Zgodovinski dan! Nika Križnar, Urša Bogataj, Timi Zajc in Peter Prevc so se na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih, ki je sploh prvič del olimpijskega sporeda, povzpeli na sam Olimp! Čestitke za prepričljivo zmago Slovencev, ki so za več kot 110 točk prehiteli drugouvrščeno rusko ekipo, na družbenih omrežjih dežujejo kot za stavo.

Premierno tekmo mešanih ekip v smučarskih skokih so zaznamovale številne diskvalifikacije (v prvi seriji so bile diskvalificirane Sara Takanaši, Daniela Iraschko-Stolz, Katharina Althaus, v finalu pa obe norveški skakalki), a tudi brez njih bi slovenska vrsta zlahka opravila s tekmeci.

Ekipa Ruskega olimpijskega komiteja na drugem mestu je zaostala za več kot 110 točk, presenetljivo tretji Kanadčani pa več kot 150 točk.

To so že zdaj nepozabne igre za slovensko skakalno reprezentanco, pa tekem v skokih sploh še ni konec. Urša Bogataj ima tako kar dve zlati olimpijski odličij, Peter Prevc pa je postal prvi Slovenec, ki je na zimskih olimpijskih igrah osvojil celoten komplet odličij. Zimski krog slovenskih olimpionikov se je razširil na število pet.

Odzivi na družbenih omrežjih:

Dobro, da nas je bilo ves čas strah kakšne diskvalifikacije, ker drugače bi vse skupaj izgledalo prelahko…😉

Skakanje v svoji ligi!! Vsa čast!!

🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🥇🥇🥇🥇@TeamSlovenia @peterprevc — Jure Dolenec (@JDolenec11) February 7, 2022

The first #SkiJumping Mixed Team medal in history!



Slovenia wins the #Gold in this competition's debut at #Beijing2022! It's their 2nd ever Olympic gold in Ski Jumping!



Congratulations! 👏#StrongerTogether | @TeamSlovenia — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

Let’s show some love for Slovenia 🇸🇮.



Prior to this Olympics, the country had two Gold Medals at the Winter Games.



Now it has TWO in Ski Jumping:



🥇W Normal Hill (Urša Bogataj)

🥇 Mixed Team Event (Bogataj, Križnar, Zajc, Prevc)#Beijing2022 #Olympics pic.twitter.com/qVhvVQMXMU — Lukas Weese (@Weesesports) February 7, 2022