ko je imela prvo tekmo celinskega pokala na Finskem. Lepo se razvija. Z leti je prek klubske tekmovalke in mladinskih svetovnih prvenstev dobila tisto rutino, malce predrznosti, glede motorike in predispozicij pa je bila vedno zelo dobra. Zelo sem vesel za Uršo, tudi značajsko jo dobro poznam. Na žalost je njeno pot pred leti prekinila poškodba kolena, a jo je nato le nadaljevala. To je bila lepa, naravna pot. Ni muha enodnevnica, ampak je stopicala korak za korak. Je vzor prave športnice. Komaj čakam, da bom jutri v njeno čast poslušal Zdravljico. Jutri je ne bom zamudil, podelitev bom lahko spremljal v živo,'' si bo Triplat, ki se je pred leti okušal tudi kot trener ženske ruske skakalne reprezentance, v nedeljo rade volje ogledal slovesni program z zimskih olimpijskih iger na Kitajskem, kjer bo za vrhunec dneva poskrbelo predvajanje slovenske himne. Vse zaradi olimpijskega naslova Bogatajeve, njegove nekdanje varovanke.

Žalosten in jezen, da ni tudi ženske ekipne tekme

Dobro voljo, ko smo se z njim pogovarjali po telefonu, je pokvarila le ena misel. Kaj bi šele bilo, če bi ženske smučarske skakalke na Kitajskem lahko tekmovale za odličja tudi v ekipni tekmi. Sodeč po rezultatih, med najboljših devet so se danes prebile vse štiri slovenske orlice, bi bila Slovenija v Pekingu z naskokom največji favorit za olimpijski naslov.

Med najboljših devet so se na sobotni tekmi uvrstile vse štiri Slovenke. Foto: Anže Malovrh/STA

''Nisem le žalosten, ampak kar jezen, da ni v olimpijskem koledarju tudi ekipne ženske tekme. Glede na to, da so na svetovnih prvenstvih že bile in da je pogoj, da so na dveh svetovnih prvenstvih, verjamem, da bo na olimpijskih igrah leta 2026 v Italiji že drugače,'' pričakuje, da bodo Slovenke lahko čez štiri leta pri zahodnih sosedih lahko okusile čar ekipne tekme na olimpijskih igrah.

Ekipna tekma bo tako letos na Kitajskem žal le v konkurenci skakalcev, bo pa na sporedu kaj kmalu še ena zanimiva preizkušnja, tekma mešanih spolov. Dva tekmovalca in dve tekmovalki. Tudi na tej tekmi bi lahko Slovenija segla zelo visoko: ''Ta 'mešanica' je zelo zanimiva. To je nepredvidljivo tekmovanje. Pri fantih po navadi ni bilo velikih razlik, tako da so se tekme večkrat lomile na ženskem delu. To bo še en zelo lep uspeh za slovensko skakanje,'' je Triplat optimist pred ponedeljkovo preizkušnjo mešanih ekip.

Kako postaviti stvari, da bodo častne? Boli ga še neenakovrednost spolov, ki je na tekmah najvišjega razreda izražena zlasti v finančnem delu. ''Dekleta dobijo trikrat manj. Nobeden ne govori o tem, da bi moralo biti enako, bi pa vsekakor lahko bilo bolj primerljivo in bližje zaslužkom fantov. A tako se je FIS odločila. Odločajo stvari, koliko se lahko zasluži na trgu, za koliko se prodajo televizijske pravice. Ni težava v organizaciji ali sistemu, težava je višje, kako postaviti in primerno ovrednotiti stvari, da bodo častne,'' vendarle upa, da bodo ljudje, ki se pri mednarodni zvezi trudijo, da se pri ženskih skokih vse skupaj premakne na višjo raven, poskrbeli za boljši jutri.

Slovenija ima enega najbolje postavljenih sistemov na svetu

Na panožnem centru v Kranju ima na voljo samostojno mladinsko ekipo s kar desetimi tekmovalkami. In še nekaj kandidatkami. Tega "razkošja" si Slovenija v preteklosti ni mogla privoščiti. Foto: Vid Ponikvar Ženski smučarski skoki v Sloveniji doživljajo lepe čase, podmladka in zanimanja je vedno več, vedno večjo težo in prepoznavnost imajo v medijih tudi skakalke. Naslovnice so bile sicer vedno bolj ali manj rezervirane za slovenske orle, ki imajo že bogato tradicijo nizanja vrhunskih rezultatov. ''Veliko več je posluha za dekleta, kot ga je bilo prej. Tudi deklet je vedno več. V mojih časih smo imeli velike borbe, da smo lahko spravili ženske tekme na velike skakalnice. Zdaj je polovica ženskega svetovnega pokala na velikih napravah! To je eden od mejnikov, dokazale so, da so sposobne skakati na takšnih objektih.''

O tem, kako se je povečalo zanimanje med Slovenkami za smučarske skoke, priča tudi podatek, da imajo na panožnem centru v Kranju samostojno mladinsko ekipo s kar desetimi tekmovalkami. In še nekaj kandidatkami. ''Sistem je postavljen. V primeru, da določena tekmovalka konča, imamo adekvatno zamenjavo. Tega si v mojih časih vsekakor nismo mogli privoščiti. Zato je treba biti še kako ponosen na vsa dekleta, ki so takrat orala ledino in skakala v tistih pogojih. Zdaj ima Slovenija, to si upam reči, že enega najbolje postavljenih celotnih sistemov tekmovanja na svetu,'' je ponosen na prehojeno pot in tudi na razvoj. Od samih začetkov, ko sploh še ni bilo svetovnega pokala za dekleta, pa do danes, ko ima Slovenija olimpijsko zmagovalko!