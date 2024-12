Tekaška novoletna turneja tokrat italijanska, zmago branita Amundsen in Diggins

V soboto se bo s sprintersko tekmo začela 19. izvedba novoletne turneje v smučarskem teku Tour de Ski, ki bo letos z Dobbiacom in Val di Fiemmejem v celoti potekala v Italiji. Skupno zmago branita Norvežan Harald Oestberg Amundsen in Američanka Jessie Diggins, Slovenci pa letos na turnejo prihajajo s popotnico boljših rezultatov kot lani.

Novoletna turneja se bo tretjič začela v Dobbiacu, kjer bodo po sprintu na vrsti še tri tekme na razdalji. Val di Fiemme bo prvi konec tedna v novem letu gostil še preostale tri preizkušnje, vključno s tradicionalnim zaključnim vzponom na Alpe Cermis.

Drugič v zgodovini Toura bo vodilni v seštevku turneje nosil rumeno majico. Najboljši v seštevku sprinta bo na sebi imel srebrn dres, od letos pa bo novost skupna lestvica za najboljše hribolazce. Tekači bodo med turnejo točke nabirali na vrhu vzponov, najboljši pa bo nosil vijolično majico.

Slovenska reprezentanca lahko letošnjo turnejo pričakuje bolj zadovoljna kot lani, saj je v to sezono krenila z boljšimi rezultati. Največ uspehov sta v uvodnem mesecu svetovnega pokala požela Miha Šimenc in Nejc Štern.

Šimenc je na sprintu v Lillehammerju osvojil osmo mesto, kar je za 29-letnika druga najboljša uvrstitev v karieri, po sedmem mestu v Areju februarja 2020. Tudi v Davosu bi lahko posegel po vidnejši uvrstitvi, a je imel težave z zdravjem, tako da bo Tour pričakal kot 56. v skupni razvrstitvi in 26. v seštevku sprinta.

Nejc Štern Foto: Nebojša Tejić/STA

"Začetek sezone je bil zelo dober, zelo sem zadovoljen"

Enaindvajsetletni Štern, ki je v razvrstitvi sprinta tik za reprezentančnim kolegom, se je za uvod v sezono izkazal s 17. mestom na sprintu v Ruki in dosegel najboljšo uvrstitev kariere. V seštevku pokala je 64.

"Začetek sezone je bil zelo dober, zelo sem zadovoljen. Na Touru želim priti v Val di Fiemme, morda priti tudi v polfinale, ne samo med trideseterico. Na razdalji pa si želim, da ne zaostanem preveč in ne izpadem iz same turneje," je cilje za tekme okoli novega leta na novinarski konferenci prejšnji teden strnil Štern.

Med dobitnike točk, ki jih v svetovnem pokalu dobi najboljših 50 na tekmi, sta se letos zavihtela še Vili Črv in Miha Ličef. Črv se je v Davosu na sprintu prebil v izločilne boje in končal na 30. mestu, Ličef pa je bil v tem švicarskem kraju najboljši na 20-km razdalji s 43. mestom.

Eva Urevc Foto: Smučarska zveza Slovenije

Eva Urevc po zahtevni fizični in psihični lanski sezoni počasi ujema ritem. Tudi ona je v Davosu prišla v izločilne boje sprinta in na koncu zasedla 29. mesto. V seštevku te discipline je trenutno 35.

Edina, ki v novo sezono ni vstopila bolje kot lani, je Anja Mandeljc, tudi slednja je sicer naletela na nekaj težav z zdravjem. Njena najvišja uvrstitev je zaenkrat 41. mesto z 20-km tekme v Ruki.

"Zelo smo zadovoljni s prvimi tekmami, to nam vliva samozavest za naprej. Veliko smo bili na poti, potrebovali smo nekaj počitka, preden smo začeli s treningom pred turnejo. Poznamo že precejšnji del ekipe za turnejo, to so Urevc, Mandeljc, Šimenc, Ličef, Štern in Črv. Pri dekletih bo zraven morda še kakšno novo ime, ki bo znano po tekmah nižjega ranga v Avstriji," pa je preteklo sredo dejal glavni trener slovenske reprezentance Ola Vigen Hattestad.

Jessie Diggins Foto: Reuters

Kdo sodi med favorite?

Med glavnimi favoriti za skupno zmago bosta branilca naslova tega prestižnega tekmovanja in dobitnika velikega kristalnega globusa v prejšnji sezoni. Tako Amundsen kot Diggins bosta novoletno turnejo pričakala na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala.

Američanka, ki je letos slavila na 20 km v Ruki, bo lovila tretjo skupno zmago na novoletni turneji, s katero bi postala del le štirih tekačev in tekačic v zgodovini, ki so doslej na turneji slavili vsaj trikrat.

Tri skupne zmage ima na svojem računu tudi povratnica v svetovnem pokalu Norvežanka Therese Johaug, ki je letos tudi že dobila dve tekmi na razdalji in je vodilna v razvrstitvi te discipline. Šestintridesetletnica pa bo letos imela tudi priložnost, da postane tekačica z največ "etapnimi" zmagami na turneji, trenutno je s 14 izenačena s Poljakinjo Justyno Kowalczyk.

Ob nekdanji poljski tekačici pa ima štiri skupne zmage na Touru le še Švicar Dario Cologna. Ta dosežek bo letos skušal izenačiti norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo, ki je lansko turnejo izpustil zaradi bolezni. Lansko sezono je nato odlično končal, letos pa tudi že dobil vse tri sprinterske tekme, tako da v skupnem seštevku zaostaja le za rojakom Amundsenom.

Spored:



DOBBIACO, Italija:

- sobota, 28. december: sprint, prosto, moški in ženske:

12.00 kvalifikacije

14.30 izločilni boji - nedelja, 29. december: 15 km, klasično, skupinski start:

12.30 ženske

14.45 moški - torekj, 31. december: 20 km, prosto, Tre Cime:

11.30 moški

14.45 ženske - sreda, 1. januar: 15 km, zasledovanje, klasično:

10.30 moški

12.30 ženske VAL DI FIEMME, Italija:

- petek, 3. januar: sprint, klasično, moški in ženske:

12.15 kvalifikacije

14.45 izločilni boji - sobota, 4. januar: 20 km, skiatlon:

11.00 moški

15.30 ženske - nedelja, 5. januar: 10 km, prosto, skupinski start, zaključni vzpon:

14.15 moški

15.30 ženske

