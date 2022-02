Kakšna smola Petra Prevca na olimpijski tekmi!

Po sanjski soboti, ko sta Urša Bogataj in Nika Križnar osvojili zlato in bronasto odličje na olimpijskih igrah v Pekingu, je malo manjkalo in govorili bi še o sanjski nedelji. V režiji Petra Prevca. Slovenski šampion je po prvi seriji v svojih rokah držal virtualno medaljo, ki pa se mu je v drugi za pičle pol točke izmuznilla iz rok. Rjoju Kobajaši je deklasiral tekmece na poti do olimpijskega zlata. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala srebrni Avstrijec Manuel Fettner in bronasti Poljak Dawid Kubacki.

Vsa Slovenija sočustvuje s slovenskim skakalnim šampionom Petrom Prevcem, ki je bil streljaj oddaljen od novega olimpijskega uspeha. Po prvi seriji je namreč kazalo fantastično. Trdno je v svojih rokah in nogah držal drugo mesto in virtualno srebrno medaljo. Spogledoval se je z novim srebrnim odličjem, ki ga je osvojil že pred osmimi leti na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Sočiju, kasneje pa se je razveselil še bronastega odličja ne veliki napravi.

Napetost se je v drugi seriji iz tekmovalca do tekmovalca temu primerno stopnjevala, vrhunec pa iz našega zornega kota dosegla ob nastopu Petra Prevca. V drugo je naredil nekoliko slabši skok kot v prvi seriji in naredil doskok pri 99,5 metra. Nato se je pozornost obrnila proti delu semaforja, na katerem so označene sodniške ocene. In ko so se izpisale, je bilo jasno, da je najstarejši od bratov Prevc za pičle pol točke izgubil boj s Poljakom Dawidom Kubackim, medtem ko je bil do tistega trenutka vodilni Avstrijec Manuel Fettner preveč oddaljen.

In ker je bil na vrhu le še izvenserijski Rojoju Kobajaši, je bilo jasno, da bo Prevcu medalja za las spolzela iz rok. Japonec v drugo sicer ni bil tako suveren, a dovolj, da je gladko skočil do zgodovinskega zlata.

Naslednjega slovenskega skakalca najdemo na devetem mestu, na katerem najdemo Timija Zajca. Mladi Slovenec je v drugo s kar 104,5 metra občutno napredoval in se verjetno toklel po glavi po zapravljeni priložnosti zaradi prvega skoka. Anže Lanišek je v drugo izgubil nekaj mest in iz devetega nazadoval na trinajsto mesto. Lovro Kos je bil skromen 28.

Rezultati posamične tekme Rank Name Točke 1. KOBAYASHI Ryoyu 275.0 2. FETTNER Manuel 270.8 3. KUBACKI Dawid 265.9 4. PREVC Peter 265.4 5. KLIMOV Evgeniy 261.5 6. STOCH Kamil 260.9 7. LINDVIK Marius 260.7 8. SADREEV Danil 259.4 9. ZAJC Timi 259.3 10. KRAFT Stefan 258.1 11. SCHMID Constantin 257.3 12. AALTO Antti 256.1 13. LANIŠEK Anže 253.6 13. HUBER Daniel 253.6 15. GEIGER Karl 252.8 16. BOYD-CLOWES Mackenzie 252.6 ... 28 KOS Lovro 229.6

Prva serija, vrstni red: Mesto Ime Daljava Točke 1. KOBAYASHI Ryoyu 104.5 145.4 2. PREVC Peter 103.0 139.2 3. STOCH Kamil 101.5 136.3 4. KLIMOV Evgeniy 104.0 135.0 5. FETTNER Manuel 102.5 134.5 6. SCHMID Constantin 102.0 134.4 7. SADREEV Danil 107.5 134.1 8. KUBACKI Dawid 104.0 133.1 9. LANIŠEK Anže 99.0 130.6 10. AALTO Antti 101.5 130.5 11. KOUDELKA Roman 102.0 130.4 12. BOYD-CLOWES Mackenzie 100.5 129.8 13. LEYHE Stephan 97.5 129.3 14. KRAFT Stefan 98.0 129.2 15. HOERL Jan 98.0 128.9 16. JOHANSSON Robert 97.0 128.8 17. LINDVIK Marius 96.5 128.4 18. ZAJC Timi 97.0 128.2 28. KOS Lovro 95 120,9

Sanjska prva serija za Petra Prevca. Vse do nastopa Rjojuja Kobajašija je kazalo, da bo celo vodil, na koncu pa ga je Japonec prehitel in imel pred našim šampionom 6,2 točke naskoka. Prevc se je spogleduje s srebrom, ki ga je osvojil že pred osmimi leti na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Sočiju, kasneje pa se je razveselil še bronastega odličja ne veliki napravi.

Tretji Kamil Stoch, ki je bil v Sočiju obakrat pred njim, na tretjem mestu zaostaja 2,9, četrti Jevgenij Klimov 4,2, peti Manuel Fettner 4,7 točke … Anže Lanišek na devetem mestu za stopničkami zaostaja le 5,7 točke, medtem ko sta bila Timi Zajc in Lovro Kos preslabo razpoložena, da bi se spogledovala z odličjem.