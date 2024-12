"Današnji sprint je bil res uspešen zame, glede na to, da se včeraj res nisem počutil dobro. Popoldne sem čutil bolečine v nogah. Res sem bil zelo, zelo presenečen, kako se je telo odzvalo, odtekel sem tako dobre kvalifikacije kot še nikoli v življenju. S tega vidika sem res zelo vesel. Upam, da bo šlo v takem ritmu naprej," je povedal Šimenc.

Miha Šimenc Foto: Smučarska zveza Slovenije "Res, res, res velik uspeh, da mi je danes uspelo. Najprej priti čez kvalifikacije, potem pa sem se počutil iz teka v tek bolje. Malo je zmanjkalo za finale, to bom še počakal, sezona je še dolga. To je bil res velik pokazatelj, da smo delali res dobro. Zdržal sem vse teke, nikoli nisem odpadel, vedno sem bil zraven, kar pomeni, da je forma tu, da smo delali dobro. To je potrebno zdaj ohranjati, mogoče delati še na taktiki. Večkrat kot bom prišel v tako situacijo, bolje se bom znašel," je dodal Šimenc.

V kvalifikacijah sta končala na 63. mestu med 87 tekači Anže Gros (+9,81) in Eva Urevc na 36. mestu med 62 uvrščenimi. Za 66 stotink je zgrešila trideseterico in s tem izločilne boje.

Šimenc je dosegel svoj drugi uspeh v karieri v pokalu po sedmem mestu v Areju februarja 2020 in šestič končal med deseterico.

Štern: Domet je uvrstitev med trideseterico, danes sem bil žal na repu

Štern pa je po presenečenju konec minule sezone nadaljeval z lepimi predstavami. Konec prejšnjega meseca v Ruku je s 17. mestom prvič v karieri zavihtel med prvo dvajseterico v svetovnem pokalu, kar mu je prvič uspelo na četrti tekmi, tretji v sprintu.

"S tekmo sem kar zadovoljen. Na prvem sprintu v prostem koraku mi je takoj uspelo priti med trideset. Malce sem se presenetil. Zelo sem zadovoljen predvsem s kvalifikacijami. V četrtfinalu mi je šlo kar dobro, na zadnjem spustu pa sem imel težave s smučko in sem izgubil vso hitrost. Domet je uvrstitev med trideseterico, danes sem bil žal na repu, a čez sezono bomo to izboljšali," je dejal Štern.

Enaindvajsetletni Štern je v četrtfinalu tekel v prvi od petih skupin, Šimenc pa v drugi. Klaebo, štirikratni skupni zmagovalec pokala, petkrat zlat na olimpijskih igrah in devetkrat na svetovnih prvenstvih, je bil pred Švicarjema na naslednjih dveh mestih najboljši v prvi skupini. Štern je po obetavnem začetku v ospredju končal na zadnjem šestem mestu z 2,64 sekunde zaostanka.

Izkušeni Šimenc je nastopil povsem drugače, bil je na začelju, nato pa po nekaj težavah tekmecev prišel na četrto mesto in za Nikolaijem Eldejem Holmbeem, ki je bil v cilju prvi pred Francozom Lucasom Chanavatom, zaostal 0,47 sekunde. Na četrtem mestu in tedaj zadnjem v čakalnici za polfinale, je Šimenc za drugim mestom in s tem neposrednim prebojem v naslednji krog, zaostal devet stotink.

Johannes Hoesflot Klaebo se veseli nove zmage. Foto: Guliverimage

Osemindvajsetletni Šimenc je na drugem mestu med srečnimi poraženci ostal do konca in nato tekel v prvi polfinalni skupini, skupaj s Klaebom in ponovno Chanavatom. Šimenc je ponovil prejšnji nastop, le da je tokrat prišel do boja za tretje mesto, za Klaebom in Chanavatom na prvih dveh mestih, pa je bil na koncu četrti z 0,98 sekundo zaostanka. Tretji je bil Norvežan Erik Valnes in je tako kot Slovenec čakal na razplet drugega polfinala, ki pa je bil hitrejši in sta oba izpadla.

Med 12 polfinalisti kar sedem Norvežanov

Med 12 polfinalisti je bilo sedem Norvežanov, četverica se jih je uvrstila v finale, poleg Chanavata je bil tam še Italijan Federico Pellegrino. Slednji se je s tretjim mestom prebil na zmagovalni oder (+1,57), pred njim je bil še en domačin, Even Northug (1,22).

Tri Švedinje so bile v zaključnem boju med tekačicami, za Sundling sta se zvrstili Julie Hagstroem (+3,05) in Norvežanka Johannae Myhre (+3,60).

V nedeljo se bo tekmovanje v Lillehammerju, olimpijskem mestu leta 1994, nadaljevalo s skiatlonom na 20 km.

* Izidi, sprint, prosto:

1. Jonna Sundling (Šve) 2:50,08

2. Julie Hagstroem (Šve) +3,05

3. Johannae Myhre (Nor) 3,60

4. Victoria Carl (Nem) 6,22

5. Emma Ribom (Šve) 6,39

6. Katerina Janatova (Češ) 6,49

...

- ni se uvrstila v izločilne boje:

36. Eva Urevc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5/31):

1. Jessica Diggins (ZDA) 378 točk

2. Jonna Sundling (Šve) 357

3. Victoria Carl (Nem) 355

4. Therese Johaug (Nor) 307

5. Heidi Weng (Nor) 285

6. Katharina Hening (Nem) 236

...

68. Eva Urevc (Slo) 30

80. Anja Mandeljc (Slo) 18 - moški, 10 km prosto:

1. m(Nor) 2:32,64

2. Even Northug (Nor) +1,22

3. Federico Pellegrino (Ita) 1,57

4. Matz William Jenssen (Nor) 2,19

5. Lucas Chanavat (Fra) 2,96

6. Aleksander Elde Holmboe (Nor) 4,73

...

8. Miha Šimenc (Slo)

27. Nejc Štern (Slo)

...

- ni se uvrstil v izločilne boje:

63. Anže Gros (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5/31):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 412 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 312

3. Martin Nyenget (Nor) 293

4. Erik Valmnes (Nor) 256

5. Federico Pellegrino (Ita) 252

6. Simen Krueger (Nor) 245

...

35. Miha Šimenc (Slo) 97

48. Nejc Štern (Slo) 76

117. Miha Ličef (Slo) 3

