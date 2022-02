Prijateljici, ki sta uresničili sanje: Danes bova težko zaspali

Slovenska bera zimskih olimpijskih kolajn se je že dan po odprtju olimpijskih iger na Kitajskem povečala. Za to sta na srednji napravi poskrbeli nova olimpijska prvakinja Urša Bogataj in tretja Nika Križnar. Slovensko prevlado sta s petim in devetim mestom potrdili Ema Klinec in Špela Rogelj. "Ne vem, kako je mogoče, da nama je to uspelo, ampak enostavno nama je," je o uspehu prijateljic povedala Bogatajeva, Križnarjeva pa dodala: "Sanje so se uresničile. Meni so se definitivno, Urši najbrž tudi, le kaj bi si želela boljšega."

To je bil za slovenski šport zgodovinski dan. Še nikoli se namreč ni zgodilo, da bi se na eni olimpijski preizkušnji razveselil dveh medalj. Danes sta tak razplet zrežirali 26-letna Bogatajeva in pet let mlajša Križnarjeva. Obe imata izkušnje z olimpijskih iger, a danes sta rezultata iz Pjongčanga (7. mesto Križnarjeve, 30. Bogatajeve) obe močno izboljšali.

Urša Bogataj se veseli največje zmage kariere. Foto: Anže Malovrh/STA

"Ne vem, kako je mogoče, da nama je to uspelo, ampak enostavno nama je"

26-letna Bogatajeva je na igre pripotovala kot tretja skakalka zime, večkrat je stala na zmagovalnem odru, a zmage še ni imela. Danes je vknjižila kar olimpijsko, potem ko je v finalu vodilno iz prve serije Katharino Althaus prehitela za dobri dve točki, in postala šele druga slovenska športnica po Tini Maze z zimskim olimpijskim zlatom.

"Zelo sem vesela, da je nama uspelo. Vedno sem si to želela. Tudi v Courchevelu, ko sva bili obe na veliki nagradi na stopničkah (6. avgust 2021, na enakih mestih, op. STA), sva jokali od sreče, ker sva dobri prijateljici, cimri, vedno se imava fino, ko sva v sobi. Ne vem, kako je mogoče, da nama je to uspelo, ampak enostavno nama je," je v izjavi za STA dejala olimpijska prvakinja, ki kar ni mogla verjeti, da ji je prva zmaga uspela na največjem tekmovanju.

Fotogalerija s tekme (Reuters,Guliverimages):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Nikoli se ji ni poklopilo za zmago, zdaj pač

"Fajn je. Nikoli si nisem tega predstavljala. Nekako se mi to zimo ni poklopilo, naredila sem že zelo dobre skoke na tekmi, a je bila katera vedno boljša ali pa sem dobila slabe ocene. Ocen danes niti nisem pogledala. Ko sem izvedela, da imava obe z Niko kolajno, nisem mogla verjeti," je vesela, da si oder za zmagovalke deli s cimro in dobro prijateljico.

"Sanje so se uresničile," pravi tretja Nika Križnar. Foto: Anže Malovrh/STA

Skakalnica ji je bila všeč že od prvega skoka

"Sanje so se uresničile. Meni so se definitivno, Urši najbrž tudi, le kaj bi si želela boljšega. Rekli sva si, da bo cilj izpolnjen, ko bova domov odšli z eno od medalj, ni važno katera jo bo vzela. Vesela sem, da sta mi uspela dva dobra skoka, še vseeno z majhno napako, ampak ni bila tolikšna, da bi me stala kolajne. Moram pa poudariti, da sem tako vesela za Uršo, za mojo cimro, da ji je to uspelo. Ko pa obenem stojiš takole še ob svoji najboljši prijateljici, je to še bolj posebno. Danes bova kar s težavo zaspali. Ta skakalnica mi je bila že od prvega skoka všeč. Mogoče zato, ker je bil že prvi dober. Nekako sva se ujeli in doslej mi je šlo v redu. Upam, da bo tudi naprej tako," pa je po olimpijskem bronu dejala Križnarjeva.

V ponedeljek se bosta Bogatajeva in Križnarjeva za kolajno borili še na mešani ekipni tekmi. Foto: Anže Malovrh/STA

V ponedeljek v igri za kolajno še na mešani ekipni tekmi

Obe bosta v ponedeljek del mešane ekipne tekme na srednji skakalnici, ki bo druga in hkrati zadnja preizkušnja skakalk na teh olimpijskih igrah. Ekipne tekme, na kateri bi bile Slovenke glavne favoritinje ali pa tekme skakalk na večji skakalnici ni v olimpijskem sporedu.

Svetovna prvakinja s srednje naprave Ema Klinec je danes zasedla 5. mesto, Špela Rogelj pa 9.

"Kapo dol Zoranu"

"Zagotovo je super, če ima Slovenija na koncu dve medalji, dober ekipni uspeh, tudi moj rezultat je bil najboljši na olimpijskih igrah doslej. Vseeno sem ciljala višje, tokrat pa sreča ni bila na moji strani. Ta dan si bom zapomnila po dveh medaljah kolegic na mojih zadnjih olimpijskih igrah. Tudi kakšen moj skok je bil vmes odličen, ter seveda po lepem prizorišču, ki so ga pripravili Kitajci," je vtise povzela Rogljeva, za katero so to bile tretje in zadnje OI.

Ema klinec je zasedla 5. mesto. Foto: Guliverimage

"Dala sem vse od sebe. Škoda za malo vetra v drugi seriji, ampak s tem rezultatom na teh olimpijskih igrah je naša ekipa res popolna. Zelo sem vesela, da sem del tega. Obema iz srca privoščim. Zoranu (trenerju, op. a.) samo kapo dol. Nimam besed, sploh zadnji mesec smo garali, dan za dnem nismo vedeli, kaj bo .. Odpadel nam je še serviser in maser Gaber Arh. Ni bilo lahko, ampak na koncu smo vsi zelo veseli," je po petem mestu v izjavi za nacionalno televizijo dejala Klinčeva in s ob tem s prstom pokazala na izjemno pomemben del slovenske sestavljanke, trenerja Zorana Zupančiča.

"Punce so bile pripravljene, da smo šli res na vse tri kolajne. Na koncu smo dobili dve, kar si pred tem nismo predstavljali," je po uspehu dejal glavni trener Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po vsem tem ti odleže"

Pod njegovim vodstvom so Slovenke prišle do velikih uspehov, Ema Klinec je bila svetovna prvakinja, Nika Križnar je osvojila kristalni globus, zdaj je olimpijska prvakinja še Urša Bogataj.

"Po vseh teh stresnih časih, res napetem januarju, vseh teh pripravah, ko smo trepetali, ali bomo sploh lahko šli na olimpijske igre. Tudi tukaj zelo zahteven protokol, še zdaleč nismo popolni. Bili so stresni trenutki, tudi na tekmi. Ste pa videli, da so bile punce pripravljene, da smo šli res na vse tri kolajne. Na koncu smo dobili dve, kar si pred tem nismo predstavljali. To sta prvi kolajni za ženske skoke na igrah ter prva zlata v slovenskih skokih nasploh. Po vsem tem ti odleže," so pri STA povzeli besede Zupančiča.

Mešana ekipna tekma bo na sporedu v ponedeljek ob 12.45.