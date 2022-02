Švedska alpska smučarka Sara Hector je nova olimpijska prvakinja v veleslalomu. Vodilna v veleslalomskem seštevku je v Jančingu vodila že po prvi vožnji, v drugo pa je odbila vse napade in se veselila prvega olimpijskega odličja v svoji karieri. To je za Švedsko tretje olimpijsko veleslalomsko zlato po Pernilli Wiberg (1992) in Ingemarju Stenmarku (1980). Švedinja je dobila tudi oba zadnja veleslaloma pred OI na Kronplatzu in v Kranjski Gori, pred tem je zmagala tudi na drugem veleslalomu zime v Courchevelu.

Sara Hector je osvojila olimpijsko zlato. Za 29-letno Švedinjo je to prvo olimpijsko odličje v karieri. Foto: Guliverimage

Drugo mesto je pripadlo Italijanski Federici Brignone (+0,28), ki je v finalu pridobila eno mesto, tretja pa je bila Švicarka Lara Gut-Behrami (+0,72), ki je v drugi vožnji pridobila pet mest.

Meta Hrovat v drugo izgubila tri mesta

Odlično je po prvi vožnji kazalo Meti Hrovat. Ta je na postavitvi slovenskega trenerja Sergeja Poljšaka postavila četrti izid in je bila v boju za stopničke. Slovenska smučarka je v drugo napadla, a se na koncu ni izšlo, olimpijski veleslalom pa je sklenila na solidnem sedmem mestu (+1,35). "S sotekmovalkami smo se po koncu pogovarjale, da nas je bilo v drugi vožnji minimalno 20 takih, ki smo bile pripravljene stopiti na stopničke. Moralo bi se mi res vse poklopiti, da bi mi to uspelo. Malce je zmanjkalo. Nisem zadovoljna, a dala sem vse od sebe," je takoj po koncu veleslaloma za TV Slovenija dejala Hrovatova.

Pred Hrovatovo je v drugi vožnji nastopila tudi Američanka Nina O'Brien, ki pa je ob koncu nastopa grdo padla in obležala v ciljnem izteku. Zaradi padca je bila tekma za nekaj časa prekinjena. "Na štartu nismo imele točnih informacij, kaj se sploh dogaja. Seveda te takšne stvari malce zmotijo, ker sem bila pripravljena na štartu, potem pa se moraš na novo umiriti in pripraviti. To je težko, a je nekoliko lažje, če je pred tabo vsaj še ena tekmovalka, tako ko je bila zdaj pred mano," je dogajanje še pokomentirala Hrovatova, ki bo imela novo priložnost za dober rezultat tudi na sredinem slalomu.

Ana Bucik je poskrbela za nov dober veleslalomski izid. Približala se je na svojemu najboljšemu veleslalomskemu izidu, ki je deveto mesto. Tega je dosegla tik pred odhodom na OI v Kronplatzu. Foto: Reuters

Bucikova enajsta, Robnikova 18.

V finalu so poleg Hrovatove nastopile še tri Slovenke. V drugo je pet mest pridobila Ana Bucik, ki je osvojila 11. mesto (+2,20). Bucikova je v drugo napadla s 16. mesta, po zadržani vožnji v prvem delu proge pa je nato dodala in ob prihodu v cilj prevzela vodstvo. Njena reprezentančna kolegica Tina Robnik je veleslalom sklenila na 18. mestu (+3,21).

V finalu je bila dobro na poti tudi 20. po prvi vožnji, Andreja Slokar, ki je imela v finalu na progi visoko prednost pred konkurentkami v cilju, a je nato storila napako in odstopila.

Za pričakovanji sta močno zaostali eni glavnih favoritinj, branilka olimpijskega naslova Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova. Shiffrinova je že po nekaj zavojih na prvi progi odstopila, Vlhova pa se na grobi podlagi ni znašla, veleslalom pa je končala na 14. mestu (+2,46).

Mikaela Shiffrin je odstopila že v prvi vožnji. Foto: Guliverimage

Končni vrstni red:

1. Sara Hector (Šve) 1:55,69

2. Federica Brignone (Ita) +0,28

3. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,72

4. Katharina Truppe (Avt) +0,80

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,96

6. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,20

7. Meta Hrovat (Slo) +1,35

8. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1,42

9. Wendy Holdener (Švi) +1,63

10. Michelle Gisin (Švi) +1,86

11. Ana Bucik (Slo) +2,20

...

18. Tina Robnik (Slo) +3,21

...

Odstop: Andreja Slokar (Slo; 20. po prvi vožnji)

Vrstni red po 1. vožnji:

1. Sara Hector (Šve) 57,56

2. Katharina Truppe (Avt) +0,30

3. Federica Brignone (Ita) +0,42

4. Meta Hrovat (Slo) +0,92

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) +1,02

6. Nina O'Brien (ZDA) +1,25

7. Tessa Worley (Fra) +1,37

8. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,51

9. Michelle Gisin (Švi) +1,63

10. Wendy Holdener (Švi) +1,65

...

16. Ana Bucik (Slo) +1,86

20. Andreja Slokar (Slo) +2,52

21. Tina Robnik (Slo) +2,62

...