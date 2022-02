"Nihče od nas ni naredil večje napake in to je tisto, kar šteje na ekipnih tekmah. Treba je vedeti, da je Slovenija ekipno med favoriti že vse od leta 2013, pa smo tokrat osvojili prvo kolajno," je v prvi izjavi po olimpijskem zlatu na mešani ekipni tekmi za TV Slovenija dejal slovenski skakalec Peter Prevc, ki je na prvo mesto skočil z Uršo Bogataj, Niko Križnar in Timijem Zajcem.

Slovenski skakalci Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc so spisali olimpijsko zgodovino. Na premierni tekmi mešanih ekip, ki so jo zaznamovale tudi diskvalifikacije, so zdržali pritisk favorita in postali olimpijski prvaki.

"Nihče ni naredil večje napake, to je najpomembnejše, kar na ekipnih tekmah šteje. Vesel sem, da smo držali visoko raven vso tekmo. Punci sta izjemni, Timi je bil odličen, prav veliko ni dodati. Pritisk je bil velik, a do mene ni prišel, ker sem danes zgodaj odklopil vse naprave. Slovenija je na ekipnih tekmah favorit vse od leta 2013, a nam na olimpijskih igrah še ni uspelo. Zdaj nam je," je v prvi izjavi za nacionalno televizijo povedal Prevc, ki je osvojil prvo olimpijsko zlato, tako da ima kot prvi Slovenec ves komplet kolajn z zimskih olimpijskih iger.

"Pritisk je bil velik, a do mene ni prišel, ker sem danes zgodaj odklopil vse naprave. Slovenija je na ekipnih tekmah favorit vse od leta 2013, a nam na olimpijskih igrah še ni uspelo. Zdaj nam je." Foto: Guliverimage

"Prvi skok sem opravila zelo dobro, trener mi je dejal, da je bil še boljši kot na posamični tekmi. Sicer pa je bila danes zelo nenavadna tekma, saj so vse po vrsti diskvalificirali. A pomembno je, da smo mi prikazali dobre skoke," je za TV Slovenija dejala Bogatajeva, ki je na Kitajskem osvojila vse, kar se je dalo, in se bo domov vrnila z dvema olimpijskima zlatima odličjema. Urša Bogataj bo Kitajsko zapustila z dvema zlatima odličjema. Foto: Guliverimage

Bronu s posamične tekme je zlato dodala Nika Križnar, po zmagi pa za TV Slovenija povedala: "Vso tekmo smo bili kar živčni, te diskvalifikacije so še pripomogle k temu, a poskušali smo to odmisliti in se osredotočiti samo na svoje skoke. Kljub kolobociji okoli nas smo ostali mirni in dobro opravili tekmo. Ponosna sem."

Timi Zajc se veseli svoje prve olimpijske kolajne, Nika Križnar pa druge. Foto: Guliverimage

"Res super dan. Vsi štirje smo danes naredili super skoke in lahko rečem, da smo zasluženo zmagali," pa je v prvem odzivu za nacionalno televizijo dejal Zajc, ki se veseli svoje prve olimpijske kolajne.

Medtem ko je za skakalke olimpijskih bojev konec, skakalce dve tekmi čakata še na veliki skakalnici, posamična bo 12. februarja, ekipna pa 14. februarja.