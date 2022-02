Zlati Boljšunov suvereno opravil s tekmeci, razočaranje vodilnega tekača zime

Rus Aleksandr Boljšunov je osvojil zlato olimpijsko medaljo v Pekingu v skiatlonu, prvo na teh igrah za smučarske tekače. Po 15 km v klasični in nato 15 km v prosti tehniki je bil drugi njegov rojak Denis Spicov z minuto in 11 sekundami zaostanka, tretji pa Finec Iivo Niskanen (+2:00,2). Vodilni v svetovnem pokalu in zmagovalec novoletne turneje Johannes Hoesflot Klaebo je bil šele 40. Edini slovenski predstavnik Miha Ličef je osvojil 56. mesto.

Petindvajsetletni Boljšunov je pred to sezono po dvakrat zaporedoma osvojil veliki kristalni globus in novoletno turnejo. Zdaj pa je k temu dodal tudi prvo olimpijsko zlato medaljo, v lasti ima iz prejšnjih iger v Južni Koreji še tri srebra in bron. Leni je v Oberstdorfu prvič postal svetovni prvak prav v skiatlonu, iz prvenstev sveta pa ima še pet srebrnih in bronasto medaljo.

Niskanen je vodil po prvem delu v klasičnem slogu, ko je unovčil svojo boljšo disciplino, a je bil na menjavi le z devetimi desetinkami prednosti pred Boljšunovom. Spicov je na tretjem mestu zaostajal že za skoraj pol minute (+29,6).

Kilometer in 300 m po zamenjavi smuči in sloga pa je Boljšunov, ki je vse bolj pospeševal v prostem slogu, vodil že za 13 sekund in pol pred Niskanenom. Temu se je vse bolj približeval Spicov, dobrih 20 sekund razlike je bilo tedaj med njima. Norvežan Hans Christer Holund je bil četrti, a že več pol pol minute za drugim Rusom.

Dvojno rusko veselje - srebro je osvojil Denis Spicov. Foto: Guliverimage

Že po 17,5 km tekme je bila slika še nekoliko drugačna. Boljšunov je imel pol minute prednosti pred Spicovom, ki je že prehitel Niskanena, ta je za njim zaostajal 5,5 sekunde. Holund je tudi bil četrti, a več kot 40 sekund za Fincem.

Deset kilometrov pred ciljem je vrstni red na vrhu ostal isti, le Holund se je nekoliko otresel rojaka Paala Golberga, ki je bil na petem mestu po poprej tesnem sledenju pet sekund počasnejši. Tudi do konca nato na samem vrhu ni bilo več sprememb.

Klaebo šele 40.

Razočaral je eden izmed favoritov Johannes Hoesflot Klaebo. Norvežan, vodilni v svetovnem pokalu in zmagovalec novoletne turneje, je končal na 40. mestu z več kot devetimi minutami zaostanka.

Johannes Hoesflot Klaebo je zaostal devet minut. Foto: Guliverimage

Ličef z mešanimi občutki

Edini slovenski predstavnik na tekmi Miha Ličef je istih let kot Boljšunov, doslej pa na velikih tekmovanjih ni nastopal. Član kluba Gorje tudi nima izstopajočih izidov v svetovnem pokalu, kjer je tekmoval vsega petkrat, od tega trikrat v Planici. Na domačem prizorišču je dosegel tudi svoj doslej najboljši izid, 62. mesto leta 2018 na 15 km klasično.

To je tudi disciplina, v kateri bo na teh OI zagotovo še nastopil, za tekmo v sprintu pa se bodo v slovenskem taboru še odločili, je povedal v mešani coni centra Zhangjiakou.

Ličef je bil po 10 km na 54. mestu, 45. pa na polovici tekme ob zamenjavi smuči. Med 19. in dvajsetim kilometrom pa ga ni bilo več med nastopajočimi, ker ga je Boljšunov že prehitel za krog. Miha Ličef je bil 56. Foto: Guliverimage

"Vtisi so malo mešani. Seveda sem vesel prvega nastopa, nisem pa zadovoljen z rezultatom in tekom," je še dejal 25-letnik, potem ko so ga najboljši ujeli malce pred 20. kilometrom. Ritem je bil že po dobrih štirih kilometrih močno navit, posledično se je začela strnjena skupina trgati.

"Ne veš, kaj narediti. Slediš ritmu tekme, ne smeš se predati, obupati. Poskušaš najti ritem, ki ti ustreza, po drugi strani pa vseeno slediti skupini. Boriti se moraš, ni kaj. Od začetka je še nekako šlo, nato pa so me začeli grabiti krči. Tukaj je bila kar velika težava. Zaradi tega mi je tudi malo žal," je prvo tekmovalno izkušnjo podrobneje ocenil Ličef.

Ni ga presenetilo, da so najboljši skušali razredčiti skupino že v klasičnem koraku. "Taka tekma je pač bila, včasih je taktična, včasih pa gre na polno. To so olimpijske igre in najboljši so želeli tako tekmo. Je v duhu fair-playa, tako da nimamo kaj," je vtise sklenil edini slovenski predstavnik v tej disciplini.