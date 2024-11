Šele 21-letni Korošec je v lanski, krstni sezoni, na tekmah svetovnega pokala poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev sezone v svetovnem pokalu, potem ko je v švedskem Falunu v šprintu zasedel 24. mesto. Nase je opozoril že februarja na svetovnem prvenstvu do 23 let, ko je bil v šprintu deveti. Nejc Štern se je letos odločil, da se preseli na Norveško, od koder prihajajo najboljši tekači na smučeh. Danes tam študira in se v celoti posveča teku na smučeh. Pravzaprav se celo njegovo življenje vrti okrog tega športa. V intervjuju nam je razkril kar nekaj zanimivih stvari, med drugim je tudi povedal, kakšne pogoje za treninge ima na Norveškem in ali je kaj drugačen pristop do treningov kot pri nas.

Nejc Štern ima ambiciozne cilje v teku na smučeh. Poskusil je s študijem v Ljubljani, a je spoznal, da je bilo vse skupaj prevelik zalogaj. Foto: Osebni arhiv

Kaj letos pričakujete od te sezone?

Čez poletje sem pridno treniral in v tem času sem se preselil na Norveško, kjer zdaj študiram. Načrt je, da se konstantno uvrščam med najboljšo trideseterico v šprintu. Če se le da, v klasiki in tudi v prosti tehniki, čeprav prosta tehnika ni moja najboljša disciplina. Čez čas si želim tudi na razdalji priti med najboljših trideset.

Bo letos za vas kaj lažje tekmovati na tekmah svetovnega pokala, potem ko ste lani prvič tekmovali na tekmah te ravni?

Tekma je še vedno tekma. Še vedno bo zahtevna in še vedno bo treba gristi. Konkurenca v svetovnem pokalu je zelo močna, tako da mislim, da ne bo nič lažje kot lani, ko sem tekmoval na treh tekmah. Je pa res, da imam letos nekaj več podpore. Zamenjal sem tudi opremljevalca smuči, šel sem na smuči Fischer. Mogoče bo tukaj malo lažje, ker imam malce večji izbor.

Ste dobili ponudbo novega opremljevalca ali ste se sami odločili za spremembo?

Sam sem se odločil za to.

"Pozneje sem se vendarle odločil, da grem na Norveško, kjer imam boljše pogoje za trening in tudi celo življenje se mi vrti samo okrog teka na smučeh." Foto: Osebni arhiv

Omenili ste, da študirate na Norveškem. Zakaj ste se odločili, da greste tja?

V Sloveniji sem študiral strojništvo na Univerzi v Ljubljani in je bil malce prevelik zalogaj glede nato, kaj sem si želel delati v športu. Zmanjkalo je časa za študij. Že dve leti nazaj sem dobil kontakt od univerze, kjer sem zdaj in že takrat sem razmišljal, da bi šel študirat na Norveško, a se nisem odločil za to. Želel sem si, da en letnik naredim v Ljubljani, ampak žal ni šlo. Pozneje sem se vendarle odločil, da grem na Norveško, kjer imam boljše pogoje za trening in tudi celo življenje se mi vrti samo okrog teka na smučeh. Tudi študij je posvečen teku na smučeh. Pravzaprav gre za športno treniranje, ampak je poudarek na teku na smučeh.

Vam je žal, da se niste na Norveško odpravili že leto prej?

Mislim, da bi bilo kar zanimivo, če bi šel že lani. Vseeno mislim, da je bila dobra odločitev, da sem odšel letos. Mogoče je bilo tako celo bolje.

Na Norveškem ga trenira eden najbolj priznanih trenerjev. Foto: Osebni arhiv Imate zaradi življenja na Norveškem več treninga na snegu kot naši tekmovalci, ki trenirajo v Sloveniji?

Upal sem, da bo tako, ampak smo imeli malo smole s snegom v Skandinaviji. Najbližja proga je imela že trikrat otvoritev, a jim je že dvakrat pobralo sneg, tako da žal ni bilo mogoče trenirati na snegu. Sem pa imel v zadnjem tednu snežni trening, tako da mislim, da smo približno na istem.

Kdo skrbi za vaše treninge oziroma kdo je vaš trener, ste ostajali v stikih Olo (Ola Vigen Hattestad op. p.)?

Smo kar ostali v stikih. Tudi trener, Per-Øyvind Torvik, ki skrbi zame na Norveškem, se z Olo dobro pozna in sodelujeta. Tudi zdaj sodelujeta in se pogovarjata o moji tehniki. Pokličem tudi Olo in ga vprašam za kakšen nasvet. Per-Øyvind Torvik je sicer tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločil, da grem študirat na Norveško. Gre namreč za enega najbolj priznanih trenerjev.

So se treningi razlikovali od prejšnjih sezon?

Niso bili tako drugačni. Pristop in načrtovanje treningov pa. Norveški način je takšen, da je športnik prepuščen bolj samemu sebi. Tekmovalec bolj sprašuje trenerja, kako in kaj, potem pa se sam odločiš, kako boš treniral. Mislim, da sem dobro pripravljen. Ne vem pa, ali bolje, kot če bi treniral doma. Mislim, da sem napredoval, in letos pričakujem dobre rezultate.

Ste imeli ob sebi dobro družbo za treninge?

Na Norveško je odšel tudi Anže Gros, tako da je tudi on eden izmed tistih, ki tukaj trenira z menoj. Sicer je tukaj Merakerju na Norveškem kar velika skupina. Nekateri so na malo višji ravni, drugi na malo nižji. Veliko je tekmovalcev, s katerimi lahko treniram. Mislim, da je to zelo dobro. Na vsakem treningu imaš skupino, s katero lahko treniraš.

Na trening gre lahko neposredno iz hiše. Foto: Aleš Fevžer

Kakšni so pogoji za treniranje?

Na vsak trening grem lahko neposredno iz hiše. Dam si samo rolke na noge in grem. V radiju petih kilometrov imam dve rolkarski progi in še nekaj cest za daljše treninge. Pogoji so res odlični. V šoli imamo fitnes, ki je vseskozi na voljo. Tudi testiranja imaš na voljo. Skratka, pogoji so veliko boljši kot doma.

Prihajate iz Koroške, od koder so doma Tina Maze, Mitja Kunc, Aleš Gorza … Kako to, da ste se odločili za tek na smučeh?

Imamo tudi Natašo Lačen. Ona je bila na začetku moja trenerka. Sicer sem tudi smučal, ampak mi ni šlo ravno najbolje. Nekako sem potem ostal v teku na smučeh, ker mi je bilo zelo zanimivo. Tudi z družino smo vsak konec tedna hodili na tek na smučeh. Postal je moj hobi, danes pa je prerasel v nekaj več.

Torej ste navajeni delati in garati? Vendarle tek na smučeh velja za graški šport.

Mogoče je na zunaj videti tako, ampak mislim, da ko vse skupaj obvladaš, ni tako težko. Tako kot pri vsaki stvari. Enkrat, ko obvladaš, ni več tako težko. Je pa res, da je treba temu posvetiti veliko časa, če želiš biti na vrhu, kjer pa sam še nisem.

"Sproti se bomo odločali, kako in kaj." Foto: www.alesfevzer.com

Že kaj veste, na koliko tekmah svetovnega pokala boste letos nastopili?

Začetek sezone oziroma Skandinavijo imam zagotovljeno. Torej bom štartal na vseh tekmah, na katerih je smiselno. Skozi sezono bomo videli, kaj se bo dogajalo z rezultati in kako bo z mojo pripravljenostjo. Sproti se bomo odločali, kako in kaj. Željo imam štartati tudi mladinsko svetovno prvenstvo, sploh zato, ker je šprint klasika in lahko še izboljšam lansko predstavo iz Planice.

Vas bomo videli tudi na članskem prvenstvu v Trondheimu?

Tam je na sporedu ekipni šprint v klasiki, kar je zelo zanimivo. Mislim, da lahko naredimo kar dober rezultat. Ciljev ne manjka.

