"A bolj kot vse to je pomembno, da imaš pogum," je bil jasen Miha Šimenc, slovenski tekač na smučeh, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Lillehammerju v šprintu pozitivno presenetil z osmim mestom in dokazal, da lahko tekmuje z najboljšimi.

Miha Šimenc nam je že pred sezono razkril, da čuti, da je zelo dobro pripravljen. Z osmim mestom, to je njegov drugi najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala, je dokazal, da to niso bile zgolj prazne besede, ampak da to dejansko drži. Pravzaprav sta oba s trenerjem vedela, da je njegova forma prava. Šimenc je ob tem vseeno priznal, da je bil na zadnji tekmi tudi sam presenečen. In kaj ga je tako presenetilo?

"Mislim, da tako dobro, kot sem pripravljen letos, še nisem bil." Foto: Guliverimage

Če bo imel spet takšen dan …

"Zaostanek v kvalifikacijah v celotni moji karieri še nikoli ni bil tako majhen. To je bil prvi znak, da so noge oziroma telo zares dobro pripravljene. Kot drugo pa me je v izločilnih tekih presenetilo, da sem bil na zadnjem klancu vedno zelo močan. Torej ko sem pospešil, sem se približal tekmovalcem, ki so že v svetovnem vrhu, ali šel mimo njih. Lahko rečem, da je zame to res ena pozitivna stvar."

"Mislim, da tako dobro, kot sem letos pripravljen, še nisem bil. Bistvo vsega je, da sem si zdaj dokazal in da bo treba iti na prihodnjih tekih še odločneje s štarta in iskati boljši položaj. Če bom imel spet takšen dan, torej da se bom počutil tako kot zdaj, in bo material takšen, kot je bil na zadnji tekmi, sem sposoben priti tudi v finale in tudi tam odteči tekmo tako, kot se mora, ne da sem samo statist."

Po analizi s trenerjem je ugotovil, da bi moral prej zavzeti boljši položaj za zaključni del. Foto: Guliverimage

Naš sogovornik je spregovoril tudi o taktiki, ki je v teku na smučeh, sploh v šprintu, zelo pomembna. Z zadnje tekme je poudaril pomen boljšega položaja v ključnih trenutkih. Priznal je, da bi bila taktika uspešnejša, če bi bil v zadnjem vzponu bližje vodilnim mestom, saj je bilo s šestega položaja izredno zahtevno napredovati. Ocenil je, da je morda v uvodnem delu tekme deloval preveč pasivno, kar mu je pozneje otežilo preboj v ospredje. Po analizi s trenerjem je ugotovil, da bi moral prej zavzeti boljši položaj za zaključni del.

Dobil je potrebno samozavest

Prihodnji konec tedna ga že čaka nova preizkušnja, ko bodo na sporedu tekme svetovnega pokala v švicarskem Davosu. Miha ima pri 28 letih že veliko izkušenj in na podlagi tega proge že zelo dobro pozna. "Progo v Davosu že tako dobro poznam, da vem za vsak korak, ki ga bom naredil. Na račun tega se lahko psihološko pripravim in naredim načrt tekme. A bolj kot vse to je pomembno, da imaš pogum. Torej da čuvaš svoj položaj, se ne umikaš in da imaš samozavest, ki jo dobiš z rezultati. Ta samozavest je prišla in jo bom poskusil uporabiti tudi na naslednji tekmi," je povedal Logatčan, ki je prepričan, da bo šel na naslednji tekmi na štart s povsem drugačno miselnostjo, saj se mu je na podlagi zadnjega rezultata od srca odvalil velik kamen.

Najbolj mu je všeč, da ga vidijo tudi njegovi otroci

Miha ima doma mlado družino, a na naslednjo tekmo bo od doma vendarle lahko šel z nekoliko lažjim srcem, saj je prepričan, da je s takšnim rezultatom vse poplačano. "Vmes so prišli ti trije tedni. Bili so tudi težki dnevi, ampak s takšnim rezultatom je vse poplačano. Veš namreč, zakaj to delaš, in najbolj mi je všeč, da so tudi otroci videli, kam te lahko pripelje vztrajnost. Drugače bom šel od doma, kot če ne bi bilo tega rezultata."

"Imamo svoje protokole in poskusimo narediti vse, da se izognemo boleznim." Foto: Guliverimage

Delajo vse, da se izognejo bolezni

Šimec, ki ima zdaj v svoji karieri pet uvrstitev med najboljšo deseterico v posamični konkurenci, je zelo zadovoljen, da mu je zdravje skozi celotno skandinavsko obdobje dobro služilo, saj je to ključnega pomena za ohranjanje vrhunske forme. Čeprav je bil v slovenski ekipi zaradi bolezni manjši preplah, so znali hitro in učinkovito ukrepati in s tem preprečili širjenje bolezni.

"Imamo svoje protokole in poskusimo narediti vse, da se izognemo boleznim. V prostorih, kjer tekmovalci jemo ali se preoblačimo, nosimo maske, prav tako na letališčih, vseskozi se razkužujemo. Vse to je že prišlo v našo podzavest in mislim, da celotna ekipa dobro dela. Lahko bi prišla samo ena bolezen in bi lahko spet vsi padli," nam je še povedal Šimenc.

