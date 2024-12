Slovenci za uvod tekaške novoletne turneje brez izločilnih bojev

S kvalifikacijami sprinterske tekme se je v italijanskem Dobbiacu začela 19. novoletna turneja v smučarskem teku Tour de Ski. Slovenci Vili Črv, Miha Ličef, Eva Urevc in Anja Mandeljc so nastope končali v kvalifikacijah.

V ženskih kvalifikacijah sta nastopili Eva Urevc in Anja Mandeljc. Urevc je zasedla 43. mesto z zaostankom 9,78 sekunde za zmagovalko, izločilne boje pa je zgrešila za dobri dve sekundi in pol. Mandeljc je zaostala 13,78 sekunde in končala na 55. mestu.

Sledile so moške kvalifikacije na 1,4 km dolgi progi, kjer sta se na progo pognala še Vili Črv in Miha Ličef. Črv je bil najbližje najboljši trideseterici z 39. mestom (+ 10,05), izločilne boje je zgrešil za slabo sekundo. Ličef je bil z zaostankom 16 sekund in pol 77.

Dan pred začetkom prvega vrhunca te sezone sta nastop na turneji zaradi bolezni odpovedala dva najuspešnejša slovenska aduta v uvodnem mesecu letošnje sezone svetovnega pokala Miha Šimenc in Nejc Štern.

Slovenci so tako tokrat ostali tudi brez točk za seštevek svetovnega pokala, saj jih na tekmah novoletne turneje dobi le prvih trideset.

Ženske kvalifikacije je dobila domačinka Federica Cassol, ki je bila za 0,30 sekunde hitrejša od Švedinje Johanne Hägström in za 0,34 sekunde od lanske skupne zmagovalke in vodilne v seštevku svetovnega pokala, Američanke Jessie Diggins.

Moške kvalifikacije je dobil norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo. Za 1,60 sekunde je ugnal lanskega zmagovalca turneje v razvrstitvi sprintov Lucasa Chanavata. Slabe tri sekunde je zaostal tretji Švicar Janik Riebli.

Izločilni boji brez slovenske udeležbe se bodo pričeli ob 14.30.

