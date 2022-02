Eva Urevc šele od srede v normalnem ritmu olimpijskih iger

Eva Urevc, ki je bila z Lampičevo bronasta na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu lani, je pred dvema dnevoma, ko je po pozitivnem testu prišla iz izolacije, izrazila razočaranje, med drugim tudi zato, ker ni natančno vedela, kakšen bo njen status v naslednjih dneh.

"Eva se obravnava kot 'bližnji stik' in lahko normalno trenira in tekmuje od 3. februarja. Mora pa na vsakih 12 ur na testiranje in vsi testi morajo biti negativni, kar tudi so. Tako stanje traja sedem dni in ga ni mogoče predčasno prekiniti. Če bo vse teklo tako, kot je do zdaj, bo v sredo obravnavana kot vsaka druga tekmovalka. Do takrat pa ne sme jesti v jedilnici, uporablja pa lahko le prevoz, ki je namenjen samo njej," je povedal Brodar.

Smola se je začela že doma

Urevčeva, ki je veljala na ekipni tekmi sprinta skupaj z Lampičevo za eno od favoritinj za visoka mesta, je imela v zadnjem obdobju veliko smole. Najprej ji je okužba s koronavirusom sredi prejšnjega meseca onemogočila treniranje, nato pa je bil test na olimpijskih igrah pozitiven, zato je bila nekaj časa tudi v izolaciji v sobi v olimpijski vasi.

Nejc Brodar upa, da bo Eva od srede naprej obravnavana kot normalna tekmovalka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izmed slovenskega devetčlanskega tekmovalnega tabora je prvi nastop na teh olimpijskih igrah opravila Neža Žerjav. V skiatlonu na 15 kilometrov je bila 55. in je za osem minut in 19,4 sekunde zaostala za Therese Johaug. Norvežanka je osvojila prvo zlato odličje na igrah v kitajski prestolnici.

"Neža je po mojem mnenju solidno opravila krstni nastop na takšni veliki tekmi. Videlo se je, da nima tekmovalnih izkušenj, ampak je odtekla po svojih zmožnostih. Za ta nastop ji lahko le čestitamo. Pogoji pa so bili izjemno težki. Poleg zahtevnih prog stvari dodatno otežita mraz in veter," je ocenil Brodar.