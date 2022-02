Kanada se zahvaljuje Sloveniji za veliko pomoč pri bronasti medalji

Bronasta medalja kanadske skakalne reprezentance (Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate in Mackenzie Boyd-Clowes) na tekmi mešanih ekip v Pekingu je bila velika senzacija, v ozadju tega uspeha pa je veliko slovenskega pridiha. Strokovni štab v celoti prihaja iz Slovenije. Za moški del ameriško-kanadske skakalne reprezentance skrbi Bine Norčič s pomočnikom Urošem Vrhovcem - Balkijem, za kanadska dekleta pa sicer osebni trener Sare Takanaši Janko Zwitter s pomočnikom Igorjem Cuznarjem. Ob tem za fizično pripravo skrbi Matjaž Polak, Urban Jarc pa je odgovoren za fizioterapijo.

Vsega šest Kanadčanov in Kanadčank na svetovnem odru

In zakaj je kanadska medalja veliko presenečenje? Verjeli ali ne, kanadska ženska ekipa ima vsega štiri skakalke na svetovnem odru, za njimi pa je velikanska luknja. Nič drugače ni pri moških. Izkušeni Mackenzie Boyd-Clowes in Matthew Soukup sta edina preostala kanadska jezdeca v smučarskih skokih. Poglejmo, kako uspešni so v svetovnem pokalu. Vse do prihoda v Peking sta dekleti skupaj osvojili 73 točk in sta na 31. in 32. mestu sosedi na lestvici, pri fantih pa je le Boyd-Clowes osvojil 13 točk, kar ga uvršča na 55. mesto.

Slovenski skakalni trener Bine Norčič je glavni trener ameriške in kanadske moške reprezentance. Foto: Guliverimage

Verjetno se sprašujete, kako jim je potem uspelo skočiti do bronastega odličja. Diskvalifikacije zaradi nepravilnih dresov pri Nemcih, Avstrijcih, Japoncih in Norvežanih so bile glavni vzrok, da so se jim odprla vrata do raja.

"Zgodba za posneti film"

"Medalja je nekaj posebnega. Konec koncev smo bili Slovenci skupaj v kabini in se veselili. To je takšna zgodba kot tista iz jamajškega boba. Vsega šest kanadskih skakalcev in skakalk tekmuje v svetovnem pokalu, od tega so štirje tu. Dve dekleti sta doma, ker se nista kvalificirali. Zgodba za posneti film. Odziv v izteku skakalnice je bil dober. Vesel sem, da so se novinarji zanimali za uspeh. Upam, da se bo v Kanadi zaradi uspeha kaj spremenilo v skladu z nekdanjimi smernicami. Ta medalja je voda na mlin za to, kar se dogaja. Presežek, ki bi lahko spet dvignil skoke v Kanadi, da bodo spet odprli skakalnici. Vse so zaprli. Zgodba je neverjetna," poudarja Norčič, ki se je o tej temi dodobra razgovoril že v Sportalovem sobotnem intervjuju, z ameriškimi in kanadskimi skakalci pa praktično vseskozi trenira v Sloveniji, kjer imajo bazo in skakalci tudi stanovanja.

Kanadska ekipa je izkoristila kaos z dresi in skočila do brona, ki je za skakalki in skakalca kot zlato. Foto: Guliverimage

Dan pred tekmo je slovenska stroka v ameriški in kanadski reprezentanci sedela skupaj v kanadski hiši in računala, kam bi lahko poneslo Kanado. Vedeli so, da so Slovenija, Japonska, Avstrija, Nemčija, Norveška in Rusija premočne. "Razmišljali smo, da bi lahko bili v rangu Poljakov, ki nimajo odličnih skakalk, ter Čehov. Kar se je zgodilo, je presenečenje," je pošteno povedal Norčič.

Boyda-Clowsa policija zaustavila ob vrnitvi v hotel, ruski serviser noč preživel v kabini

Skupaj s skakalci in skakalkami se je nekoliko poveselil na skakalnici, nato pa moral odpotovati v hotel, ki ni v olimpijski vasi. "Tu sem kot član ameriške reprezentance. Dejali so nam, da je lahko le en predstavnik s skakalci v olimpijski vasi. Zaradi skrbi z dresi je bil to Balki. Dnevno je treba namreč skrbeti za drese. Veliko pritiskov je. Vse moramo imeti urejeno. Sam sem tako v oddaljenem hotelu in moram paziti, da pravočasno ulovim avtobus, ki pelje do nastanitve, zato nismo mogli proslaviti."

Norčič je izjemno vesel, da je kanadski reprezentanci uspel veliki met. Foto: Guliverimage

Slovenski trener je poudaril, da so Kitajci zelo striktni, kar zadeva prevoze na prizorišče. Pred dnevi je Mackanzie na primer zamudil zadnji avtobus: "Dejali so mu, da mora prespati v kabini na skakalnici, ker ni več prevoza. Ni se zmenil za to in šel peš po skakalnici dol, na glavno cesto in proti olimpijski vasi. Policija ga je zaustavila, nato pa k sreči peljala v vas. Za dobro delo je dal policistu kapo. Podobno zgodbo so imeli Rusi. Njihov serviser je kar prespal v kabini. Oni se znajdejo. Prav zaradi striktnih časovnih in drugih protokolov se še nismo mogli poveseliti zaradi osvojene medalje. Malce smo jo proslavili v kabini, nato pa je prišel kanadski ataše in dejal, da odhaja zadnji avtobus. Vsi smo se nemudoma podvizali. Bomo doma nadoknadili."