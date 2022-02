Začelo se bo z moškim smukom, končalo s smučarskimi skoki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi tekmovalni dan olimpijskih iger v Pekingu spet prinaša priložnost za slovenska odličja. Že ob 4.00 zjutraj po slovenskem času bodo na moškem smuku tekmovali tudi Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Miha Hrobat, točno opoldne se bo začela tudi moška tekma v smučarskih skokih, s slovenskim kvartetom Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos.

Za Slovence bosta v nedeljo najbolj zanimiv moški smuk in posamična preizkušnja smučarjev skakalcev na srednji skakalnici.

Smukači se bodo po dveh treningih, sobotni je zaradi premočnega vetra odpadel, s progo po imenu Rock tokrat spopadli zares, za odličja. Na startu ob 4. uri po slovenskem času bo tudi slovenski trojček Boštjan Kline, Nejc Naraločnik in Miha Hrobat, ki je na drugem treningu dosegel četrti čas.

Na 30-kilometrsko preizkušnjo v skiatlonu pa se bo ob 8.00 podal tudi smučarski tekač Miha Ličef, ki bo predvsem nabiral izkušnje.

Ob 12. uri pa prva serija tekme na srednji skakalnici čaka še slovensko četverico orlov Petra Prevca, Anžeta Laniška, Timija Zajca in Lovra Kosa, ki so se v soboto uspešno skozi kvalifikacije, a v njih niso zablesteli. Najvišje je bil Lanišek na 15. mestu. Na Kitajsko je sicer pripotovalo pet slovenskih skakalcev, po treningih pa se je trener odločil, da brez kvalifikacij na srednji skakalnici ostane Cene Prevc.

Če ne bo zapletov, bo finalna serija sledila uro pozneje.

Končne odločitve

V nedeljo bodo podelili sedem kompletov odličij. Poleg smučanja, smučarskih skokov in teka bodo olimpijski prvaki znani še v sankanju, kjer moške čakata zadnji dve vožnji in v hitrostnem drsanju na 5000 metrov. Finalni nastop čaka tudi smučarke prostega sloga v disciplini grbine in deskarke v disciplini slopestyle, kjer je v sobotnih kvalifikacijah predstavnico imela tudi Slovenija. Urška Pribošič je v kvalifikacijah osvojila 24. mesto.

Končne odločitve Alpsko smučanje - 4.00 smuk, moški (Boštjan Kline, Nejc Naraločnik, Miha Hrobat) Deskanje, slopestyle, ženske Hitrostno drsanje, 5000 m, moški Sankanje, moški Smučanje prostega sloga, grbine, ženske Smučarski tek, skiatlon, 30 km, moški (Miha Ličef) Smučarski skoki, srednja skakalnica, moški (Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Cene Prevc)

