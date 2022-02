" Neponovljiv uspeh za ženske skoke . Poznalo se je, da imajo punce toliko izkušenj z velikih tekmovanj, da so pritisk lahko obvladovale. Urša v preteklosti morda ni bila psihološko toliko trdna, a je v zadnjem času, kar se tega tiče, naredila zelo velik napredek. Tudi zato ji je uspelo," ob uspehu slovenskih skakalk pravi Maja Vtič, do sobote lastnica najboljšega slovenskega ženskega olimpijskega rezultata.

Po zgodovinskem olimpijskem dnevu za slovenski šport, ko se je Urša Bogataj kot druga slovenska športnica pridružila Tini Maze v zlatem olimpijskem zimskem klubu, Nika Križnar pa slovensko zbirko odličij na tekmovanjih petih krogov povečala z bronom, smo se pogovarjali z lastnico do sobote najboljšega ženskega rezultata na OI Majo Vtič. Štiriintridesetletnica je ob ženski skakalni premieri v Sočiju skočila do šestega mesta, predhodni rezultati sezone skakalk pa so dali vedeti, da bo v soboto njen dosežek presežen.

"Bolj kot to, ali bo kolajna, je bilo vprašanje, ali bo ena ali jih bo več"

"Neponovljiv uspeh za ženske skoke. V studiu je bilo zelo čustveno in veselo. Nihče pred tako tekmo ne upa napovedovati ali biti preveč pogolten, a bolj kot to, ali bo kolajna, je bilo vprašanje, ali bo ena ali jih bo morda več. Na srečo se je vse dobro končalo za nas," pravi Vtičeva, vesela, da je Bogatajevi, ki se je po hudi poškodbi spogledovala celo s koncem kariere, do prve zmage uspelo priti prav na največjem tekmovanju.

"Končno se ji je vse sestavilo, pogoji so se ji poklopili, ona pa je zdržala ta pritisk. Nisem presenečena." Foto: Vid Ponikvar

Slutila je, da bi Urši lahko uspelo

"Nočem biti pametna zdaj, ko je tekme konec, a slutila sem, da bi Urša znala osvojiti to zlato. Zdi se mi, da poleg Marite (vodilne skakalke zime Marite Kramer, ki je zaradi covid-19 na OI ni, op. a.) nekako res najbolje skače. Njen največji minus so bili doskoki, a če se ji vse poklopi, se vidi, da je lahko najboljša. Končno se ji je vse sestavilo, pogoji so se ji poklopili, ona pa je zdržala ta pritisk. Nisem presenečena," razlaga Dolenjka in ob tem izpostavlja pomembnost mentalnega preskoka 26-letne slovenske junakinje, do katerega ji je pomagalo tudi sodelovanja s psihologom.

"V preteklosti morda ni bila psihološko toliko trdna, a je v zadnjem času, kar se tega tiče, naredila zelo velik napredek. Tudi zato ji je uspelo osvojiti olimpijsko kolajno." Foto: Guliverimage

Postala je psihološko bolj močna

"Uršo poznam, odkar skače. Tudi ona je zelo mlada prišla zraven. V preteklosti morda ni bila psihološko toliko trdna, a je v zadnjem času, kar se tega tiče, naredila zelo velik napredek. Tudi zato ji je uspela olimpijska kolajna. Urša bi pred nekaj leti v takšnem položaju morda naredila kakšno napako, tokrat pa je ni. Tukaj se vidi velik napredek. Ne samo v tehniki, ampak tudi mentalno."

Z izkušnjami obvladovale pritisk

Pričakovanja javnosti, medijev, pa tudi slovenskih skakalk so bila pred edino posamično tekmo velika. "Punce so za ta pritisk z več odličnimi rezultati v zadnjem času poskrbele same. Po eni strani je to dobro, ker je to dokaz, da so zelo dobre in so zato lahko toliko bolj samozavestne, kot bi lahko bile, če bi dosegle samo en dober rezultat. Po drugi strani pa lahko tak pritisk negativno vpliva, a menim, da se je poznalo, da imajo vse punce toliko izkušenj z velikih tekmovanj, da so ga lahko obvladovale," pravi Vtičeva, ki se ob spremljanju tekme ni pretirano vračala v leto 2014, ko so jo v Sočiju od kolajne na šestem mestu ločile dobre tri točke.

"Poznalo se je, da imajo vse punce toliko izkušenj z velikih tekmovanj, da so ga lahko obvladovale." Foto: Anže Malovrh/STA

Sočija ni pretirano podoživljala

"Podoživljala prav veliko niti nisem. Morda se kdaj zaveš zamujene priložnosti, tega, da bi bilo s kolajno vse drugače, kot je ob četrtem, petem, šestem mestu. A tega ne objokujem, saj gre življenje naprej in nimaš niti časa razmišljati," še pravi športnica iz generacije skakalk, ko so bili ženski skoki daleč od današnje ravni.

V Sočiju je zasedla 6. mesto. Foto: Guliverimage

"Zraven sem od samega začetka, ko smo skakalke začele hoditi na tekme v tujino, ko odhodi na te niso bili vselej samoumevni in smo se morali za vsako stvar boriti, kakšno tekmo tudi same pokriti stroške. Dolga leta nismo imeli fizioterapevta, serviserja. Šele v zadnjih treh letih se je to zdaj morda bolj uredilo, prišlo do premika, da je danes zraven več ljudi, ki pomagajo. To je pomembno, saj si tako lahko res osredotočen le na skok, ne pa še na pripravo svojih smuči. Pogoji v reprezentanci so zdaj povsem drugačni, tudi punce se drugače obravnava, da so bolj enakovredne fantom," o razvoju ženskega dela panoge še pravi Vtičeva, ki še vztraja v tekmovalnem ustroju.