Timi Zajc, eden od ključnih mož slovenske reprezentance v smučarskih skokih, vstopa v novo sezono z več vprašanji kot odgovori. Kljub trdemu delu in želji po napredku priznava, da njegova forma še ni tam, kjer bi si želel, in da nastop na prvi tekmi sezone v Lillehammerju še ni povsem zagotovljen. Sprememba pravil pri dresih je pri njemu prav tako vplivala, da se še išče. "To me je kar kaznovalo," je izpostavil.

Timi Zajc pred začetkom nove sezone smučarskih skokov ne skriva negotovosti. Čeprav je eden od ključnih članov slovenske reprezentance za vidnejša mesta, priznava, da bi si želel boljše forme slaba dva tedna pred začetkom zimske sezone.

"Da, pozitivno je to, da … kaj pa vem. Sploh ne vem, če grem na prvo tekmo, tako da še tega ne morem povedati. Počakamo Robija (glavni trener Robert Hrgota, op. p.), da potrdi," je iskreno na vprašanje, kaj je pozitivno pred vstopom v novo sezono, odgovoril Zajc.

"Trenutno še nisem tam, kjer bi želel biti"

Pred njim so treningi v Planici in Kranju, kjer bo pilil formo za vstop v zimo, ki bo skakalcem in skakalkam odprla vrata prihodnji konec tedna v Lillehammerju. Sam pri sebi čuti, da raven njegovih skokov še ni dovolj visoka: "Kar dobro skačem, ampak trenutno še ni raven tam, kjer bi želel. Čaka me še precej dela," priznava skakalec, ki je s kančkom humorja dodal: "Kje se lovim? Na skakalnici (smeh, op. p.)."

Domen Prevc korak pred vsemi

S psihološkega vidika je za tiste skakalce, ki lovijo formo, neposredna primerjava z Domnom Prevcem, ki nekoliko odstopa in je bil tudi naš najboljši mož na zadnji tekmi poletnega Grand Prixa, nekoliko neprijetna. Po drugi strani pa je to motivacija, da s pravim delom ujamejo priključek, ki pomeni napad na najvišja mesta: "Domen je res korak pred vsemi. Njegova raven skakanja so stopničke. Ko skačeš z njim, vidiš, da te čaka veliko dela. Trenutno, če pogledam realno, je finalna serija v Lillehammerju kar realna želja."

V poletnem obdobju je zamenjal smuči. Zdaj skače na smučeh proizvajalca Van Deer. Foto: Aleš Fevžer

Kljub temu ostaja optimist: "Vedno je dobro, da imaš primerjavo in vidiš, kako dober moraš biti – in to nas žene naprej."

Nova oprema, nova pravila: "To me je kar kaznovalo "

V letošnjem poletju se je odločil za zamenjavo smuči. S Slatnarjevih je prestopil na Van Deer: "Je kar velika sprememba. Vsaka malenkost šteje za top rezultat. Smuči, dresi, pravila … vse vpliva. Dobil sem veliko novega materiala in sem z napredkom zadovoljen, a prostora za izboljšave je še. Zadovoljen sem, kakšen tretma imam. Zelo veliko materiala za testiranje sem dobil. Nekaj ga še bom. Njihov odnos je tudi zelo korekten," pojasni.

Medtem pa ne more nameniti dobrih besed spremembam pri dresih, ki so posledica manipulacij norveške reprezentance na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

Rad bi imel nasmeh po tem, ko minejo konci tedna. Še posebej velikega pa na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. Foto: Aleš Fevžer

"To me je v bistvu kar kaznovalo. Mislim, da se večjim skakalcem, kot sem jaz, to bolj pozna. Letos se malo bolj mučim, ampak za vse je drugače. Moram se še privaditi in prilagoditi tehniko na nova pravila," dodaja brez izgovorov.

Cilji so visokoleteči

Čeprav vstopa v sezono previdno, Zajc ostaja zvest svoji ambiciji in želi posegati po vidnejših mestih. Kakšna pa je njegova želja? "Da bi čim večkrat stal na stopničkah – in da bi bile tekme take, da bi se po njih lahko smejal," pove.

Pogled proti Oberstdorfu: največja želja leteti do zadnje črte

Vrhunec prihajajoče zime so olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ampak Zajcu misli pogledujejo proti njegovemu Oberstdorfu, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo v poletih.

V karieri se lahko pohvali s petimi posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu in kar štirikrat je bil na najvišji stopnički na letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu: "Najbolj si želim, da bi bil ravno v času svetovnega prvenstva v poletih v top formi in da bi letel do zadnje črte. Da bi tisti konec tedna res užival," pravi z nasmehom 25-letni skakalec, ki ima z največjih tekmovanj že deset medalj, tudi dve olimpijski – pred štirimi leti je bil v Pekingu na tekmi mešanih ekip zlat, na moški ekipni preizkušnji pa srebrn.