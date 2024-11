Nejc Štern po 19. mestu (video: SZS):

21-letnik je že ob koncu lanske sezone poskrbel za lepo presenečenje in na svojem drugem sprintu v karieri postavil najboljšo slovensko uvrstitev minule zime.

Formo je očitno prenesel tudi v začetek nove in se nemudoma uvrstil v izločilne boje. Za zmagovalcem kvalifikacij Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom, sicer branilcem malega globusa za seštevek sprinta in znova največjim favoritom za končno zmago, je zaostal za 6,15 sekunde. Norvežanu sicer ni bil kos nihče, drugouvrščeni Avstrijec Benjamin Moser je zaostal za 2,55 sekunde.

"Današnji dosežek je posledica trdega dela čez celo poletje"

Štern se je v tretji četrtfinalni skupini pomeril s Fincema Laurijem Vuorinenom in Wiljamom Mattilo, Norvežanoma Haavardom Taugboelom in lanskim skupnim zmagovalcem svetovnega pokala Haraldom Oestbergom Amundsenom ter Švedom Emilom Danielssonom. Slovenec, ki trenira na Norveškem, je v svoji skupini zasedel četrto mesto, skupno pa 19. mesto, kar je njegov najboljši rezultat v svetovnem pokalu.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen. Vse je šlo po načrtu, počutil sem se super. Malo bolje bi lahko oddelal v četrtfinalu, ampak sem zadovoljen s prvo tekmo. Čez sezono se bomo še izboljšali. Današnji dosežek pa je posledica trdega dela čez celo poletje," je za SZS dejal Štern. Johannes Klaebo se veseli nove zmage. Foto: Guliverimage

Zmage se je na koncu veselila Klaebo, ki je za dobri dve sekundi prehitel rojaka Erika Valnesa, na tretjem mestu je s 3,70 sekunde zaostanka končal Finec Vuorinen.

Prvi favorit za veliki kristalni globus ob koncu sezone je po današnji zmagi, 77. v karieri, in četrtem mestu v petek na prvi tekmi sezone na 10-kilometrski razdalji že oblekel majico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Šimenc prepočasen za izločilne boje

Drugi Slovenec Miha Šimenc je zaostal za 8,45 sekunde in končal na 42. mestu. Šimenc je danes odločno začel in bil pri prvem merjenju vmesnega časa na 300 metrih na 12. mestu, a je do konca popustil in na 1,4 kilometra dolgi progi prvo trideseterico zgrešil za slabi dve sekundi. Vseeno so zanj to prve točke v sezoni.

Eva Urevc je zasedla 38. mesto. Foto: Bor Slana/STA

Urevc 38., zmaga Švedinji

Od Slovenk je nastopila le Eva Urevc in končala na 38. mestu. Za zmagovalko kvalifikacij Finko Jasmi Joensuu je zaostala za 15,34 sekunde, izločilne boje pa je zgrešila za štiri sekunde. Tolažilna nagrada bodo tudi zanjo vsaj prve letošnje točke svetovnega pokala za uvrstitev med prvo petdeseterico, kar pa v ženski konkurenci ni ravno presežek, saj je danes startalo zgolj 56 tekmovalk.

Johanna Hagström je zmagovalka ženske preizkušnje. Foto: Guliverimage

Ženski finale je dobila Hagström, peta v kvalifikacijah je prišla do prve zmage v karieri v svetovnem pokalu. Za 0,38 sekunde je ugnala Norvežanko Myhre in za 0,83 Švedinjo Majo Dahlqvist. V skupnem seštevku je vodstvo prevzela Finka Joensuu, danes peta.

V nedeljo v Ruki sledi še tekma na 20 kilometrov prosto s skupinskim startom.