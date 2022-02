Čas za novo odličje?

Po velikem uspehu Urše Bogataj in Nike Križnar bodo imeli danes na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu priložnost skočiti na zmagovalni oder in do medalj tudi slovenski skakalci. Ob 12. uri je načrtovana posamična preizkušnja na srednji skakalnici. Slovenija bo stiskala pesti za Anžeta Laniška, Petra Prevca, Timija Zajca in Lovra Kosa.