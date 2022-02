Prenevarno! Veter je smuk odpihnil na ponedeljek.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde proti Avstrijcem in Švicarjem. To bo ena poslastic olimpijskih iger 2022. V nedeljo je bila tekma zaradi močnih sunkov vetra odpovedana. Izpeljati jo bodo skušali v ponedeljek ob 5.00.

Ob 7.00 po slovenskem oziroma 14.00 po lokalnem času je bil zadnji možni začetek smukaške preizkušnje. A se je nekaj po šesti uri tekmovalna žirija odločila za odpoved in preložitev smuka. Kot so zapisali, "v interesu varnosti in ker niso mogli zagotoviti za vse tekmovalce enakovrednih pogojev." Celotna trasa proge je namreč povsem odprta, konfiguracija terena ne nudi nobene zaščite pred vetrom.

Foto: Reuters Po treh tekmovalcih je bil odpovedan že sobotni trening, kar pa smučarji niso najbolje sprejeli. Najbolj oster je bil Kjetil Jansrud: "Kar se tiče pretoka informacij, je tu velik kaos. Markus je kot diktator. Ne daje nobenih informacij." Pri tem je mislil na direktorja tekmovanja, Markusa Waldnerja. Očital mu je še, da so trije smučarji imeli možnost treh treningov, ostali pa ne.

Situacija z vetrom je bila v nedeljo slabša kot v soboto. Glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Pülacher je odločitev za preložitev tekme podprl: "Spustil sem se po progi in veter je bil zelo neenakomeren. Tekma bi bila nepoštena, pa tudi nevarna."

Smuk bo zdaj v ponedeljek ob 12. uri po lokalnem času oziroma ob petih po srednjeevropskem času. Prva vožnja ženskega veleslaloma bo tako v ponedeljek zjutraj po novem ob ob 2.30 po srednjeevropskem času, druga vožnja pa ob 7.30.

Svindal naslova ne brani, krog favoritov zelo širok

Na olimpijskih igrah pred štirimi leti so v alpskem smučanju največ kolajn pobrali Avstrijci, Švicarji in Norvežani (po sedem). V moškem smuku sta zlato in srebro osvojila Norvežana Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud, bronast pa je bil Švicar Beat Feuz.

Letos je krog favoritov zelo širok. V svetovnem pokalu je na devetih smukih zmagalo sedem različnih tekmovalcev, več kot enkrat le Aleksander Aamodt Kilde. V ožji krog favoritov sodijo še vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev Švicar Marco Odermatt, njegov moštveni kolega Beat Feuz, nosilec štirih zmag v smukaškem seštevku, ter avstrijski dvojec Vincent Kriechmayr in Matthias Mayer, ki je zmagal na olimpijskem smuku pred osmimi leti v Sočiju.

Veter je bil premočan in se je v treh urah prestavljanja tekme še okrepil. Foto: Reuters

Najboljši smukači v letošnji zimi:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 445 točk (tri zmage)

2. Beat Feuz (Švi) 437 (ena zmaga)

3. Matthias Mayer (Avt) 402 točki (ena zmaga)

4. Marco Odermatt (Švic) 401 točka (brez zmage)

5. Dominik Paris (Ita) 356 (ena zmaga)

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 325 točk (ena zmaga)

...

10. Bryce Bennet (ZDA) 206 točk (ena zmaga)

...

22. Boštjan Kline (Slo) 83 točk

Slovenske barve bodo na progi Skala v Jančingu zastopali Boštjan Kline, ki je z 22. mestom najboljši Slovenec v smukaškem seštevku svetovnega pokala, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Na štartu je 43 smučarjev, med njimi tudi Albin Tahiri, zobozdravnik iz Koroške, ki bo za Kosovo nastopil na svojih drugih olimpijskih igrah.

Številko 1 ima Bryce Bennet. Favoriti: Vincent Kriechmyr 7, Matthias Mayer 9, Aleksander Kilde 11., Beat Feuz 13. Slovenci: Miha Hrobat 22, Boštjan Kline 29, Nejc Naraločnik 34 in kosovski Slovenec Tahiri Albin 43.