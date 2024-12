Jessie Diggins najboljša tudi na drugi tekmi novoletne turneje, Slovenki v ozadju

Američanka Jessie Diggins je zmagovalka druge tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačic za svetovni pokal v italijanskem Dobbiacu. Po sobotni zmagi na sprintu je branilka lanske skupne zmage danes slavila še na 15-km preizkušnji klasično s skupinskim startom in povišala prednost v seštevku turneje. Slovenki sta tekmo končali v ozadju.

Petkov sprint oziroma uvodno "etapo" novoletne turneje je dobila lanska skupna zmagovalka turneje in vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Diggins. Ta je po današnji novi zmagi obdržala zlato-rumeno majico vodilne in še povišala prednost na turneji. Američanka je slavila tretjo letošnjo zmago in skupno 24. v karieri v svetovnem pokalu.

Američanka je imela na koncu največ moči

Diggins je imela največ moči v ciljnem sprintu prve sedmerice, na koncu je zadržala 0,5 sekunde prednosti pred Finko Kerttu Niskanen, tretja je bila prva v paketu štirih Norvežank Astrid Oeyre Slind (+ 0,7). Prvih sedem tekmovalk je na koncu končalo v razmaku sedmih sekund.

Američanka si je pred prvim prostim dnevom na Touru priborila 38 sekund naskoka pred najbližjo zasledovalko Niskanen. Slind in njena rojakinja Heidi Weng sledita z zaostankom 1:09 minute.

Finka Jasmi Joensuu, danes 16., v soboto pa druga, je bila najhitrejša na današnjem vmesnem sprintu in je prevzela vodstvo v seštevku sprinta na turneji. Danes so se tekačice prvič na Touru borile tudi za vijolično majico za najboljše na vzponih. To je po treh vzponih današnje tekme prevzela norveška zvezdnica Therese Johaug, sicer tokrat šesta.

Anja Mandeljc je tekmovanje končala na 48. mestu. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovenki tudi danes bolj v ozadju

Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta na uvodnem sprintu končali v kvalifikacijah, tudi danes pa sta tekli bolj v ozadju. Mandeljc je končala na 48. mestu z zaostankom 4:20,5 minute, Urevc pa je zaostala dobro minuto več in bila 57.

V razvrstitvi turneje ima Mandeljc 5:35 minute zaostanka za vodilno Američanko, zaostanek Urevc pa znaša 6:48.

Ob 14.45 sledi še moška preizkušnja, kjer bosta na startu Vili Črv in Miha Ličef. V ponedeljek je na turneji prost dan, v torek pa v Dobbiacu sledi preizkušnja na 20 km v prostem koraku.

Preberite še: