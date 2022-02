Zdaj gre zares: "V zraku je čutiti drugačno vznemirjenje"

Med 83 alpskimi smučarkami, ki se bodo podala v boj za veleslalomski prestiž, bodo v Pekingu tudi štiri Slovenke. V veleslalomskem seštevku v svetovnem pokalu trenutno najbolje kaže Meti Hrovat, ki je s 110 točkami na 13. mestu. Gorenjka po prvem delu sezone s svojimi predstavami ni bila pretirano zadovoljna. "Moram priznati, da sem imela doslej kar nekaj težkih trenutkov, ko sem se morala po tekmi na novo pobrati in se osredotočiti. Rada verjamem v to, da so olimpijske igre edinstvena tekma, ki pride na štiri leta in se lahko zgodi marsikaj. Ne morem pa se zanašati na to, da je to nek drug svet in da rezultati do tega trenutka ne štejejo. Pozitivno gledam na to priložnost," je v Pekingu za STA dejala 23-letna smučarka.

Zaveda se, da so olimpijske igre definitivno drugačno tekmovanje. "Tudi čutiti je drugačno vznemirjenje v zraku, kar je dobro. Moram reči, da me že prevzema ta pozitivna živčnost. Sem v pričakovanju tekme, kar je dober znak," je dejala Hrovatova, ki je bila najvišje v tej sezoni na šestem mestu na prvi tekmi v Söldnu.

Meta Hrovat se že veseli ponedeljkove tekme. Foto: Guliver Image

Govorila je tudi o zelo nizkih temperaturah, ki naj bi oteževale tekmovanje nekaterim olimpijcem. "Najprej se bom dotaknila temperatur, ki niso tako grozne, kot so poročali. Ne zebe nas tako zelo, mogoče le malo v prste na nogah. Privajam se na sneg, privajam se na razmere. Stvari gredo v pravo smer, malce nam je na treningih nagajal veter, zato bom skušala vsako vožnjo, ki jo bomo uspele narediti do tekme, dobro izkoristiti," je še dejala Hrovatova.

Ana Bucik občutila tremo

Je pa s potekom sezone v veleslalomu in tudi nasploh bolj zadovoljna Ana Bucik, ki je ravno na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Kronplatzu z devetim mestom postavila svoj najboljši veleslalomski izid v karieri. "Je občutiti neko olimpijsko vzdušje, mogoče bi bilo še nekoliko drugače, če bi bile igre v povsem normalnih razmerah. Zase lahko rečem, da je trema, ki je dolgo ni bilo, prispela. Skušala se bom umiriti do tekme in dobro pripraviti," je pred prvim dnevom dejala Bucikova, ki jo čaka še nastop na sredinem slalomu.

"Na tekmi je treba dati vse od sebe, vsi pa začenjamo z ničle." Foto: Guliverimage

"To, da lahko nastopam v dveh disciplinah in se v obeh kar dobro počutim, je velik plus. Mogoče gre tudi za porazdelitev energije, pritiska in želja. Tekem se bom lotila podobno kot vseh ostalih, zadovoljna bi bila s po dvema dobrima vožnjama na vsaki tekmi. Naredila bom vse, da se bom čim bolje pripravila. Za sabo imam lepe tekme, lahko sem mirna. Je pa res, da je to tekma zase in ne glede na to, kar si naredil prej, ali je bilo dobro ali slabo, ti to nič ne pomaga. Na tekmi je treba dati vse od sebe, vsi pa začenjamo z ničle," je še dejala Novogoričanka.

Slokarjeva se s pritiskom motivira, Robnikova osredotočena

Debitantka na olimpijskih igrah je Andreja Slokar, ki je pred prihodom v Peking prestala tudi okužbo s koronavirusom. "Kot sem že večkrat dejala, me sama korona ni tako uničila, sem imela kar srečo. Čutim rahlo utrujenost, ampak s tem ni večjih težav. Pritisk mi odgovarja, saj se s tem lažje motiviram," je še dodala za konec. Všeč mi je tukaj, sneg prav tako, saj je zelo agresiven in hiter, malo se moram še prilagoditi," je dejala Slokarjeva.

Andreja Slokar se veseli svojega prvega nastopa na OI. Foto: Guliver Image

Tina Robnik v svetovnem pokalu v zadnjih letih nastopa le v veleslalomu. To bo tudi njen edini posamični nastop v Pekingu oz. Jančingu, a pravi, da je tega vajena in da nima težav pri pripravah na manjše število preizkušenj. "Moram reči, da zdaj že nekaj časa tekmujem le v veleslalomu in na teh nekaj paralelnih tekmah. Sem že vajena, da na nekem prizorišču nimam več priložnosti. Z enega vidika je lažje, da imaš dve disciplini in dve možnosti, po drugi strani pa si lahko na eno disciplino bolj osredotočen," je še dodala Robnikova.

Tina Robnik je povsem osredotočena na svoj nastop. Foto: Guliverimage

Ženskemu veleslalomu v Jančingu so danes na urniku dodali še odpadli moški smuk. Prva vožnja ženskega veleslaloma bo tako po novem ob 9.30 po lokalnem času, ob 2.30 po slovenskem, druga vožnja pa nato ob 14.30 po lokalnem, ob 7.30 po slovenskem.

