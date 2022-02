Peter Prevc v velikem slogu skočil med olimpijske junake

Zimske olimpijske igre v Pekingu so se za slovensko olimpijsko družino začele skoraj tako kot tiste pred osmimi leti v Sočiju. S skakalno medaljo. Letos sta bili kar dve v režiji zlate Urše Bogataj in bronaste Nike Križnar, leta 2014 pa je slovenski lov na odličja, ki je bil na koncu rekorden, odprl Peter Prevc s srebrno medaljo.

Kar nekaj vzporednic imajo za Slovenijo zimske olimpijske igre v Pekingu in tiste izpred osmih let v Sočiju. Upajmo le, da se bo trend zbiranja medalj nadaljeval kot v Rusiji, kjer je bila na koncu z osmimi medaljami največja slovenska bera na enih igrah.

Letos sta po odprtju iger v orbito skočili Urša Bogataj in Nika Križnar, ki sta Sloveniji priskakali zlato in bronasto medaljo. To je tudi prva skakalna zlata za našo majhno državo, v kateri imajo zimski športi prav posebno veljavo in mesto.

Zgodba je nekoliko podobna tisti iz Sočija, kjer je Peter Prevc dva dni po slavnostnem odprtju iger v Sloveniji poskrbel za eksplozijo navdušenja. 21-letnik, ki se je zapisal med legende. Ni se ustrašil izziva velike tekme, kakor tudi ne že leto pred tem na nordijskem svetovnem prvenstvu, na katerem je na skakalnici v Predazzu skočil do srebra in brona.

"Pero mišica" napel moči

Na srednji olimpijski skakalnici v Sočiju je naredil dva skoka v pravem trenutku. Z njima je "Pero mišica", kakršen je imel takrat vzdevek, skočil na zmagovalni oder. Natančneje na drugo stopničko, ki mu je prinesla srebrno odličje. Slovenska hokejska reprezentanca se je v izteku skakalnice veselila njegovega uspeha, morda pa je tudi Petrova medalja pomagala, da so nato naši igralci na ledu pridrsali in "pristreljali" do končnega sedmega mesta na olimpijskem hokejskem turnirju.

Peter Prevc, Kamil Stoch in Anders Bardal so bili junaki srednje skakalnice. Foto: Sportida

V obeh serijah je imel tretji dosežek. Po prvi je bila za njim velikanska gneča. Osmi Noriaki Kasai je denimo zaostajal za le 3,6 točke. V drugo je ob slabih razmerah v zraku naredil dober skok in prehitel drugega Andersa Bardala, medtem ko je bil Kamil Stoch previsoka ovira. Za zdaj je Petrova srebrna medalja še vedno najboljša moška posamična uvrstitev na zimskih olimpijskih igrah. Pred tem je bil najvišje uvrščen Matjaž Debelak, ki je bil v Calgaryju leta 1988 bronast.

Kako so si vrstile slovenske medalje na ZOI v Sočiju 2014 9. februar – Peter Prevc (srebro, mala skakalnica) 11. februar – Vesna Fabjan (bron, šprint, sm. teki) 11. februar – Teja Gregorin (bron, biatlon) 12. februar – Tina Maze (zlato, smuk) 15. februar – Peter Prevc (bron, velika skakalnica) 18. februar – Tina Maze (zlato, veleslalom) 19. februar – Žan Košir (bron, paralelni veleslalom, deskanje na snegu) 22. februar – Žan Košir (srebro, paralelni slalom, deskanje na snegu)

Osem medalj Slovenije je največ na enih igrah

Mladi Peter je z dosežkom dodobra razbremenil pritiska medalj drugih slovenskih športnikov. Prebil je led, nato pa se je začela slovenska bera povečevati.

Tina Maze je v velikem slogu prismučala do zlatih odličij v smuku in veleslalomu, deskar Žan Košir do srebrne in bronaste, smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin pa do bronaste medalje.

Stochu in Prevcu je družbo na odru na veliki skakalnici delal Noriaki Kasai. Foto: Sportida Peter se pri srebru ni ustavil. Oplemenitil ga je še na veliki napravi. Šest dni pozneje se je podal nanjo in pokazal zobe že na treningu in v kvalifikacijah. Na tekmi mu je nato skušala ponagajati narava. Vremenske razmere, zlasti veter, so se namreč spreminjale od skakalca do skakalca. Po prvi seriji še ni kazalo, da bo skočil med najboljše tri. Na četrtem mestu je za virtualnim bronom, ki je bil v "lasti" Nemca Severina Freunda, zaostajal skoraj šest točk, torej dobre tri metre.

Na veliki napravi napadel v velikem slogu in skočil še do brona

Napadel je v svojem slogu. Od najboljših je imel najslabše vetrovne razmere. V hrbet mu je pihal veter s hitrostjo 0,5 metra na sekundo. Izziva se ni ustrašil in naredil doskok pri 131 metrih. Za Freunda je takrat veljalo, da se pod pritiskom lahko zlomi, kar se je na koncu tudi zgodilo. Nemec je imel šele šesti dosežek finala, Peter najboljšega, in za našim skakalnim šampionom je zaostal 2,6 točke. Prednost Stocha in na koncu srebrnega Kasaija je bila iz prve serije prevelika, da bi se najstarejši od bratov Prevc zavihtel više.

Ob prihodu v domovino je ponosno razkazoval obe medalji. Foto: Sportida

Dovolj je bilo za nove stopničke, za novo medaljo, ki se je svetila z bronastim sijajem.

"Teža obeh je enaka. Obe sta srebrni, le da je ena pobarvana z bronom. Pot do obeh pa je bila težka. Po prvi sem res začutil olajšanje, a vseeno je bilo treba še enkrat dobro skočiti," je ob poziranju z obema kolajnama ob prihodu na Letališče Jožeta Pučnika dejal Peter, ki ima danes na skakalnici v Džangžjakovu novo priložnost, da obogati olimpijsko zbirko medalj. Posamična tekma na srednji skakalnici se bo začela ob 12. uri po našem času.