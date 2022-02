Klub slovenskih zimskih olimpionikov se je močno povečal

Tini Maze in Urši Bogataj so se v klubu olimpionikov pridružili Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc.

Foto: Guliverimage

Slovenska ekipa v sestavi Urše Bogataj, Nike Križnar, Petra Prevca in Timija Zajca je poskrbela za nov izjemen olimpijski dan za slovenski šport: na srednji napravi je postala olimpijska prvakinja na premierni tekmi mešani ekip. S tem se je število slovenskih olimpijskih kolajn zvišalo na 24, krog olimpionikov pa povečal za tri imena. Že prej sta bili v njem Tina Maze in Urša Bogataj, ki imata dve zlati olimpijski odličji. Peter Prevc je edini Slovenec s celotnim kompletom odličij na ZOI.

Zgodovina osvajanja kolajn slovenskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah sega v leto 1984, ko je Jure Franko v Sarajevu postal olimpijski podprvak v veleslalomu. Prva olimpijska odličja so slovenski športniki v samostojni državi osvojil v Lillehammerju deset let pozneje, ko so bili Jure Košir, Katja Koren in Alenka Dovžan bronasti.

Prvega zimskega olimpijskega zlata se je Slovenija veselila leta 2014 v Sočiju, kjer je zgodovino pisala najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Korošica je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu in smuku. Igre v Sočiju so bile za Slovenijo po številu odličij najuspešnejše, športniki so osemkrat stopili na zmagovalni oder. Po dve kolajni – srebro in bron – sta tam osvojila še smučarski skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir, po enkrat pa sta se na stopničke povzpeli tudi smučarska tekačica Vesna Fabjan in biatlonka Teja Gregorin, obe sta osvojili bronasto odličje.

Pet Slovencev z zlato olimpijsko kolajno Urša Bogataj je osvojila vse, kar se je na Kitajskem osvojiti dalo. Foto: Guliverimage

Mazejevi se je danes z drugo zlato kolajno pridružila Urša Bogataj, ki je na Kitajskem osvojila vse, kar se je osvojiti dalo, olimpioniki pa so postali še Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc. Prevc je postal prvi Slovenec, ki ima zdaj celoten komplet olimpijskih kolajn.

Na vrhu disciplin po kolajnah ostaja alpsko smučanje (devet kolajn), v smučarskih skokih so jih Slovenci osvojili osem. Že kaj kmalu pa bi se to lahko spremenilo, saj imajo skakalci na Kitajskem še dve tekmi na veliki skakalnici (posamična bo 12. februarja, ekipna pa 14. februarja).

Slovenske olimpijske kolajne na ZOI

