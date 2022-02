Grozljiv padec skazil olimpijske sanje nesrečne Američanke

Prvi komplet medalj so v Pekingu danes razdelili tudi med alpske smučarke. Najhitreje je v seštevku obeh voženj smučala Švedinja Sara Hector, ki sta se ji najbolj približali Italijanka Federica Brignone in Švicarka Lara Gut-Behrami. Tekmovalke so imele kar nekaj težav. Ne le nova proga, tudi snežna površina je bila posebna. Vsa prizorišča so pokrita z umetnim snegom. Sneg je drugačen kot v Evropi in tekmovalke presenetijo odzivi smučk na tej podlagi. Proga v Jančingu pa je pustila tudi temen madež, saj je grdo padla Američanka Nina O'Brien. Že pred njo jo je skupila Francozinja Tessa Worley, nato pa se je po progi spustila šesta po prvi vožnji O'Brienova.

Štiriindvajsetletna smučarka, ki je bila tako kot Meta Hrovat v boju za odličje, je v finalu agresivno krenila po progi, nato pa je pri zadnjih vratcih izgubila nadzor nad smučmi, grdo jo je raztegnilo, zatem pa je obležala v ciljnem izteku, hitro pa se je prijela za levo nogo. Takoj ji je na pomoč priskočilo tudi zdravniško osebje. Tekma je bila zaradi padca prekinjena za 15 minut, Američanko pa so nato odnesli na nosilih.

She was worried about delaying the race. And also she wanted to know how fast she was skiing. What a trooper! 💪 https://t.co/ZFtya76VHE — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 7, 2022

Po prvih informacijah naj bi utrpela hujše poškodbe leve noge, med drugim naj bi imela poškodbo gležnja, na kar nakazujejo tudi fotografije nesrečnega padca. Kot so še sporočili iz ameriškega tabora, je bila O'Brienova po padcu pri zavesti in odzivna. "Zelo je močna in mirna. Borka je. Bila je zaskrbljena, da je zaradi nje predolgo prekinjena tekma. Želela pa je tudi vedeti, kako hitro je smučala," so sporočili iz ameriške reprezentance. To so bile sicer prve olimpijske igre za nesrečno 24-letno smučarko.

Po padcu O'Brienove in odstopu Mikaele Shiffrin v prvi vožnji je bila na koncu najboljša Američanka Paula Moltzan na 12. mestu.

