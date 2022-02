Čustveno se je zlomila in v joku zapustila iztek skakalnice: "Žalosten dan za skakalni šport"

Slovenija v sestavi Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc je prepričljivo pokorila konkurenco na tekmi mešanih ekip in se zasluženo veselila novega zlatega skakalnega odličja.

In kdo je našim skakalkam in skakalcem delal družbo na zmagovalnem odru? Reprezentanci Rusije in presenetljivo Kanade. Kontrolorji opreme so se namreč odločili, da bodo strogi pri opravljanju svojih nalog in so imeli ničelno toleranco. Zaradi nepravilnih dresov so diskvalificirali kar pet skakalk iz različnih držav. Tako so upi na medaljo splavali po vodi pri Nemcih (Katharina Althaus), Japoncih (Sara Takanaši), Avstrijcih (Daniela Iraschko-Stolz) in Norvežanih (Anna Odine Stroem in Silje Opseth).

Najtežje je diskvalifikacijo sprejela japonska skakalna kraljica Sara Takanaši. Če ne bi bilo tovrstnih odločitev kontrolorjev, bi bila Japonska srebrna, na koncu pa je ostala brez odličja.

Norvežanka opozorila na nov postopek merjenja opreme

Ob zabojniku, kjer pregledujejo opremo, se je vidno tresla po prvem skoku in prav tako po drugem, po katerem se je čustveno zlomila in v joku zapustila iztek skakalnice.

Foto: Guliverimage

"To je noro. Tri skakalke so bile diskvalificirane. Tri profesionalne skakalke, ki zmagujejo v svetovnem pokalu," je bil v prenosu na Eurosportu besen glavni trener moške nemške reprezentance Stefan Horngacher: "Katharina je na posamični tekmi skakala z istim dresom, ki je bil takrat v redu. Kako se je lahko to zgodilo?"

Norveška skakalka Silje Opseth je za norveški VG poudarila, da kontrolorji opreme niso spoštovali običajnih postopkov pri merjenju dresov, kot to počnejo sicer: "Ne vem, kaj naj rečem. Merili so povsem drugače in uporabili nov postopek. Dejali so nam, naj stojimo v drugačnem položaju, v katerem še nikoli nismo."

"To ni dobro za naš šport"

Presenečen je bil tudi športni direktor pri norveški reprezentanci Clas Brede Braathen: "Brez besed sem. Za športnike in športnice je to zelo boleče. Svetu bi morali predstaviti novo disciplino, nato pa se zgodi to. To je žalosten dan za naš šport."

Foto: Guliverimage

Tekma mešanih ekip je bila prav v Pekingu premierno izvedena na zimskih olimpijskih igrah, podobno kot Braathen pa je razmišljal tudi naš nekdanji vrhunski skakalec Robert Kranjec, ki skrbi za drese naših najboljših skakalk in skakalcev: "Kar se je zgodilo, je sramota za olimpijske igre in skoke. Da se to dogaja na tekmi mešanih ekip … Morali bi jih opozoriti. To ni dobro za naš šport. Ne strinjam se s tistimi, ki so odgovorni za to. Bolno je, kar se je zgodilo. To se preprosto ne dela na takšen način. To ni športno. Takanašijevo bodo na Japonskem pojedli."